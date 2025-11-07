English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबई लोकलचा प्रवास आरामदायी होणार कधी? या महत्त्वाच्या मार्गिका रखडल्या

Mumbai Local Train Update: मुंबईकरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. बोरीवली ते विरार मार्गिका लांबणार

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 7, 2025, 07:58 PM IST
मुंबई लोकलचा प्रवास आरामदायी होणार कधी? या महत्त्वाच्या मार्गिका रखडल्या
Mumbai Local Train Update: पश्चिम रेल्वेवरील बोरीवली ते विरारदरम्यान पाचव्या व सहाव्या मार्गिकांचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मात्र या प्रकल्पाला सुरुवात दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाला असून फक्त 18 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या मार्गिकांचे काम रेंगाळले आहे. विविध तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळं या महत्त्वाच्या प्रकल्पांची गती मंदावली आहे.

मुंबई रेल्वे विकास महामंडळमार्फत एमयूटीपी-3 अंतर्गंत प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. या प्रकल्पावर सुमारे दोन हजार 184 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. सध्या बोरीवली ते विरारदरम्यान फक्त चार मार्गिका आहेत. त्यावर लोकल लांब पल्ल्याच्या मेल एक्स्प्रेस गाड्या धावतात. त्यामुळं गर्दीच्या वेळेत गाड्याचा वेग मंदावतो. त्यामुळं प्रवास अधिक सुरळीत करण्यासाठी दोन नवीन मार्गिका उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

या प्रकल्पासाठी ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून मार्गाचे संरेखन निश्चित झाले असून पुलांच्या आराखड्यांना मंजुरी मिळाली आहे. एकूण 1.81 हेक्टर खासगी जमिनीपैकी 1.40 हेक्टर जमीनच संपादित झाली असून जमीन न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकली आहे. शिवाय 13.62 हेक्टर मिठागर क्षेत्राचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला वनमंजुरीचे पहिले आणि दुसरे टप्पे केंद्र सरकारने मंजूर केले आहेत.

FAQ

हा प्रकल्प नेमका कशाबद्दल आहे?

पश्चिम रेल्वे मार्गावरील बोरीवली ते विरार या स्थानकांदरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या नवीन रेल्वे मार्गिका (लाइन्स) उभारण्याचा हा प्रकल्प आहे.

2) सध्या बोरीवली ते विरारदरम्यान किती मार्गिका आहेत?

सध्या फक्त चार मार्गिका आहेत, ज्यावरून लोकल तसेच लांब पल्ल्याच्या मेल-एक्स्प्रेस गाड्या धावतात.

3) नवीन मार्गिकांची गरज का आहे?

सध्याच्या चार मार्गिकांवर लोकल आणि मेल-एक्स्प्रेस गाड्या एकाच वेळी धावत असल्यामुळे गर्दीच्या वेळेत गाड्यांचा वेग मंदावतो आणि प्रवासात अडथळे येतात. नवीन मार्गिकांमुळे प्रवास अधिक सुरळीत होईल.

