English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • मुंबईकरांनो लक्ष द्या! ग्रँट रोड ते मुंबई सेंट्रल तब्बल 13 तास रेल्वे सेवा राहणार विस्कळीत, घराबाहेर न पडणं शहाणपणाचं

मुंबईकरांनो लक्ष द्या! ग्रँट रोड ते मुंबई सेंट्रल तब्बल 13 तास रेल्वे सेवा राहणार विस्कळीत, घराबाहेर न पडणं शहाणपणाचं

शनिवार आणि रविवारी मुंबईत लोकल ट्रेनचा मेगा ब्लॉक असेल. दोन्ही दिवशी सुमारे 260 लोकल ट्रेन रद्द केल्या जातील. रेल्वेनुसार, ग्रँट रोड आणि मुंबई सेंट्रल दरम्यान पुलाचे बांधकाम, प्रभादेवी आरओबी हटवणे आणि कांदिवली-बोरिवली सहावी लाईन मेगा ब्लॉक दरम्यान केली जाईल.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 3, 2026, 09:12 AM IST
मुंबईकरांनो लक्ष द्या! ग्रँट रोड ते मुंबई सेंट्रल तब्बल 13 तास रेल्वे सेवा राहणार विस्कळीत, घराबाहेर न पडणं शहाणपणाचं

पश्चिम रेल्वेवरील कांदिवली-बोरिवली सहावी लाईनच्या कामांव्यतिरिक्त, ब्रिज क्रमांक 5 च्या पुनर्बांधणीसाठी ग्रँट रोड आणि मुंबई सेंट्रल स्थानकांदरम्यान अप आणि डाउन स्लो लाईनवर 13 तासांचा मोठा ब्लॉक राबविला जाईल. हा ब्लॉक शनिवार/रविवार, 3 आणि 4 जानेवारी 2026 रोजी दुपारी 23 ते 12 पर्यंत असेल. याव्यतिरिक्त, प्रभादेवी रोड ओव्हरब्रिज हटविण्यासाठी 7 तासांचा ब्लॉक राबविला जाईल. परिणामी, शनिवार आणि रविवारी दोन्ही दिवशी 260लोकल ट्रेन रद्द केल्या जातील.

अप फास्ट लाईनवर गाड्या धावतील.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ब्लॉक काळात मुंबई सेंट्रल आणि चर्चगेट दरम्यानच्या सर्व अप स्लो लाईन गाड्या अप फास्ट लाईनवरून चालवल्या जातील. त्याचप्रमाणे चर्चगेट आणि माहिम स्थानकांदरम्यानच्या डाऊन स्लो लाईन गाड्या डाऊन फास्ट लाईनवरून चालवल्या जातील. प्लॅटफॉर्म उपलब्ध नसल्यामुळे, या गाड्या महालक्ष्मी, प्रभादेवी आणि माटुंगा रोड स्थानकांवर थांबणार नाहीत आणि प्लॅटफॉर्मची लांबी अपुरी असल्याने, त्या लोअर परेल आणि माहिम स्थानकांवर थांबणार नाहीत. याव्यतिरिक्त, ब्लॉकदरम्यान काही उपनगरीय गाड्या रद्द केल्या जातील आणि चर्चगेटला जाणाऱ्या काही गाड्या वांद्रे/दादर स्थानकांवर शॉर्ट टर्मिनेट केल्या जातील किंवा उलट केल्या जातील.

प्रभादेवी आरओबी हटविण्यासाठी 7 तासांचा ब्लॉक

प्रभादेवी येथे आरओबी हटविण्यासाठी डाऊन स्लो लाईनवर दुपारी 23.30 ते सकाळी 7 पर्यंत 7.30 तासांचा आणखी एक मोठा ब्लॉक लागू केला जाईल. ब्लॉक काळात, प्रवाशांना वांद्रे/दादर ते माहिम, माटुंगा रोड, प्रभादेवी, लोअर परेल आणि महालक्ष्मी स्थानकांपर्यंत विरुद्ध दिशेने प्रवास करण्याची परवानगी असेल. उदाहरणार्थ, चर्चगेट इत्यादी ठिकाणांहून महालक्ष्मी, लोअर परळ आणि प्रभादेवीला जाणारे प्रवासी दादर स्थानकावर उतरू शकतात आणि त्याच तिकिटावर विरुद्ध दिशेने म्हणजेच अप स्लो लाईनने प्रवास करू शकतात. त्याचप्रमाणे, चर्चगेट इत्यादी ठिकाणांहून माटुंगा रोड आणि माहीमला जाणारे प्रवासी वांद्रे स्थानकावर उतरू शकतात आणि त्याच तिकिटावर विरुद्ध दिशेने म्हणजेच अप स्लो लाईनने प्रवास करू शकतात.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
mumbai local mega block today in hindiMumbai Local Tran Newsmumbai local train news hindimumbai local train update news todayMumbai local train update

इतर बातम्या

वर्षातील पहिल्या रविवारी मुंबईकरांना होणार त्रास, जाणून घ्य...

मुंबई बातम्या