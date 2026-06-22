ठाकरेंच्या ऑपरेशन तुडवाचं काय झालं? बंडखोर खासदार आले मातोश्रीसमोरुन निघून गेले!

उद्धव ठाकरेंच्या ऑपरेशन तुडवाला एकनाथ शिंदेंनी ऑपरेशन शिवसेना वाढवानं आव्हान दिलंय. ठाकरेंचे सहा बंडखोर मुंबईत आले आणि मातोश्रीसमोरुन निघूनही गेले. पण ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून निषेधाचा काळा रुमाल किंवा निषेधाची साधी घोषणाही दिली गेली नाही. एवढंच नव्हे तर सहा खासदारांनी दिमाखात शिवसेनेतही प्रवेश केला.
उद्धव ठाकरेंच्या सहा खासदारांनी बंडखोरी केली.बंडखोर खासदारांना जाब विचारा असं उद्धव ठाकरेंनी शिवसैनिकांना जाहीर आवाहन केलं होतं. शिवसैनिक गप्प का असा जाहीर सवालही विचारला होता. पण एखादं शांततामय आंदोलन वगळता काहीही झालं नाही. सहा बंडखोर खासदार मुंबई विमानतळावर आले. तिथून ते मातोश्रीसमोरुन निघून गेले. पण खासदारांच्या निषेधाचा एकही काळा झेंडा दिसला नाही. किंवा निषेधाची एक घोषणाही ऐकू आली नाही. संजय राऊतांनी ऑपरेशन तुडवा सुरु झाल्याचं सांगितलं. पण राऊतांच्या वक्तव्याशिवाय दुसरं काहीच झालं नाही.
संजय राऊतांच्या आव्हानाला एकनाथ शिंदेंनीही उत्तर दिलंय. आडवा,तुडवाऐवजी शिवसेना वाढवा हे आमचं धोरण असल्याचं सांगत कोणी अंगावर आल्यास शिंगावर घेण्याचं प्रतिआव्हान दिलं.
मुंबईत आलेल्या बंडखोर खासदारांची एकनाथ शिंदेंच्या नंदनवन या शासकीय बंगल्यावर बैठक झाली. या बैठकीनंतर खासदारांचा जाहीर शिवसेनाप्रवेश पार पडला. एकनाथ शिंदेंनी खासदारांच्या शिवसेनाप्रवेशाची घोषणा केली.
बंडखोरांच्या शिवसेना प्रवेशाचा संजय राऊतांनी खरपूस भाषेत समाचार घेतलाय. नंदनवनवर पाळणा हलला या शब्दात संजय राऊतांनी एकनाथ शिंदेंना टोला लगावलाय.खासदारांचा प्रवेश झाला तरी पुढच्या लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारी मिळेल का असा प्रश्न उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केला होता. त्यालाही एकनाथ शिंदेंनी उत्तर दिलंय. पुढच्या लोकसभा निवडणुकीत या सगळ्या खासदारांना उमेदवारी मिळेल असं शिंदेंनी जाहीर करुन टाकलंय.
उद्धव ठाकरेंच्या पक्षातून निघालेले खासदार आता एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत सामील झालेत. या खासदारांना रोखण्यात ठाकरेंच्या पक्षाला अपयश आल्याचं आता सिद्ध झालंय. पुढच्या काळात पक्षाची आणखी वाताहत होऊ नये याची खबरदारी आतापासूनच ठाकरेंना घ्यावी लागणार आहे.