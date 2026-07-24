दादरमध्ये तरुणीला चुकीचा स्पर्श करणाऱ्या पोलिसाचं नाव काय? त्या Video संदर्भात मुंबई पोलिसांचं स्पष्टीकरण

दिल्लीतील जंतरमंतरमध्ये कॉकरोच जनता पार्टीकडून नीट पेपरफुटीसंदर्भात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन करण्यात येत आहे. त्याच आंदोलनाचा एक भागात मुंबईतील दादरमधल्या शिवाजी पार्क परिसरात असंख्य विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. या आंदोलनातील एक धक्कादायक आणि हादरवून सोडणारा व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडीओमध्ये मुंबईत पोलीस एका तरुणीला आक्षेपार्ह पद्धतीने स्पर्श करताना दिसतोय. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. त्यानंतर आमदार आणि खासदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना टॅग करत तक्रार केली आहे. रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना टॅग करत त्या पोलिसाची तक्रार केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार दादर शिवाजी पार्कमधील आंदोलनात तरुणीला चुकीचा स्पर्श करणाऱ्या पोलिसाचे नाव दीपक बल्लाळ असं आहे. शिवाजी पार्क पोलीस स्टेशनमध्ये दीपक बल्लाळ पोलीस हवालदार आहेत.
दीपक बल्लाळ यांच्या व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर मुंबई पोलिसांकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलंय. त्यांनी सांगितलं त्या दिवशी आंदोलन संपल्यानंतरही निळ्या रेनकोर्टमधील तरुण पुन्हा इथे आलेल्या तरुण तरुणींना आंदोलन करण्यासाठी उक्सवत होता. त्यावेळी दीपक बल्लाळ हे त्याला ताब्यात घेण्यासाठी गेले होते. तेव्हा त्या तरुणासोबत असलेली तरुणी दीपक बल्लाळ यांना मजाव करत होती. तरुण आणि दीपक बल्लाळ यांच्या मध्येच ती तरुणी आली. दीपक बल्लाळ यांनी मुलाच्या कॉलरला पकडल्यानंतर तरुणीमध्ये येऊन हस्तक्षेप करायला लागली, असा दावा मुंबई पोलिसांनी केला आहे.
हा व्हिडिओ बघून डोक्याची तिडीक उठली. कोण आहे नराधम?— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) July 23, 2026
याच्या मुलीच्या वयाच्या मुलीसोबत हा किती किळसवाण कृत्य करतोय. हा पोलीस असेल तर पहिले याला निलंबित नाही तर पोलीस दलातून बडतर्फ करा.. आणि विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करून गजाआड करा.
एक वेगळी प्रतिष्ठा असलेल्या महाराष्ट्र पोलीस दलाला… pic.twitter.com/LsvEhwALzT
या व्हिडीओबद्दल मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड, आमदार रोहित पवार, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आमदार रोहित पवार व्हिडीओ मुख्यमंत्र्यांना टॅग करत म्हणाले की, हा व्हिडीओ बघून डोक्याची तिडीक उठली. कोण आहे नराधम? याच्या मुलीच्या वयाच्या मुलीसोबत हा किती किळसवाण कृत्य करतोय. हा पोलीस असेल तर पहिले याला निलंबित नाही तर पोलीस दलातून बडतर्फ करा.. आणि विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करून गजाआड करा. एक वेगळी प्रतिष्ठा असलेल्या महाराष्ट्र पोलीस दलाला लागलेली ही कीड आहे.
दादरचा व्हिडीओ शेअर करत वर्षा गायकवाड म्हणाल्यात की, मुंबई पोलिसांचे हे वागणे काय आहे? एक पुरुष पोलीस एका तरुण महिला आंदोलकाशी अशाप्रकारे गैरवर्तन का करत आहे? तो हे प्रकरण त्याच्या महिला सहकाऱ्यांना हाताळू का देत नाही? त्याच्यावर काय कारवाई केली जाईल? हे अस्वीकार्य आहे.
What is this behaviour Mumbai Police? Why is a male cop mandhandling a young female protestor like this? Why isn't he letting his female colleagues handle this? What action will be taken against him? This is unacceptable @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/H48j8l4JhI— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) July 23, 2026