Chinese Temple Mumbai: आपल्या मुंबईत आहे एकमेव चायनीज मंदिर! भविष्य पाहण्यासाठी होते गर्दी, जाणून घ्या लोकेशन

Chinese Temple Mumbai: तुम्ही जर विकेंडला मुंबईत असाल तर आवर्जून मुंबईतील एकमेवा चायनीज मंदिराला भेट द्या. इथे तुम्ही तुमचं भविष्यही जाणून घेऊ शकता.
Where is Chinese Temple Mumbai: मुंबईच्या हृदयात वसलेल्या एका ठिकाणी एकमेव चायनीज मंदिर आहे, जे अजूनही अनेकांना माहिती नाही. या मंदिरात लोकं स्वतःच भविष्य जाणून घेण्यासाठी गर्दी करतात. 1919 मध्ये उभे राहिलेले, क्वान कुङ मंदिर हे मुंबईतील एकमेव चायनीज वारसा आहे, जे शहरातील ‘चायनाटाउन’चे स्मरण ठेवते. मुंबईतील ‘चायनाटाउन हे 1950-60 च्या दशकात अस्तित्वात होते. जर तुम्ही मुंबईत असाल, तर एकदा तरी आवर्जून या मंदिराला भेट द्या!
हे मंदिर मझगावमधील एका छोट्या रस्त्यावर असलेल्या दोन मजली घरात आहे. 1900 च्या सुरुवातीस, मझगाव हा मुंबईतील सी युप कुओन समुदायाची जागा होती. हे लोक मूळतः ग्वांगझोउ येथून आलेले होते, जे ईस्ट इंडिया कंपनीसाठी काम करत होते. त्यांनी मुंबईत व्यापारी, साहसी आणि जहाजकर्मी म्हणून स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला. 1962 मध्ये सिनो-भारतीय युद्ध नंतर, बरेच चायनीज नागरिक आपल्या मूळ देशाला परत गेले. तरीही काही कुटुंबांनी मुंबईत राहण्याचा निर्णय घेतला आणि हे भाग डॉकयार्ड रोड, मझगाव म्हणून ओळखला जाऊ लागला.
मंदिराच्या वरच्या मजल्यावर नेणाऱ्या लाकडी जिन्यांच्या दिशेने जाताना तुम्हाला आशीर्वाद, दीर्घायुष्य आणि संपन्नतेचे देव अशा तीन देवतांची भित्तिचित्रे दिसतील. मंदिरामधील मुख्य खोली एक मोठी लाल वेदीभोवती केंद्रित आहे. वरच्या वेदीवर क्वान कुङ न्याय, संरक्षण आणि धैर्याचा देव याचे चित्र आहे. येथे क्वान ताई कुओन या वीरदेवाची मूर्तीही आहे. वेदीसमोर लहान टेबलावर लोक विविध भेटवस्तू ठेवतात जसे की कागदी नाणी, सुवर्ण व चांदीचे कागद, धूप आणि तांदूळ किंवा पैसे भरलेली पाकीट.
येथे जियाओ बेई नावाचे भविष्य सांगणारे लाकडी काठ्या देखील असतात, जे तिसऱ्या शतकापासून चालत आलेल्या प्रथा आहेत. मंदिरात मोठा बोर्ड आहे, ज्यावर वेगवेगळ्या क्रमांकांखाली बांसाच्या पत्रकांची फाइल्स आहेत. प्रत्येक क्रमांकाशी एक भविष्य वाचण्याचे कार्ड जोडलेले आहे. प्रार्थनेनंतर, तांब्याची घंटा तीन वेळा वाजवली जाते आणि नंतर चॉकलेट्स प्रसाद म्हणून दिल्या जातात.
सध्याचा मंदिराचा केअर टेकर हे मुंबईत जन्मलेला अल्बर्ट थम आहे. त्यांचे कुटुंब लूनर न्यू इयर आणि मध्य शरद उत्सवासाठी खास कार्यक्रम आयोजित करते, जे 500 पर्यंत लोकांना आकर्षित करतात. थम आणि त्यांची आई ह्या प्रसंगी मंदिर सजवतात, दिवे लावतात आणि फळे, केक देवतांना अर्पण करतात. मंदिराच्या खालच्या मजल्यावर गुआन यिन या करुणा, शांतता आणि ज्ञानाची देवी यांचे मंदिरही आहे. पूर्वी ज्या प्रमाणात चायनीज समुदाय होता, आज मुंबईत फक्त काहीशे कुटुंब राहिले आहेत, तरी मंदिराचा महत्त्व आजही कायम आहे. मुंबई हा त्यांच्या घराचा भाग आहे हे दाखवते.
पत्ता: डॉकयार्ड, वाडी बंदर, माझगाव, मुंबई 400010
वेळ: सकाळी 9 ते दुपारी 2