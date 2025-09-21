मुंबईतील प्रसिद्ध राणीच्या बागेत सिंह केव्हा येणार? नेमकं अडलंय कुठे? 'पेंग्विन्सच्या बदल्यात...'

Ranichi Baug News: भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान आणि प्राणीसंग्रहालय हे राणीची बाग म्हणून प्रसिद्ध आहे. 1861 मध्ये विक्टोरिया गार्डन्स म्हणून स्थापन झालेले मुंबईतील सर्वात जुने प्राणीसंग्रहालय आहे. यात 330 हून अधिक प्राण्यांच्या प्रजातींसह हे उद्यान जैवविविधतेचे प्रमुख केंद्र बनलंय. असे असले तरी येथे मुंबईकरांना सिंह पाहण्याची संधी अद्याप मिळालेली नाही. काय आहे नेमकं प्रकरण? मुंबईकरांना आणखी किती दिवस सिंहाची वाट लागणार? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
राणीच्या बागेत हंबोल्ट आणि अफ्रिकन ब्लॅकफूटेड पेंग्विन्स, हिप्पोपोटॅमस, हत्ती, बिबट्या, लेपर्ड्स, मगरमिऱ्या, हरणे, अजगर, तरस आणि विविध पक्षी यांच्यासह अनेक प्रजाती आहेत. यंदा सुसर आणि काळवीट आणले गेले, जे पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण ठरले आहे. प्राण्यांना नैसर्गिक आवासासारख्या वातावरणात ठेवले जाते, ज्यामुळे शिक्षण आणि संरक्षणाला प्रोत्साहन मिळते. कुटुंबांसाठी हे उद्यान भेटीचे खास ठिकाण आहे.
सिंह आणण्यासाठी प्रशासनाने सातत्याने प्रयत्न केले, परंतु यश मिळाले नाही. सक्करबाग प्राणिसंग्रहालयाने सिंहाच्या दोन जोड्यांच्या बदल्यात जिराफ आणि गिब्बन माकडांची मागणी केली होती. राणीच्या बागेत हे प्राणी नसल्याने प्रशासनाने झेब्राच्या दोन जोड्या देण्याचा प्रस्ताव ठेवला, परंतु निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळाला नसल्याची माहिती समोर येत आहे.
प्राणिसंग्रहालय प्रशासनाने सिंह मिळवण्यासाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्याशी दोनदा पत्रव्यवहार केला, परंतु अद्याप कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही. यामुळे सिंहाच्या आगमनाची प्रतीक्षा कायम आहे.
सध्या प्रशासनाकडे सिंहाच्या बदल्यात देण्यासाठी पेंग्विन हा एकमेव पर्याय आहे. मात्र, पेंग्विनसाठी लागणारी थंड हवामानाची व्यवस्था आणि विशेष देखभाल इतर प्राणिसंग्रहालयांमध्ये उपलब्ध नसल्याने ही देवघेव अडचणीची ठरत आहे.
सिंहाच्या आगमनासाठी प्रशासन सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. वन्यजीव संरक्षण आणि प्राणिसंग्रहालयातील प्रजातींची विविधता वाढवण्यासाठी हे प्रयत्न महत्त्वाचे असल्याचे सांगण्यात येतंय.
‘शक्ती’ आणि ‘करिश्मा’ या वाघांच्या जोडीसह अस्वल, हरणे आणि पक्षी येथील प्रमुख आकर्षणे आहेत. राणीची बाग पर्यटकांसाठी आणि कुटुंबांसाठी निसर्गाशी जोडणारे एक अप्रतिम ठिकाण असल्याने लाखोंच्या संख्येने पर्यटक येथे येत असतात.
राणीच्या बागेत ३३० हून अधिक प्राणी आणि पक्षी आहेत, ज्यात हंबोल्ट आणि अफ्रिकन ब्लॅकफूटेड पेंग्विन्स, हिप्पोपोटॅमस, हत्ती, बिबट्या, लेपर्ड्स, मगरमिऱ्या, हरणे, अजगर, तरस, सुसर, काळवीट आणि विविध पक्षी यांचा समावेश आहे. ‘शक्ती’ आणि ‘करिश्मा’ ही वाघांची जोडीही पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण आहे. प्राण्यांना नैसर्गिक आवासासारख्या वातावरणात ठेवले जाते, जे शिक्षण आणि संरक्षणासाठी उपयुक्त आहे.
राणीच्या बागेत अद्याप सिंह दाखल झालेले नाहीत. प्रशासनाने सिंह मिळवण्यासाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्याशी पत्रव्यवहार केला, परंतु उत्तर मिळालेले नाही. सक्करबाग प्राणिसंग्रहालयाने सिंहाच्या बदल्यात जिराफ आणि गिब्बन माकडांची मागणी केली होती, पण हे प्राणी उपलब्ध नसल्याने आणि झेब्राच्या निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद न मिळाल्याने सिंह आणण्यात अडचणी येत आहेत.
राणीच्या बागेकडे सिंहाच्या बदल्यात देण्यासाठी पेंग्विन हा एकमेव पर्याय आहे. मात्र, पेंग्विनसाठी लागणारी थंड हवामानाची व्यवस्था आणि विशेष देखभाल इतर प्राणिसंग्रहालयांमध्ये उपलब्ध नसल्याने ही देवघेव शक्य होत नाही. यामुळे सिंहाच्या आगमनासाठी प्रशासनाला इतर पर्यायांचा विचार करावा लागत आहे.