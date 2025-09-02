मनोज जरांगेंच्या मान्य न झालेल्या 'त्या' 2 मागण्या कोणत्या? 6 मागण्या मान्य, वाचा यादी

Maratha Reservation: मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील हे आझाद मैदानात उपोषणाला बसले आहेत. मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाला मोठं यश आले आहे. सरकारकडून जरांगेंच्या 8 पैकी 6 मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. जरांगेंच्या मागण्यांचा सरकार जीआर काढणार आहे. जरांगेंच्या मागण्या मान्य होताच आझाद मैदानात मराठा आंदोलकांनी जल्लोष केला आहे.
मनोज जरांगे यांच्या सहा मागण्या सरकारकडून मान्य करण्यात आल्या आहेत. मात्र दोन मागण्या मान्य झाल्या नाहीयेत. जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या आणि कोणत्या नाही, याचा सविस्तर आढावा घेऊयात.
1) हैदराबाद गॅझेटियरची तात्काळ अंमलबजावणी करा
हैदराबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीसाठी प्रस्तावित शासन निर्यणास मंत्रिमंडळ उपसमिती मान्यता देत आहे. या शासन निर्णयानुसार मराठा जातीच्या व्यक्तीच्या गावातील/कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास त्यााधारे स्थानिक चौकशी करुन कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दे्याबाबत.
2) सातारा गॅझेट महिनाभरात लागू करण्याचा निर्णय
सातारा संस्थान, पुणे व औंध संस्थान गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणी करण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेण्यात यावा.
3) ५८ लाख नोंदीचे रेकॉर्ड सर्व ग्रामपंचायत कार्यालयावर लावण्यात यावे. आणि कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांची तात्काळ validity काढण्याचा GR काढण्यात यावा.
4) आंदोलकांवरील केसेस मागे घेण्याचा GR काढला
5) आंदोलनात बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना शासकीय नोकरी देण्याचा निर्णय. मराठा आरक्षण आंदोलनातील बलिदान गेलेल्या कुटुंबियांना लगेच तात्काळ आर्थिक मदत व शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय नोकरीचे आदेश काढण्यात यावेत
6) मुंबईत आंदोलकांच्या वाहनांना RTO कडून करण्यात आलेला दंड माफ
1) संविधानाला धरून आरक्षण देणे: मराठा समाजाला संविधानाच्या चौकटीत बसणारे आणि कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारे आरक्षण देणे.
2) सगेसोयरे धोरणाची पूर्ण अंमलबजावणी: मराठा समाजातील कुणबी नोंदींवर आधारित सगेसोयरे (नातेसंबंध) धोरणाची अंमलबजावणी करून मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे.