सौरऊर्जेकडे पश्चिम रेल्वेचा मोठा टप्पा; मुंबई विभागाची क्षमता 8.53 मेगावॉट, वर्षाला 13.4 कोटींची बचत

वाढत्या वीज दरांच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वेचा हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्याही फायदेशीर ठरणार आहे. मुंबई विभागाने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात २,६०७ किलोवॅट क्षमतेचे नवीन रूफटॉप सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित केले आहेत. पर्यावरणपूरक ऊर्जा वापराला चालना देत पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई विभागाने सौरऊर्जा निर्मितीत महत्त्वाची प्रगती केली आहे. विभागातील रूफटॉप सौर प्रकल्पांची एकूण क्षमता आता 8.53 मेगावॉट इतकी झाली असून, या प्रकल्पांमुळे दरवर्षी 13.4 कोटी रुपयांहून अधिक वीज खर्चाची बचत होणार आहे.
2025-26 या आर्थिक वर्षात पश्चिम रेल्वेने 2,607 किलोवॅट क्षमतेचे नवीन रूफटॉप सौर प्रकल्प सुरू केले आहेत. त्यामुळे विभागाची एकूण सौरऊर्जा क्षमता 8.53 मेगावॉटपर्यंत पोहोचली आहे. वाढत्या वीजदरांच्या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम आर्थिकदृष्ट्याही फायदेशीर ठरणार आहे.
मुंबई उपनगरी विभागातील 12 प्रमुख रेल्वे स्थानके आणि रेल्वे इमारतींच्या छतांवर 1,608 किलोवॅट क्षमतेची सौर पॅनेल बसविण्यात आली आहेत.
या प्रकल्पांमधून दरवर्षी 21 लाखांहून अधिक युनिट वीज निर्मिती होणार असून, सुमारे 2.5 कोटी रुपयांची बचत अपेक्षित आहे.
उपनगरी विभागाबरोबरच नॉन-सबर्बन विभागातही 1,000 किलोवॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प 12 ठिकाणी उभारण्यात आले आहेत.
या प्रकल्पांमधून दरवर्षी 13.13 लाख युनिट हरित वीज तयार होणार असून, 1.5 कोटी रुपयांहून अधिक बचत होण्याचा अंदाज आहे.
पश्चिम रेल्वेने पुढील दोन ते तीन वर्षांत आणखी 2.13 मेगावॅट क्षमतेचे रूफटॉप सौर प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन केले आहे.
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सौरऊर्जेचा वाढता वापर, कार्बन उत्सर्जनात घट आणि पारंपरिक विजेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पश्चिम रेल्वे सातत्याने प्रयत्न करत आहे. हा उपक्रम भारतीय रेल्वेच्या 'नेट झिरो कार्बन' उद्दिष्टाला गती देण्यास मदत करणार असून, पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत रेल्वे व्यवस्था उभारण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.