मराठ्यांसाठी धावून आला ‘बॉलीवूडचा संकटमोचक’... जरांगेंची बाजू मांडणारे सतीश मानेशिंदे आहेत तरी कोण?

Who Is Satish Maneshinde: उच्च न्यायालयामध्ये आझाद मैदानात सुरु असलेल्या मनोज जरांगेंच्या आंदोलनावरुन याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. उच्च न्यायालयाने हे सारं आंदोलनच बेकायदा असल्याचा शेरा देत तातडीने मुंबई खाली करण्याचे आदेश आंदोलकांना दिले आहेत. असं असतानाच उच्च न्यायालयामध्ये एमी फाउंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मराठ्यांची बाजू ज्येष्ठ विधीज्ञ सतीश मानेशिंदे मांडत आहेत. या निमित्ताने सतीश मानेशिंदे यांचं नाव आणखीन एका मोठ्या प्रकरणाशी जोडलं गेलं आहे. सतीश मानेशिंदे (Satish Manshinde) यांनी यापूर्वी अनेक नावाजलेले खटले लढवले आहेत.
सतीश मानेशिंदे यांचा मराठा आरक्षण आंदोलनाशी थेट संबंध दिसत नाही. ते पहिल्यांदाच मराठ्यांची कोर्टासमोर बाजू मांडत आहेत. ‘बॉलीवूडचे संकटमोचक’ अशी ओळख असलेले सतीश मानेशिंदे मराठ्यांच्या मदतीला धावून आले आहेत. पण सतीश मानेशिंदे यांनी नेमक्या कोणकोणती प्रकरणांमध्ये युक्तीवाद केलाय आणि कोणाकोणाला कायदेशीर लढाईत सहाय्य केलंय पाहूयात...
सतीश मानेशिंदे हे फौजदारी कायद्याचे वकील आहेत. सतीश मानेशिंदे यांनी अनेक हाय-प्रोफाइल प्रकरणं हाताळली आहेत. बॉलीवूड सेलिब्रिटींच्या खटल्यांसाठी सतीश मानेशिंदे ओळखले जातात. सतीश मानेशिंदे मुंबईत राहतात आणि त्यांनी अनेक मोठ्या प्रकरणांमध्ये यशस्वीपणे बाजू मांडली आहे.
सतीश मानेशिंदे यांनी 1983 मध्ये प्रसिद्ध वकील राम जेठमलानी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ज्युनियर वकील म्हणून आपल्या करिअरची सुरुवात केली. सुमारे 10 वर्षे त्यांनी जेठमलानी यांच्यासोबत काम केले आणि नागरी तसेच फौजदारी कायद्याच्या बारकावे शिकले. त्यानंतर ते स्वतंत्रपणे हाय-प्रोफाइल खटले हाताळू लागले.
60 वर्षीय सतीश मानेशिंदे यांचा जन्म कर्नाटकमधील धारवाडचा आहे. त्यांनी धारवाड येथील कांबली लॉ कॉलेजमधून एलएल.बी.चं शिक्षण पूर्ण केलं आहे. तसेच, विजयपुर येथील मिलिट्री स्कूलमधून प्री-युनिव्हर्सिटी कोर्स (PUC) आणि धारवाडच्या केसीडी कॉलेजमधून बी.कॉम.चं शिक्षण पूर्ण केलं आहे.
बॉलीवूडमधील अनेक हाय-प्रोफाइल सेलिब्रिटींच्या खटल्यांमध्ये त्यांनी यशस्वीपणे जामीन मिळवून दिल्याने आणि कायदेशीर पेच सोडवल्याने त्यांना ‘बॉलीवूडचे संकटमोचक’ म्हटले जाते. सतीश मानेशिंदे यांनी कोणत्या प्रसिद्ध खटल्यांमध्ये काम केले आहे ते पाहूयात...
संजय दत्त: 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात संजय दत्त यांना जामीन मिळवून दिला.
सलमान खान: 2002 च्या हिट-अँड-रन आणि शराब पिऊन गाडी चालवण्याच्या प्रकरणात सलमान खान यांना जामीन म.onlyवून दिला.
रिया चक्रवर्ती: सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाशी संबंधित ड्रग्स केसमध्ये रिया आणि तिचा भाऊ शोविक चक्रवर्ती यांना जामीन मिळवून दिला.
आर्यन खान: 2021 च्या मुंबई क्रूझ ड्रग्स प्रकरणात शाहरुख खान यांचा मुलगा आर्यन खान यांना क्लीन चिट मिळवून दिली.
पालघर लिंचिंग केस: यामध्ये विशेष लोक अभियोजक म्हणून काम केले.
राखी सावंत: राखी सावंत यांच्याशी संबंधित एका प्रकरणात बाजू मांडली.
राम जेठमलानी यांच्यासोबतच्या 10 वर्षांच्या अनुभवाने त्यांना फौजदारी कायद्याचे बरेच ज्ञान मिळाले आहे. हाय-प्रोफाइल खटल्यांमध्ये ठोस आणि प्रभावी युक्तिवाद सादर करण्याची त्यांची क्षमता वाखाणण्याजोगी आहे. क्लायंटशी वैयक्तिक संपर्क आणि प्रकरणाची सखोल तयारी, ज्यामुळे ते कोर्टात प्रभावीपणे बाजू मांडताना दिसतात.
सतीश मानेशिंदे हे अत्यंत व्यस्त असूनही कायम आपल्या मित्रांशी संपर्क ठेवतात. त्यांचा युक्तिवाद प्रभावी आणि तर्कसंगत असतो, ज्यामुळे ते हाय-प्रोफाइल खटल्यांमध्ये यशस्वी ठरतात. त्यांनी 1993 मध्ये मुंबईत आल्यानंतर अनेक अडचणींवर मात करत यश मिळवले आहे. आज ते मुंबईतील नावाजलेल्या वकिलांपैकी एक आहेत.
सतीश मानेशिंदे कोण आहेत?
सतीश मानेशिंदे हे भारतातील प्रसिद्ध फौजदारी कायद्याचे वकील आहेत, जे विशेषतः हाय-प्रोफाइल आणि बॉलीवूड सेलिब्रिटींच्या खटल्यांसाठी ओळखले जातात. सध्या ते मराठा आरक्षण आंदोलनासंदर्भात उच्च न्यायालयात एमी फाउंडेशनच्या याचिकेदरम्यान मराठा समाजाची बाजू मांडत आहेत.
सतीश मानेशिंदे यांचा मराठा आरक्षण आंदोलनाशी काय संबंध आहे?
सतीश मानेशिंदे पहिल्यांदाच मराठा आरक्षण आंदोलनाशी संबंधित खटल्यात मराठा समाजाची बाजू उच्च न्यायालयात मांडत आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाला उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून आझाद मैदान रिकामे करण्याचे आदेश दिले असताना, मानेशिंदे एमी फाउंडेशनच्या याचिकेदरम्यान मराठ्यांचे समर्थन करत आहेत.
सतीश मानेशिंदे यांना ‘बॉलीवूडचे संकटमोचक’ का म्हणतात?
बॉलीवूडमधील अनेक हाय-प्रोफाइल सेलिब्रिटींच्या खटल्यांमध्ये त्यांनी यशस्वीपणे जामीन मिळवून दिल्याने आणि कायदेशीर पेच सोडवल्याने त्यांना ‘बॉलीवूडचे संकटमोचक’ म्हटले जाते. उदाहरणार्थ, संजय दत्त, सलमान खान, रिया चक्रवर्ती आणि आर्यन खान यांच्या प्रकरणांमध्ये त्यांनी यश मिळवले आहे.