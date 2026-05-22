अरेरे! मुंबईकरांनी नाल्यात काय काय टाकलं? पावसाआधी BMCच्या स्वच्छता मोहिमेत धक्कादायक वास्तव उघड!

Mumbai Drains Shocking Reality: मुंबईत मान्सूनपूर्व नालेसफाई मोहीम सुरू असताना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला म्हणजेच बीएमसीला अत्यंत धक्कादायक वस्तू नाल्यांमधून बाहेर काढाव्या लागल्या आहेत. साधा प्लास्टिक कचरा किंवा गाळ नव्हे, तर थेट सोफा, गाद्या, पलंग, फ्रिज, लोखंडी बॅरिकेड्स आणि चक्क ऑटो रिक्षाच नाल्यात सापडल्याने प्रशासनही हादरले आहे. या प्रकारामुळे मुंबईतील नागरिकांची बेफिकिरी आणि शहराच्या जलनिस्सारण व्यवस्थेवरील वाढता ताण पुन्हा एकदा समोर आला आहे. काय घडलंय नेमकं? बीएमसीने मुंबईकरांना काय इशारा दिलाय? सविस्तर जाणून घेऊया.
दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर नालेसफाई मोहीम राबवली जाते. मात्र यंदा साफसफाईदरम्यान जे चित्र समोर आले, ते धक्कादायक ठरले. अनेक नाल्यांमधून घरगुती फर्निचर, सोफे, गाद्या, बेड, टेबल, फ्रिज आणि इतर अवजड साहित्य बाहेर काढण्यात आले. काही ठिकाणी तर नाल्यात चक्क ऑटो रिक्षाचा सांगाडाच सापडला. हे पाहून सफाई कर्मचारी आणि अधिकारी दोघेही अचंबित झाले.
महापालिकेच्या माहितीनुसार साकीनाका, कुर्ला, गोवंडी, मानखुर्द आणि चांदिवली परिसरातील नाल्यांमधून मोठ्या प्रमाणात कचरा आणि अवजड वस्तू सापडल्या. काही भागांतील पाण्याचा रंग रासायनिक कचऱ्यामुळे हिरवा झाला होता. यावरून औद्योगिक कचरा देखील मोठ्या प्रमाणात नाल्यांत टाकला जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकारामुळे पावसाळ्यात पाणी वाहून जाण्याची क्षमता गंभीररीत्या कमी होत असल्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
चांदिवली आणि साकीनाका परिसरात नालेसफाईदरम्यान कर्मचाऱ्यांना नाल्यात अडकलेली ऑटो रिक्षा दिसली. परिस्थिती इतकी गंभीर होती की ती बाहेर काढण्यासाठी क्रेन मागवावी लागली. रिक्षासोबत पोलिसांचे बॅरिकेड, लोखंडी कचरापेट्या आणि इतर भंगार साहित्यही बाहेर काढण्यात आले. प्रशासनाने प्रसिद्ध केलेले व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आहेत.
दरवर्षी मुसळधार पावसात मुंबईत पाणी साचणे, वाहतूक ठप्प होणे आणि नागरिकांचे हाल होणे ही नवी बाब नाही. मात्र यामागे केवळ प्रशासन नव्हे, तर नागरिकांची निष्काळजी वृत्तीही मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत असल्याचे या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे. नाल्यांना कचरा टाकण्याचे ठिकाण समजून घरातील अवजड वस्तू थेट तिथे फेकल्या जात असल्याने जलनिस्सारण व्यवस्था कोलमडत आहे.
BMC सध्या मुंबईतील 300 हून अधिक मोठ्या नाल्यांची आणि शेकडो छोट्या गटारांची साफसफाई करत आहे. हिंदमाता, मिलन सबवे, किंग्ज सर्कल, वाकोला, कुर्ला आणि मिठी नदी परिसर हे पूरप्रवण भाग विशेष लक्षात ठेवून काम सुरू आहे. अधिकाऱ्यांनी 31 मेपूर्वी महत्त्वाची साफसफाई पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. अनेक ठिकाणी सक्शन मशीन, सुपर सकर यंत्रणा आणि अतिरिक्त मनुष्यबळ तैनात करण्यात आले आहे.
मुंबईतील नालेसफाईदरम्यान याआधीही अनेक विचित्र वस्तू सापडल्या होत्या. नारळाच्या झाडाचे खोड, दुचाकी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, लोखंडी कपाटे आणि काही वेळा मानवी सांगाडेसुद्धा नाल्यांतून बाहेर काढण्यात आले होते. मात्र यंदा घरगुती सामान आणि वाहनांची संख्या अधिक असल्याने प्रशासनाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
महापालिकेने मुंबईकरांना स्पष्ट आवाहन केले आहे की नाल्यांमध्ये घनकचरा, बांधकाम साहित्य किंवा घरातील भंगार टाकू नये. कारण अशा प्रकारच्या कचऱ्यामुळे पावसाळ्यात पूरस्थिती अधिक गंभीर बनते. हवामान विभागाने यंदा मान्सून लवकर दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त केली असल्याने प्रशासन सज्ज झाले आहे. मात्र फक्त यंत्रणा नव्हे, तर नागरिकांची जबाबदारी आणि शिस्तही तितकीच महत्त्वाची असल्याचे या घटनेने अधोरेखित केले आहे.