Maratha Reservation: जीआरच्या अंतिम मसुद्यात नेमकं काय आहे? जरांगे मान्य करणार का?

Maratha Reservation GR: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एकीकडे मुंबईतील रस्ते मोकळे करण्यास सुरुवात झाली असून तर दुसरीकडे आरक्षण जीआरचा ड्राफ्ट जरांगेंना दाखवण्यासाठी शिष्टमंडळ जरांगेंकडे भेटीसाठी रवाना झाले आहेत. आरक्षण जीआरच्या ड्राफ्टमध्ये कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गावातील नातेवाईक किंवा कुणबी प्रमाणपत्रधारक यांच्या ॲफिडेव्हिटवर आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात विचार आहे.
कुणबी नोंदी पडताळणीसाठी तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर नवीन स्क्रुटिनी कमिटी स्थापन करून गाव पातळीवर नोंदी शोधण्याचा निर्णय केला जाण्याची तयारी असणार आहे. हैदराबाद गॅझेटियर जसंच्या तसं लागू करता येणार नाही आहे. कारण गॅझेटीयरमध्ये केवळ नंबर्स (लोकसंख्या) आहेत. त्यात स्पष्टता नाही. ते तसंच्या तसं लागू केलं जाऊ शकत नाही अशी सरकारची पातळींवर चर्चा आहे.
अशात हे मध्य मार्ग काढत तात्काळ मराठी बांधवांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. अशात, मनोज जरांगे हा सरकारचा प्रस्ताव मान्य करतात का? हे बघणं महत्त्वाचं असेल. हा आरक्षण जीआरचा ड्राफ्ट जरांगेंना दाखवण्यासाठी शिष्टमंडळ जरांगेंकडे भेटीसाठी रवाना झाले आहे.
उपसमितीची अध्यक्ष विखे पाटील शिष्टमंडळासह मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेणार आहेत. "उच्च न्यायालयाच्या निर्देशावर आपण भाष्य करु शकत नाही. कोर्टाच्या आदेशाचं पालन केलं जाईल," असं विखे पाटील यांनी सांगितलं आहे. उपसमितीसमोर जे काही मुद्दे उपस्थित झाले, त्यावर विचारविनिमय करुन मसुदा तयार केला आहे. त्यावर सर्वांचं एकमत झालं आहे. तो घेऊन आम्ही जरांगेंची भेट घेणार आहोत. सकारात्मक निर्णय होईल अशी आशा आहे असं विखे पाटील म्हणाले आहेत.
न्यायमूर्ती शिंदे, अॅडव्होकेट जनरल यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. कायद्याच्या चौकटीत बसणारा प्रस्ताव तयार केला आहे असंही त्यांनी सांगितलं आहे.