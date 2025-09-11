English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पश्चिम रेल्वेचा 'हा' महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प लांबणीवर; पनवेल ते बोरीवली लोकल प्रवासासाठी आता...

Mumbai Local Train Update: मुंबईकरांचा लोकल प्रवास सुकर कधी होणार याची प्रतीक्षा असतानाच प्रवाशांच्या चिंतेत भर घालणारी एक बातमी समोर येतेय.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 11, 2025, 04:44 PM IST
पश्चिम रेल्वेचा 'हा' महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प लांबणीवर; पनवेल ते बोरीवली लोकल प्रवासासाठी आता...
Western Railway plans extension of harbour railway line completion deadline of 2027 28

Mumbai Local Train Update: हार्बर रेल्वे मार्गाची थेट जोडणी पश्चिम रेल्वेशी करण्यात येत आहे. सध्या हार्बर मार्गावरुन गोरेगावपर्यंत लोकल धावत आहेत. तर पुढे हिच मार्गिका बोरीवलीपर्यंत नेण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने रेल्वे प्रशासनाने कामदेखील सुरू केले आहे. मात्र हार्बर मार्गाचे बोरीवलीपर्यंतचे विस्तारीकरण रखडले आहे. काम पूर्ण होण्यात आणखी अडीच वर्षे लागणार आहे. 

हार्बर रेल्वे मार्गाचा बोरिवली स्थानकापर्यंत विस्तार करण्याचा प्रकल्प भूसंपादनाच्या कचाट्यात खोळंबला आहे. अतिरिक्त रेल्वे मार्गिकांसाठी आवश्यक कांदिवली येथील जागेच्या संपादनाचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. त्यामुळे हार्बरचा बोरिवलीपर्यंत विस्तार करण्यास डिसेंबर 2027 उजाडणार आहे. रेल्वेने ही डेडलाइन डोळ्यापुढे ठेवली असली तरी कामाला आणखी विलंब होऊ शकतो, असे मत रेल्वे तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अंधेरीच्या पुढे गोरेगावपर्यंत  हार्बरचा विस्तार करण्यात आला. त्यावेळी पुढच्या एक-दोन वर्षांत बोरिवलीपर्यंत हार्बरच्या लोकल ट्रेन धावतील अशी अपेक्षा होती, मात्र मालाड आणि कांदिवली स्थानकांदरम्यान मार्गिकांसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे विस्तारीकरणाचे काम रेंगाळून सध्या ते मालाडपर्यंत पूर्ण झाले आहे. कांदिवली पूर्वेकडील जागा संपादित करण्याचा मोठा प्रश्न असल्याचे पश्चिम रेल्वेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. प्रकल्प बाधितांशी यशस्वी चर्चा झाल्यानंतर प्रत्यक्ष काम मार्गी लागेल, असे मत अधिकाऱ्यांनी मांडले आहे.

दरम्यान, हार्बर मार्गाचा थेट बोरीवलीपर्यंत विस्तार झाल्यास पश्चिम रेल्वेवरील गर्दीचा ताण हलका होणार आहे. कारण पश्चिम रेल्वेवरुन सीएसएमटी किंवा पनवेल येथे प्रवास करणाऱ्या नागरिकांची संख्या अधिक आहे. सीएसएमटी किंवा पनवेलला जाणाऱ्या प्रवाशांना सध्या गोरेगावला येऊन तिथून ट्रेन पकडावी लागते. जर बोरिवलीपर्यंत हा विस्तार झालाच तर नागरिकांचा प्रवास हा सुकर होणार आहे. 

गोरेगाव ते बोरिवली हा मार्ग सात किमी इतका आहे.  गोरेगाव ते बोरीवलीपर्यंत हार्बर रेल्वेच्या अतिरिक्त मार्गिका आणि स्थानकांच्या कामांसाठी 825 कोटींहून अधिक खर्च करण्यात आला आहे. गोरेगाव ते मालाडदरम्यानचा पहिला टप्पा 2 किमीचा असून मालाड ते बोरीवलीपर्यंत 5 किमीचा दुसरा टप्पा असणार आहे. 

FAQ

1. हार्बर रेल्वे लाइनचा विस्तार कशासाठी आणि कुठपर्यंत होत आहे?

हार्बर रेल्वे लाइनचा विस्तार गोरेगाव ते बोरीवलीपर्यंत होत आहे. हा ७ किमीचा मार्ग पश्चिम रेल्वेशी जोडण्यासाठी आहे, ज्यामुळे प्रवाशांचा प्रवास सोयीस्कर होईल आणि पश्चिम रेल्वेवरील गर्दी कमी होईल. 

2. हार्बर लाइन विस्ताराचे काम कधी सुरू झाले आणि ते कधी पूर्ण होणार आहे?

काम २०१८ मध्ये अंधेरी ते गोरेगावपर्यंत विस्तारित झाले. गोरेगाव ते बोरीवलीचा विस्तार दोन टप्प्यांत होत आहे: पहिला टप्पा (गोरेगाव ते मालाड, २ किमी) २०२६-२७ पर्यंत आणि दुसरा टप्पा (मालाड ते बोरीवली, ५ किमी) डिसेंबर २०२७ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मात्र भूसंपादनामुळे विलंब होऊ शकतो. 

3. विस्तार काम रखडण्याचे मुख्य कारण काय आहे?

भूसंपादनाचा प्रश्न मुख्य अडथळा आहे. कांदिवली पूर्वेकडील जागा आणि मालाड-कांदिवली दरम्यानची खासगी जमीन संपादित करण्यात अडचणी येत आहेत. प्रकल्पबाधितांशी चर्चा सुरू आहे, ज्यामुळे काम रेंगाळले आहे

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

महाराष्ट्र बातम्या