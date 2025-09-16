English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय कोणतं? मुंबई विद्यापीठाकडून पुरस्कार प्रदान; आदर्श शिक्षक, प्राचार्य...

Mumbai University Award:  मुंबई विद्यापीठाचे शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या वर्षाचे पुरस्कार देण्यात आले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 16, 2025, 06:26 PM IST
सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय कोणतं? मुंबई विद्यापीठाकडून पुरस्कार प्रदान; आदर्श शिक्षक, प्राचार्य...
बेस्ट कॉलेज

Mumbai University Award: मुंबई विद्यापीठाचे शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या वर्षाचे उत्कृष्ट महाविद्यालय पुरस्कार (शहरी आणि ग्रामीण विभाग) त्याचबरोबर महाविद्यालयीन स्तरावरील आदर्श प्राचार्य पुरस्कार, महाविद्यालय व विद्यापीठ विभाग स्तरावर आदर्श शिक्षक/ शिक्षिका पुरस्कार, श्रीमती सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार आणि गुणवंत शिक्षकेत्तर कर्मचारी पुरस्काराचे वितरण  मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. त्याचबरोबर २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात वेब ऑफ सायन्स / स्कोपस / वैज्ञानिक डेटाबेससह अनुक्रमित जर्नल्समध्ये संशोधन पेपर्स प्रकाशित केल्याबद्दल प्राध्यापकांना गौरविण्यात आले.  

Add Zee News as a Preferred Source

उत्कृष्ट संशोधन पेपर्स 

या वर्गवारीमध्ये विद्यापीठातील विविध शैक्षणिक विभागातील कार्यरत प्राध्यापकांना त्यांनी प्रकाशित केलेल्या उत्कृष्ट संशोधन पेपर्ससाठी गौरविन्यात आले. यामध्ये डॉ. अहमद अली, डॉ. प्रवीण वाळके, डॉ. अनिल राघव, डॉ. नवीनचंद्र शिंपी, डॉ. प्रदीप सरवदे, डॉ. पुरव बदानी, प्रा. राजेश कांबळे, डॉ. सजीव चाको, डॉ. सुदेश मांजरे, डॉ. केयुरकुमार नायक, डॉ. अनुराधा गर्गे यांना मान्यवरांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये संशोधन प्रकल्प अनुदान मिळवणाऱ्या मान्यवरांमध्ये डॉ. प्रवीण वाळके, सुरेश मैंद, डॉ. विश्वनाथ पाटील, डॉ. पांडुरंग पाटील, आणि डॉ. स्मिता शुक्ला या प्राध्यापकांना गौरविण्यात आले.

 
सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय पुरस्कार शैक्षणिक वर्ष: २०२३-२४

सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या महाविद्यालयांना मुंबई विद्यापीठाकडून सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालयाच्या पुरस्काराने गौरविण्यात येते. यामध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी शहरी विभागातून पिल्लई कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय, नवीन पनवेल (स्वायत्त) आणि ग्रामीण विभागातून डी.जी. तटकरे कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, तळा, जिल्हा-रायगड आणि रयत शिक्षण संस्थेचे लोकनेते रामशेठ ठाकूर कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय, मोखाडा, जिल्हा-पालघर या महाविद्यालयांचा सत्कार करण्यात आला.या वर्षासाठी शहरी विभागातून महावीर एज्युकेशन ट्रस्टचे शहा आणि अँकर कच्छी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चेंबूर, मुंबई आणि मॉडेल कॉलेज डोंबिवली या महाविद्यालयांना सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालयांच्या पुरस्कारांने सन्मान करण्यात आला. तर ग्रामीण विभागातून बॅरिस्टर बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालय, वेंगुर्ला या महाविद्यालयाला सन्मानित करण्यात आले.

आदर्श प्राचार्य पुरस्कार शैक्षणिक वर्ष: २०२३-२४

मुंबई विद्यापीठातर्फे देण्यात येणाऱ्या आदर्श प्राचार्य पुरस्कार शैक्षणिक २०२३-२४ साठी शहरी विभागातून प्राचार्य डॉ. अविनाश पाटील, बी.के. बिर्ला कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय, कल्याण आणि ग्रामीण विभागातून प्राचार्य डॉ. सविता टॉरो, सेंट जॉन इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी अँड रिसर्च, पालघर यांचा सत्कार करण्यात आला. शैक्षणिक वर्ष: २०२४-२५ साठी आदर्श प्राचार्य पुरस्कार शहरी विभागातून प्राचार्य डॉ. सुप्रिया शिधये, विवेकानंद एज्युकेशन सोसायटी कॉलेज ऑफ फार्मसी, चेंबूर, मुंबई आणि ग्रामीण विभागातून प्राचार्य डॉ. किरण सावे,  सोनोपंत दांडेकर कला, व्ही.एस. आपटे वाणिज्य आणि एम.एच. मेहता विज्ञान महाविद्यालय, पालघर यांना सन्मानित करण्यात आले.

सर्वोत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार (संलग्न महाविद्यालये) शैक्षणिक वर्ष: २०२३-२४

शैक्षणिक वर्ष २०२३- २४ साठी संलग्नित महाविद्यालयातील शहरी भागातून सर्वोत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कारांने डॉ. सुरेश शेंडगे, व्हि.जी. वझे महाविद्यालय, मुलुंड  यांना सन्मानित करण्यात आले. तर ग्रामीण भागातून डॉ. श्रीकृष्ण तुपारे, आनंदीबाई प्रधान विज्ञान महाविद्यालय नागोठणे रायगड यांचा सत्कार करण्यात आला. शैक्षणिक वर्ष २०२४- २५ साठी संलग्नित महाविद्यालयातील ग्रामीण विभागातून सर्वोत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कारांने डॉ. तानाजी पोळ, सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालय पालघर यांचा सत्कार करण्यात आला.

सर्वोत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार (विद्यापीठ शैक्षणिक विभाग) शैक्षणिक वर्ष: २०२३-२४

या वर्षासाठी विद्यापीठ शैक्षणिक विभागाअंतर्गत वाणिज्य विभागातील डॉ. किन्नरी ठक्कर यांना सन्मानित करण्यात आले.  या वर्षासाठी विद्यापीठ शैक्षणिक विभागाअंतर्गत आजीवन शिक्षण आणि विस्तार विभागातील प्राध्यापक डॉ. कुणाल जाधव यांना गौरविण्यात आले.

श्रीमती सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार : २०२३-२४

श्रीमती सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी शहरी विभागातून डॉ. अक्षता कुलकर्णी, एल. एस. रहेजा कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, सांताक्रूझ आणि ग्रामीण विभागातून डॉ. संगिता चित्रकोटी, लक्ष्मी-शालिनी कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय, पेझारी यांना गौरविण्यात आले. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी ग्रामीण विभागातून डॉ. स्मिता सुरवसे, संत राऊळ महाराज महाविद्यालय, कुडाळ

श्रीमती सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार : २०२४-२५  (विद्यापीठ विभाग)

श्रीमती सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी विद्यापीठ विभागातून गुजराती विभागातील डॉ. उर्वशी पंड्या यांना सन्मानित करण्यात आले.  

सर्वोत्कृष्ट शिक्षकेतर कर्मचारी पुरस्कार शैक्षणिक वर्ष: २०२३-२४

या वर्गवारीतून देण्यात येणाऱ्या पुरस्कारामध्ये शहरी विभागातून श्रीमती रूपल कोरे, एल.एस. रहेजा कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, सांताक्रूझ यांचा सत्कार करण्यात आला. तर ग्रामीण विभागातून संजय राणे,कणकवली महाविद्यालय, कणकवली, जिल्हा-सिंधुदुर्ग यांना गौरविण्यात आले.

सर्वोत्कृष्ट शिक्षकेतर कर्मचारी पुरस्कार शैक्षणिक वर्ष: २०२४-२५

या वर्गवारीतून देण्यात येणाऱ्या पुरस्कारामध्ये ग्रामीण विभागातून संगम कदम, संत राऊळ महाराज महाविद्यालय, कुडाळ, जिल्हा-सिंधुदुर्ग यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
mumbai universityMumbai University Awardsbest Collegebest principalमुंबई विद्यापीठ

इतर बातम्या

वर्षअखेरीस कुटुंबासमवेत सहलीला जाण्याचा बेत असेल तर ‘असं’ क...

भारत