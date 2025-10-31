रोहित आर्याच्या उपोषणापासून ते एन्काऊंटपर्यंत....; पवईच्या ओलीसनाट्याची A टू Z कहाणी, जाणून घ्या सगळा घटनाक्रम

मुंबईच्या पवईमध्ये रोहित आर्यानं 17 मुलांना ओलीस ठेवून त्यांना मारण्याची धमकी दिली होती. मात्र, काही तासातच मुंबई पोलिसांनी रोहित आर्याचा एन्काऊंटर करत मुलांची सुटका केली. दरम्यान या एन्काऊंटरनंतर रोहित आर्यानं या मुलांना ओलीस का ठेवलं होतं त्यामागची ए टू झेड कहाणी समोर आलीय.. 'स्वच्छता मॉनिटर' अभियानासाठी लावलेले 2 कोटी रुपये परत न मिळाल्याचा आरोप त्यानं केला होता. तत्कालीन शिक्षणमंत्री केसरकरांच्या घरासमोर यासाठी रोहित आर्यानं अनेकदा उपोषण देखील केलं होतं.
रोहित आर्याचे कोणते आरोप?
- शिक्षण विभागाने 'मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियानातून परस्पर वगळले.
- मात्र, माझा प्रकल्प कायम ठेवला आहे. त्यामुळे गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात उपोषणाला सुरुवात केली. मात्र, मंत्री केसरकर यांच्या आश्वासनामुळे उपोषण मागे घेतले.
- त्यानंतरही कामाचे पैसे न मिळाल्याने पुन्हा ऑगस्ट महिन्यात उपोषण केले. त्यावेळी अधिकाऱ्यांच्या बैठका झाल्या.
- मात्र, कोणताही निर्णय झाला नाही. अखेर वैतागून केसरकर यांच्या सरकारी बंगल्याबाहेर 29 सप्टेंबरपासून उपोषण सुरू केले.
- तेव्हा केसरकर यांनी मला वैयक्तिक मदत म्हणून 7 लाख आणि 8 लाख असे दोन धनादेश दिले आणि उर्वरित रक्कम 4 ऑक्टोबरला देण्याचे आश्वासन दिलं
- मात्र, हे 2 कोटी रूपये न मिळाल्यानंच रोहित आर्यानं या मुलांना ओलीस ठेवलं होतं
- मागील पाच दिवसांपासून रोहित आर्या हा मुलांचं ऑडिशन घेत होता. पाच दिवसांमध्ये जवळपास 100 विद्यार्थ्यांचं ऑडिशन त्यानं घेतलं होतं. दरम्यान यामधल्याच 17 मुलांना त्यानं ओलीस धरलं होतं..
पवईच्या स्टुडिओमध्ये काय झालं?
- तब्बल सव्वादोन तास मुलांच्या सुटकेचा थरार चालला. वेबसीरिजच्या ऑडिशनसाठी ही मुलं पवईमध्ये आली होती.
- मागच्या 6 दिवसांपासून मुलं ऑडिशनसाठी येत होती. दुपार झाली तरी मुलं जेवायला आली नाहीत, त्यामुळे पालकांची चिंता वाढली.
- दुपारी 1.45 वाजता पालकांनी पोलिसांना फोन केला. रोहित आर्या याने 17 मुलं आणि एका वयस्कर माणसाला ओलीस ठेवलं होतं.
- 4 वाजता पोलीस बाथरूममधून इमारतीमध्ये शिरले. पोलीस आल्याच दिसताच रोहित आर्याने पोलिसांना त्याच्याकडे असलेल्या एअरगनने गोळी मारली
- त्यानंतर प्रत्युत्तरात पोलिसांनाही गोळीबार करावा लागला, रोहित आर्याचा मृत्यू झाला
दरम्यान या सर्व घटनेआधी रोहित आर्यानं एका मराठी अभिनेत्रीशी संवाद साधला होता. रोहित आर्यानं रूचिता जाधव हिला भेटण्यासाठी बोलावलं होतं. मात्र, काही कारणांमुळे रूचिता जाधवनं भेटीसाठी नकार दिला होता.
रोहित आर्यानं शासानानं आपले पैसे न दिल्याचा आरोप केला, मात्र, त्यासाठी त्यानं वापरलेला मार्ग कितपत योग्य होता, निष्पाप मुलांना कैद करून त्यांना मारण्याची धमकी देणं किती योग्य होती, असे अनेक सवाल यानिमित्तानं उपस्थित करण्यात आले होते. मात्र, त्यानं केलेल्या क्रूरतेमुळे 17 निष्पाप मुलांना वाचवण्यासाठी पोलिसांना त्याचं एन्काऊंटर करावं लागलं.