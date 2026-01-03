मुंबईकरांनो लक्ष द्या! ग्रँट रोड ते मुंबई सेंट्रल तब्बल 13 तास रेल्वे सेवा राहणार विस्कळीत, घराबाहेर न पडणं शहाणपणाचं

पश्चिम रेल्वेवरील कांदिवली-बोरिवली सहावी लाईनच्या कामांव्यतिरिक्त, ब्रिज क्रमांक 5 च्या पुनर्बांधणीसाठी ग्रँट रोड आणि मुंबई सेंट्रल स्थानकांदरम्यान अप आणि डाउन स्लो लाईनवर 13 तासांचा मोठा ब्लॉक राबविला जाईल. हा ब्लॉक शनिवार/रविवार, 3 आणि 4 जानेवारी 2026 रोजी दुपारी 23 ते 12 पर्यंत असेल. याव्यतिरिक्त, प्रभादेवी रोड ओव्हरब्रिज हटविण्यासाठी 7 तासांचा ब्लॉक राबविला जाईल. परिणामी, शनिवार आणि रविवारी दोन्ही दिवशी 260लोकल ट्रेन रद्द केल्या जातील.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ब्लॉक काळात मुंबई सेंट्रल आणि चर्चगेट दरम्यानच्या सर्व अप स्लो लाईन गाड्या अप फास्ट लाईनवरून चालवल्या जातील. त्याचप्रमाणे चर्चगेट आणि माहिम स्थानकांदरम्यानच्या डाऊन स्लो लाईन गाड्या डाऊन फास्ट लाईनवरून चालवल्या जातील. प्लॅटफॉर्म उपलब्ध नसल्यामुळे, या गाड्या महालक्ष्मी, प्रभादेवी आणि माटुंगा रोड स्थानकांवर थांबणार नाहीत आणि प्लॅटफॉर्मची लांबी अपुरी असल्याने, त्या लोअर परेल आणि माहिम स्थानकांवर थांबणार नाहीत. याव्यतिरिक्त, ब्लॉकदरम्यान काही उपनगरीय गाड्या रद्द केल्या जातील आणि चर्चगेटला जाणाऱ्या काही गाड्या वांद्रे/दादर स्थानकांवर शॉर्ट टर्मिनेट केल्या जातील किंवा उलट केल्या जातील.
प्रभादेवी येथे आरओबी हटविण्यासाठी डाऊन स्लो लाईनवर दुपारी 23.30 ते सकाळी 7 पर्यंत 7.30 तासांचा आणखी एक मोठा ब्लॉक लागू केला जाईल. ब्लॉक काळात, प्रवाशांना वांद्रे/दादर ते माहिम, माटुंगा रोड, प्रभादेवी, लोअर परेल आणि महालक्ष्मी स्थानकांपर्यंत विरुद्ध दिशेने प्रवास करण्याची परवानगी असेल. उदाहरणार्थ, चर्चगेट इत्यादी ठिकाणांहून महालक्ष्मी, लोअर परळ आणि प्रभादेवीला जाणारे प्रवासी दादर स्थानकावर उतरू शकतात आणि त्याच तिकिटावर विरुद्ध दिशेने म्हणजेच अप स्लो लाईनने प्रवास करू शकतात. त्याचप्रमाणे, चर्चगेट इत्यादी ठिकाणांहून माटुंगा रोड आणि माहीमला जाणारे प्रवासी वांद्रे स्थानकावर उतरू शकतात आणि त्याच तिकिटावर विरुद्ध दिशेने म्हणजेच अप स्लो लाईनने प्रवास करू शकतात.