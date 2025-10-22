English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mahesh Manjrekar On Uddhav Thackeray : उद्धव ठाकरेंनी वर्षा बंगल्यावर 15 मिनिटं भेटण्यासाठी गेलो होतो, तेव्हा नेमकं काय घडलं याबद्दल त्यांनी 'झी २४ तास'ला दिलेल्या मुलाखत सांगितलं. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 22, 2025, 10:30 PM IST
'15 मिनिटं दिले होतं पण...', वर्षा बंगल्यावरील उद्धव ठाकरेंशी झालेल्या भेटीमध्ये नेमकं काय घडलं? महेश मांजरेकर म्हणाले...

Mahesh Manjrekar On Uddhav Thackeray : प्रसिद्ध दिग्दर्शक आणि अभिनेते महेश मांजरेकर यांनी 24 तासच्या टू द पॉईंट या कार्यक्रमात अनेक गौप्यस्फोट केलेत. राजकारणापासून निवडणुकीबद्दल त्यांनी अनेक विषयावर झी 24 तासचे संपादक कमलेश सुतार यांच्याशी दिलखुलास गप्पा मारल्यात. महेश मांजरेकर यांनी या मुलाखतीत सांगितलं की, राजकारण आवडतं पण निवडणूक नकोशी वाटते. त्याच वेळी उद्धव ठाकरे यांना वर्षा बंगल्यावर भेटायला गेलो असता, त्यावेळी नेमकं काय घडलं याबद्दलही त्यांनी या मुलाखतीत सांगितलं. 

'15 मिनिटं दिले होतं पण...'

या मुलाखतीदरम्यान संपादक कमलेश सुतार यांनी महेश मांजरेकर यांना विचारलं की, तुमचा आवडता राजकीय नेता कोण. त्यावर उत्तर देताना त्यांनी उद्धव ठाकरेचं नाव घेतलं. त्यानंतर पुढे ते म्हणाले की, कोणताच व्यक्ती हा वाईट नसतो. कुणाचं राजकीय मत वेगळे असेल तर ठिक आहे, पण मी त्यात विषय लक्ष देत नाही. 

पुढे ते म्हणाले की, एकदा असं झालं की माझी मुलीने मेजर नावाच्या चित्रपटात काम केलं. तो चित्रपट संदीप उन्नीकृष्णन यांच्या जीवनावर आधारित होता. तिच्यासोबत या चित्रपटात तेलुगू नायक होता. त्या अभिनेत्याने  माझ्या मुलीला एक इच्छा बोलून दाखवली. तो म्हणाला की, तुझ्या बाबांना सांग मला उद्धव ठाकरेंना भेटायचं आहे. त्याची ही इच्छा तिने मला सांगितली. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

त्यानंतर मी माझ्या एका मित्राला सांगितलं, मग त्याने उद्धव ठाकरेंच्या सेक्रेटरींना फोन करुन भेटीसाठी वेळ मागितली. सेक्रेटरीने भेटीसाठी किती वेळ लागेल तर मी त्यावेळी 10-15 मिनिटाच काम आहे, असं सांगितलं. त्यांनी आम्हाला दुपारी 12.30 वाजताची भेटची वेळ दिली. तेव्हा त्यांना सांगितलं दिलेल्या वेळेत येईल तो अभिनेता. त्यावेळी सेक्रेटरीने सांगितलं, त्यांना तुम्ही पण हवे आहात त्या अभिनेत्यासोबत. मग दिलेल्या वेळेत मी आणि माझ्यासोबत अजून दोन जण वर्षा बंगल्यावर पोहोचलो. 

त्यांनी पुढे सांगितलं की, त्यावेळी उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री होते. वर्षा बंगल्यावर गेल्यावर मी आत गेलो आणि माझ्यासोबतचे दोघांना बाहेर वेटिंग रुममध्ये बसलाय सांगितलं. मग मी माझी मुलगी आणि तो अभिनेता आतल्या खोलीत गेलो. आत गेल्यावर तिथे उद्धव ठाकरे, वहिनी आणि आदित्य होता. आम्हाला 15 मिनिटं भेटीची वेळ देण्यात आली होती. पण आम्ही तिथे दोन तास होतो, नाश्ता दुपारचं जेवण करुनच तिथून निघालो. वहिनींही आमच्यासोबत बाहेर बसलेल्या त्या दोन जणांचंही आदरातिथ्य केलं. 

FAQ

प्रश्न १: महेश मांजरेकरांनी कोणत्या कार्यक्रमात राजकारण आणि निवडणुकीबद्दल बोलले?
उत्तर: महेश मांजरेकरांनी झी २४ तासच्या '२४ तास टू टू पॉईंट' या कार्यक्रमात संपादक कमलेश सुतार यांच्याशी बोलताना राजकारण आवडते पण निवडणूक नकोशी वाटते असे सांगितले. त्यांनी अनेक विषयांवर दिलखुलास गप्पा मारल्या.

प्रश्न २: महेश मांजरेकरांचा आवडता राजकीय नेता कोण आहे?
उत्तर: महेश मांजरेकरांनी उद्धव ठाकरे यांचे नाव घेतले. ते म्हणाले की, कोणताही व्यक्ती वाईट नसतो आणि राजकीय मत वेगळे असले तरी त्यात लक्ष देत नाहीत.

प्रश्न ३: उद्धव ठाकरेंना भेटण्याची घटना कशी घडली?
उत्तर: महेश मांजरेकरांच्या मुलीने 'मेजर' या चित्रपटात (संदीप उन्नीकृष्णन यांच्या जीवनावर आधारित) तेलुगू अभिनेत्यासोबत काम केले. त्या अभिनेत्याने उद्धव ठाकरेंना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली. महेश यांनी मित्राला सांगितले, त्याने सेक्रेटरींना फोन करून भेटीसाठी वेळ मागितली.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

