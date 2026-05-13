Local News : 15 आणि 16 मे रोजी दादरमध्ये मेगाब्लॉक, गर्दीच्या काळात असं असेल Local Timetable

Local Train : रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, 15 आणि 16 मे 2026 रोजी मध्यरात्रीपासून मेगाब्लॉक असणार आहे. अगदी शुक्रवार आणि शनिवार हा मेगाब्लॉक असल्यामुळे नोकरदारवर्गाचे हाल होणार आहेत. रविवारी असणारा मेगाब्लॉक दोन दिवस अगोदर का घेतला जात आहे, असा सवालही विचारला जात आहे.
15 and 16 May Megablock : पश्चिम रेल्वेने 15 आणि 16 मे या दोन दिवशी मेगाब्लॉक ठेवला आहे. या दिवसांमध्ये पायाभूत सुविधांची देखभाल आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक ती कामे केली जातील. मेगाब्लॉक हा रविवारी असतो पण आताचा मेगाब्लॉक हा शुक्रवार आणि शनिवार असल्यामुळे नोकरदारवर्गाचे हाल होणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे दादर या रेल्वे स्थानकावक सुविधांची देखभाल आणि सुरक्षेसाठी हा मेगाब्लॉक आहे. दादर हे स्टेशन पश्चिम रेल्वे असो मध्य रेल्वे असो किंवा हार्बर रेल्वे असो सगळ्याला जोडणारं महत्त्वाच स्टेशन आहे. त्यामुळे याचा परिणाम तिन्ही लाईनच्या लोकलवर होणार आहे.
रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, 'स्लो अप' आणि 'डाऊन' मार्गांवर हा ब्लॉक घेतला जाईल. रात्री 12 वाजेपासून ते पहाटे 5 पर्यंत हा मेगाब्लॉक असणार आहे. 15 आणि 16 मे म्हणजे शुक्रवार आणि शनिवारी हा मेगाब्लॉक असणार आहे. या दिवसांमध्ये पायाभूत सुविधांची देखभाल आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक ती कामे केली जातील.
या काळात लोकल ट्रेनची सेवा मुंबई सेंट्रल ते माहिम दरम्यान जलद मार्गावरुन पुरवली जाणार आहे. त्यामुळे महालक्ष्मी, लोअर परेल, प्रभादेवी आणि माटुंगा दरम्यान लोकल थांबणार नाही. तसेच या काळात काही लोकल रद्द करण्यात येतील. तसेच 15 मे रोजी चर्चगेट ते भायखळा, गोरेगाव, अंधेरी आणि बोरिवली या स्थानकादरम्यान मध्यरात्री लोकल सेवा रद्द करण्यात येणार आहे. तसेच 16 मे रोजी लवकरच्या भायखळा, बोरिवली आणि विरार-डहाणू दरम्यानच्या पहाटेच्या लोकल सेवा रद्द करण्यात येणार आहे.
Block Alert— DRM - Mumbai Central, WR (@drmbct) May 13, 2026
A major maintenance block will be undertaken at Dadar station on Slow Up & Down lines from 00:00 hrs to 05:00 hrs on 15/16.05.2026 (Fri/Sat).
During this period, some suburban trains will be:
Cancelled
Short-terminated
Short-originated
रविवारी मेगाब्लॉक असतो. मात्र यंदा रेल्वेने तो शुक्रवार आणि शनिवार या काळात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कामाच्या दिवसांमध्ये मेगाब्लॉक असल्यामुळे प्रवाशांचे हाल होणार आहेत. मध्य रेल्वेने १५ आणि १६ मे २०२६ रोजी कुर्ला ते भांडूप दरम्यान विद्याविहार पुलाच्या कामासाठी, तसेच कसारा ते इगतपुरी दरम्यान तांत्रिक कामांसाठी विशेष वाहतूक आणि पॉवर ब्लॉक जाहीर केला आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या माहितीनुसार, प्रवाशांच्या सोयीसाठी मुख्य ब्लॉक प्रामुख्याने रात्रीच्या वेळी घेतला जाणार असल्याने दिवसाच्या रेल्वे वाहतुकीवर आणि लांब पल्ल्याच्या एक्सप्रेसवर याचा कोणताही मोठा परिणाम होणार नाही.