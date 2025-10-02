दसरा मेळाव्यात उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का, UBT ला कोकणात खिंडार; कोकणातील बडा नेता शिवसेनेत!

Rajan Teli: मुंबईतील दसरा उत्सवात दोन्ही शिवसेना गटांचे शक्तिप्रदर्शन सुरू असताना, उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला कोकणातील बालेकिल्ल्यात मोठा धक्का बसला. शिवाजी पार्क येथे ठाकरे यांचा मेळावा जोरदारपणे सुरू असताना, गोरेगाव नेस्को सेंटर येथील एकनाथ शिंदे गटाच्या कार्यक्रमात राजन तेली यांचा जाहीर प्रवेश झाला. महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या तयारीत तेलींचा पक्षप्रवेश ठाकरेंसाठी मोठा धक्का मानला जातोय. कोण आहेत राजन तेली? त्यांच्या पक्षप्रवेशाने भविष्यात काय परिणाम दिसतील? सविस्तर जाणून घेऊया.
१९७० साली कुडाळ तालुक्यातील घोडगे गावात जन्मलेले राजन तेली हे शिवसेनेच्या पारंपरिक कार्यकर्ते म्हणून उदयास आले. १९८५ मध्ये कणकवली महाविद्यालयातून विद्यार्थी सेनेत सक्रिय झाले. १९८८ मध्ये कणकवली शाखाप्रमुख, १९९१ मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हाप्रमुख आणि १९९५ मध्ये जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. १९९७ मध्ये कोकण सिंचन महामंडळाचे उपाध्यक्ष म्हणूनही त्यांचे योगदान लक्षवेधी आहे. हे काळात त्यांनी शिवसेनेची तळकोकणातील पायाभरणी केली.
२००५ मध्ये नारायण राणे यांच्यासोबत 'जय महाराष्ट्र' ध्यास घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सामील झाले. २००७ मध्ये विधान परिषद सदस्य म्हणून निवडणूक मिळाली. २०१२ मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्षपद भूषविले. मात्र, २०१६ मध्ये भाजपकडे वळले आणि राज्य सचिव म्हणून मोठी जबाबदारी मिळवली.
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे दीपक केसरकर यांनी भाजपच्या तेलींना ७०,९०२ विरुद्ध २९,७१० मते मिळवून ४१,००० हून अधिक मतांच्या फरकाने पराभूत केले. २०१९ मध्ये अपक्ष लढलेल्या तेलींनी केसरकरांना ५६,५५६ विरुद्ध ६९,७८४ मते मिळवली, तरी १३,००० मतांची आघाडी गमावली. सावंतवाडी मतदारसंघात त्यांचे कडवे आव्हान नेहमीच चर्चेत राहिले, ज्यात स्थानिक कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा मिळवला.
दसरा मेळाव्यात शिंदे गटात सामील होण्याने तेलींचा निर्णय ठाकरेंच्या पक्षाला कोकणात कमकुवत करणारा ठरणार असल्याचे बोलले जातंय. हा प्रवेश स्थानिक निवडणुकांसाठी शिंदे गटाला बळकटी देणारा असून कोकणातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. तेलींच्या अनुभवामुळे शिंदे गटाची तळकोकणातील पकड मजबूत होईल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात येतोय.
उत्तर: राजन तेली हे १९७० साली कुडाळ तालुक्यातील घोडगे गावात जन्मलेले राजकारणी आहेत. त्यांनी १९८५ मध्ये विद्यार्थी सेनेतून सुरुवात केली, १९८८ मध्ये कणकवली शाखाप्रमुख, १९९१ मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हाप्रमुख, १९९५ मध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि १९९७ मध्ये कोकण सिंचन महामंडळ उपाध्यक्ष म्हणून काम केले. २००५ मध्ये नारायण राणे यांच्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेले, २००७ मध्ये विधान परिषद सदस्य, २०१२ मध्ये जिल्हा सहकारी बँक चेअरमन आणि २०१६ मध्ये भाजप राज्य सचिव झाले.
उत्तर: २०१४ मध्ये भाजपकडून सावंतवाडी विधानसभा निवडणुकीत दीपक केसरकर (शिवसेना) यांनी ७०,९०२ विरुद्ध २९,७१० मते मिळवून ४१,००० हून अधिक मतांनी पराभव केला. २०१९ मध्ये अपक्ष लढले तेव्हा केसरकरांना ६९,७८४ विरुद्ध ५६,५५६ मते मिळाली, तरी १३,००० मतांची आघाडी गमावली. सावंतवाडी मतदारसंघात त्यांचे स्थानिक कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा असलेले कडवे आव्हान चर्चेत राहिले.
उत्तर: दसरा मेळाव्यात एकनाथ शिंदे गटात सामील होण्याने उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला कोकणातील बालेकिल्ल्यात धक्का बसला. हे स्थानिक निवडणुकांसाठी शिंदे गटाला बळकटी देईल, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ताकद वाढेल आणि सावंतवाडी मतदारसंघात दीपक केसरकर यांना कठोर आव्हान येईल. कोकणातील राजकीय समीकरणे बदलतील आणि शिंदे गटाची तळकोकणातील पकड मजबूत होईल