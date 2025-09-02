English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मनोज जरांगेंच्या मान्य न झालेल्या 'त्या' 2 मागण्या कोणत्या? 6 मागण्या मान्य, वाचा यादी

Maratha Reservation: मनोज जरांगे यांच्या लढ्याला मोठं यश मिळालं आहे. जरांगे यांच्या कोणत्या मागण्या मान्य ते पाहुयात

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 2, 2025, 05:32 PM IST
मनोज जरांगेंच्या मान्य न झालेल्या 'त्या' 2 मागण्या कोणत्या? 6 मागण्या मान्य, वाचा यादी
What two demands remained of Manoj Jarange Patil and which 6 demands approved

Maratha Reservation: मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील हे आझाद मैदानात उपोषणाला बसले आहेत. मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाला मोठं यश आले आहे. सरकारकडून जरांगेंच्या 8 पैकी 6 मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. जरांगेंच्या मागण्यांचा सरकार जीआर काढणार आहे. जरांगेंच्या मागण्या मान्य होताच आझाद मैदानात मराठा आंदोलकांनी जल्लोष केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मनोज जरांगे यांच्या सहा मागण्या सरकारकडून मान्य करण्यात आल्या आहेत. मात्र दोन मागण्या मान्य झाल्या नाहीयेत. जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या आणि कोणत्या नाही, याचा सविस्तर आढावा घेऊयात. 

जरांगेंच्या या 6 मागण्या मान्य

1) हैदराबाद गॅझेटियरची तात्काळ अंमलबजावणी करा

हैदराबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीसाठी प्रस्तावित शासन निर्यणास मंत्रिमंडळ उपसमिती मान्यता देत आहे. या शासन निर्णयानुसार मराठा जातीच्या व्यक्तीच्या गावातील/कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास त्यााधारे स्थानिक चौकशी करुन कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दे्याबाबत. 

2) सातारा गॅझेट महिनाभरात लागू करण्याचा निर्णय

सातारा संस्थान, पुणे व औंध संस्थान गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणी करण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेण्यात यावा. 

3) ५८ लाख नोंदीचे रेकॉर्ड सर्व ग्रामपंचायत कार्यालयावर लावण्यात यावे. आणि कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांची तात्काळ validity काढण्याचा GR काढण्यात यावा.

4) आंदोलकांवरील केसेस मागे घेण्याचा GR काढला 

5) आंदोलनात बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना शासकीय नोकरी देण्याचा निर्णय. मराठा आरक्षण आंदोलनातील बलिदान गेलेल्या कुटुंबियांना लगेच तात्काळ आर्थिक मदत व शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय नोकरीचे आदेश काढण्यात यावेत

6)  मुंबईत आंदोलकांच्या वाहनांना RTO कडून करण्यात आलेला दंड माफ

मान्य न झालेल्या दोन मागण्या

1)  संविधानाला धरून आरक्षण देणे: मराठा समाजाला संविधानाच्या चौकटीत बसणारे आणि कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारे आरक्षण देणे.

2) सगेसोयरे धोरणाची पूर्ण अंमलबजावणी: मराठा समाजातील कुणबी नोंदींवर आधारित सगेसोयरे (नातेसंबंध) धोरणाची अंमलबजावणी करून मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Manoj jarange patilMaratha Morcha Latest Updatesmaratha morcha live updatesManoj Jarange Maratha MorchaManoj Jarange Maratha Morcha News

इतर बातम्या

अखेर मराठ्यांना आरक्षण मिळाले? हैदराबाद गॅझेटीयर मंजूर, सात...

महाराष्ट्र बातम्या