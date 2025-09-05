Lalbaugcha Raja 2025: लालबागचा राजाच्या विसर्जनाचा मार्ग कसा असेल? कुठे कधी पोहचणार बाप्पा? जाऊन घ्या संपूर्ण वेळापत्रक

Lalbaugcha Raja 2025 Visarjan Schedule: मुंबईकर वर्षभर ज्या क्षणाची आतुरतेने वाट पाहतात तो क्षण म्हणजे लालबागचा राजा विसर्जन. हा फक्त विसर्जन सोहळा नसून, तब्बल 24 तासांचा आध्यात्मिक प्रवास असतो. लाखो भाविकांच्या गजरात, ढोल-ताशांच्या निनादात आणि आरत्यांच्या सूरात ही मिरवणूक मध्यरात्रीपर्यंत चालते. ज्यांचा राजाचं लालबागला मंडळात जाऊन दर्शन होत नाही ते विसर्जनाला आवर्जून येतात. यंदा 2025 मध्येही विसर्जनाच्या या शाही मिरवणुकीसाठी विशेष तयारी करण्यात आली आहे. भक्तांना राजाच्या दर्शनाचा आनंद वेगवेगळ्या ठिकाणी घेता यावा म्हणून मार्ग आणि वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे.
लालबाग मंडळामधून प्रस्थान सकाळी 10 ते दुपारी 12 या वेळात मोठ्या गजरात आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीत राजाचा प्रवास सुरू होईल .
चिंचपोकळी रेल्वे पुलावर दुपारी 1 ते 2 या वेळेत बप्पा येईल. ऐतिहासिक ठिकाणी पूलावर आणि खाली दोन्हीकडे भाविकांची गर्दी उसळते.
पुढे भायखळा स्टेशन असा प्रवास दुपारी 3 ते संध्याकाळी 5 या वेळात राजाचा प्रवास होईल. हा मार्ग रंगीबेरंगी झांज-पथक, ढोल-ताशांच्या गजरात उत्सवी वातावरणाने भरतो.
नागपाडा चौकात राजा रात्री 7 ते 9 या वेळात येईल. लाईट्स, गजर आणि प्रचंड गर्दी यामुळे हा टप्पा अविस्मरणीय ठरतो.
रात्री 10 ते मध्यरात्र 12 या वेळात राजा या ठिकाणी असेल. मध्यरात्रीदेखील भक्तांची उपस्थिती थांबत नाही.
पहाटे 2 ते 4 या वेळात राजा ओपेरा हाऊस ब्रिज इथे असेल. शहर न झोपणारा हा क्षण असतो. हजारो भक्त राजाला निरोप देण्यासाठी थांबलेले असतात.
सकाळी 5 ते 7 (7 सप्टेंबर 2025) या काळात राजाचे विसर्जन गिरगाव चौपाटीला होईल. अरबी समुद्राच्या लाटांत राजा विसर्जित होतो आणि वातावरण भावनिक होतं.
लालबागचा राजा विसर्जन म्हणजे फक्त मिरवणूक नाही, तर भाविकांसाठी एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक यात्रा आहे. प्रत्येक टप्पा हा सणासारखा साजरा केला जातो आणि शेवटी पहाटे गिरगाव चौपाटीवर राजाला भावपूर्ण निरोप दिला जातो.