Marathi News
  मुंबई बातम्या
मुंबईच्या हवेत अचानक सुधारणा! हा बदल नेमका झाला तरी कसा? महापालिकेचं काम की निसर्गाचं?

Mumbai AOI: मुंबईच्या हवेतील प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढत जात होते. मात्र, आता अचानकच मुंबईच्या हवेत सुधारणा झालेली पाहायला मिळतेय. सोशल मिडियावरही याबाब मोठी चर्चा होत आहे. यावर महाराष्ट्र सरकारने असे काय उपाय केले आहेत? हे नेमके कशामुळे शक्य झाले? जाणून घ्या फक्त एका क्लिकवर.   

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 28, 2026, 01:45 PM IST
Reason Behind Shocking Changes in Mumbai AOI: गेले अनेक दिवस मुंबईकरांना प्रदूषित वातावरणाला सामोरे जावे लागत होते. प्रदूषणाचे प्रमाण इतके वाढले होते की, आकाशात सर्वत्र फक्त धुलीकण दिसत होते. त्याला जोड म्हणजे वाहतुकीतून होणारे वायू प्रदूषण. पण आता वातावरणात काही चमत्कारीक बदल घडलेले दिसत आहेत. मुंबईच्या एअर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) मध्ये अलिकडच्या काळात झालेली सुधारणा खरच थक्क करणारी आहे. सोशल मिडियावर याबाबतचे अनेक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहेत. या चमत्कारामागचे नेमके कारण काय आहे ते जाणून घेऊया. 

1000हून अधिक बांधकामांवर कारवाई

दिवसेंदिवस वाढत चाललेले प्रदूषण आणि त्याचे आरोग्यावर होणारे परिणाम लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र सरकारने आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे (BMC) धूळ नियंत्रण नियमांचे पालन न करणाऱ्या 1,000 पेक्षा अधिक बांधकाम प्रकल्पांना काम थांबवण्याच्या नोटिसा बजावल्या. जे प्रकल्प बांधकामादरम्यान हिरव्या जाळ्या वापरत नाहीत, पाणी फवारणी करत नाहीत तसेच आवरण साहित्य वापरत नाहीत त्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. 

 

मुंबईतील वाऱ्याचा वेग प्रति किमी 10 ते 18  तासांनी वाढला

दरम्यान, यामुळेच मुंबईतील हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाल्याचे पाहायला मिळाले. वाऱ्याचा वेग प्रति किमी 10 ते 18  तासांनी वाढला. ज्यामुळे यापूर्वी वातावरणातील हवेत वाहनांचा धूर आणि धुळीचे कण कमी झाले आणि शुद्ध हवेचे प्रमाण वाढले. वाऱ्याचा वेग वाढला की शहराच्या हवेचे व्हेंटिलेशन सुधारते. ज्याप्रमाणे बंद खोलीची खिडकी उघडल्यावर ताजी हवा आत येते आणि जुनी हवा बाहेर जाते, तसेच काहीसे मुंबईच्या बाबतीत घडले. 

 

नियमित रस्ते स्वच्छता, पाण्याच्या फवारणीसाठी उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर

तसेच मुंबईतील प्रदूषणात पीएम10 (PM10) या प्रकारच्या धुळीकणांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश होता. जे बांधकामाची धूळ, सिमेंट आणि रस्त्यावरील मातीतून निर्माण होतात. हे धुळीकण कमी करण्यासाठी महानगरपालिकेने नियमित रस्ते स्वच्छता आणि फवारणीसाठी 125 पाण्याचे टँकर आणि उच्च-तंत्रज्ञान असलेले मिस्टिंग मशीन तैनात केले. याशिवाय औद्योगिक आणि निवासी क्षेत्रात विषारी हवेचा एक प्रमुख स्त्रोत रोखण्यासाठी उघड्यावर जाळल्या जाणाऱ्या कचऱ्यावर कारवाई केली आहे. याबाबतचा दंडात 5000 रुपयांपर्यंतची वाढ केली आहे. 

FAQ

प्रश्न 1. मुंबईतील किती बांधकाम प्रकल्प थांबवण्यात आले?
उत्तर: मुंबई महानगरपालिकेचे (BMC) धूळ नियंत्रण नियमांचे पालन न करणाऱ्या 1,000 पेक्षा अधिक बांधकाम प्रकल्पांना काम थांबवण्याच्या नोटिसा बजावल्या. 

प्रश्न 2. मुंबई महापालिकेने धुळीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कोणत्या उपाय योजना केल्या?
उत्तर: नियमित रस्ते स्वच्छता आणि पाण्याची फवारणीचा उपक्रम राबवला. तसेच उच्च तंत्रज्ञानाच्या मिस्टिंग मशीन तैनात केले. 

प्रश्न 3. उघड्यावर जाळल्या जाणाऱ्या कचऱ्याच्या दंडात किती रुपयांनी वाढ झाली?
उत्तर: महापालिकेने उघड्यावर जाळल्या जाणाऱ्या कचऱ्याच्या दंडात 5000 रुपयांपर्यंतची वाढ केली

