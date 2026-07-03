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सौरऊर्जेकडे पश्चिम रेल्वेचा मोठा टप्पा; मुंबई विभागाची क्षमता 8.53 मेगावॉट, वर्षाला 13.4 कोटींची बचत

वाढत्या वीजदरांचा विचार करता, पश्चिम रेल्वेचा हा सौरऊर्जा उपक्रम आर्थिक बचतीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात मुंबई विभागाने 2,607 किलोवॅट क्षमतेचे नवीन रूफटॉप सौरऊर्जा प्रकल्प सुरू केले असून, त्यामुळे विभागाच्या हरित ऊर्जा निर्मिती क्षमतेत लक्षणीय वाढ झाली आहे.

 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 03, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:18 PM IST
सौरऊर्जेकडे पश्चिम रेल्वेचा मोठा टप्पा; मुंबई विभागाची क्षमता 8.53 मेगावॉट, वर्षाला 13.4 कोटींची बचत
Source: Bureau

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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