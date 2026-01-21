महापौर निवडणुकीसाठी वापरली जाणारी चक्राकार पद्धत काय आहे? मंत्रालयात काढली जाणार सोडत, येऊ शकतो मोठा ट्विस्ट

Mayor Election: महापौर पदांचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी मंत्रालयात सोडत काढली जाणार आहे. महापौर पदासाठी आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर विविध महानगरपालिकांमध्ये महापौर निवडीची प्रक्रिया सुरू होईल आणि सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग येईल. ही सोडत चक्राकार पद्धतीने (रोटेशनल/सर्क्युलर पद्धत) काढली जाईल.
चक्राकार पद्धतीने आरक्षण सोडत काढली गेल्यास, सर्वसाधारण (खुला) प्रवर्ग वगळता उर्वरित प्रवर्गांपैकी (जसे SC, ST, OBC, महिला इत्यादी) एखादे आरक्षण निघण्याची शक्यता आहे. मागील महापौरपद 2020 मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षित होते. त्यामुळे या चक्राकार पद्धतीने एससी (SC) किंवा ओबीसी (OBC) प्रवर्गाचे आरक्षण निघण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान महापौर आरक्षण सोडत प्रक्रियेत मोठा ट्विस्ट येण्याची शक्यता आहे. महापौर आरक्षणाची रोटेशन पद्धत बदलण्याबाबत चर्चा सुरु आहे. पुन्हा ओपनपासून सुरुवात करत आरक्षण सोडतीच्या चक्राकार पद्धतीनं महापौर आरक्षणाची सोडत निघण्याची शक्यता आहे.
महापौर पदाचे आरक्षण चक्राकार पद्धतीने निश्चित करण्यात येते. समाजातील सर्व घटकांना महापौर पदाची संधी मिळावी यासाठी चक्राकार पद्धतीने आरक्षणाची सोडत काढण्यात येते. सध्या कायद्यात एससी, एसटी, महिला आणि ओबीसींसाठी रोटेशनने आरक्षण आहे. मात्र, नियमातील नव्या बदलानुसार चक्राकार पद्दत नव्यानं सुरु केली जाऊ शकते
महापौर पदाचे आरक्षण चक्राकार पद्धतीने निघणार आहे. साधारणत: मागील 20 वर्षांचं आरक्षण लक्षात घेतलं जाणार आहे. जे आरक्षण याआधी त्या महापालिकेत होतं, ते वगळता इतर आरक्षणाची चिठ्ठी असणार आहे. एससी, एसटी, ओबीसी आणि खुला वर्ग, त्यामध्ये 50 टक्के महिला आरक्षण असे आरक्षणाचे प्रवर्ग असणार आहेत. त्या महापालिकेमध्ये याआधी कोणतं आरक्षण झालेलं आहे, ती चिठ्ठी बाजूला करुन उर्वरित आरक्षणाच्या चिठ्ठ्या टाकल्या जाणार आहेत.
या चिठ्ठ्या बॉक्समध्ये टाकताना सर्वांना दाखवल्या जातील, त्यानंतर पारदर्शक असणाऱ्या बॉक्समध्ये त्या टाकल्या जातील. त्या सर्व चिठ्ठ्या एकत्र झाल्यानंतर त्यातून एक-एक चिठ्ठी बाहेर काढून आरक्षण सोडत जाहीर केली जाणार आहे. त्यानंतर पुन्हा 50 टक्के महिला आरक्षणाच्या चिठ्ठ्या टाकून महिला आरक्षण काढलं जाणार आहे.
या पद्धतीने राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या महापौर पदाचे आरक्षण 22 जानेवारीला सकाळी 11 वाजता मंत्रालयातील परिषद सभागृहामध्ये होणार आहे.