Marathi News
दसरा मेळाव्यात उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का, UBT ला कोकणात खिंडार; कोकणातील बडा नेता शिवसेनेत!

Raj Teli: महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या तयारीत तेलींचा पक्षप्रवेश ठाकरेंसाठी मोठा धक्का मानला जातोय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 2, 2025, 08:30 PM IST
दसरा मेळाव्यात उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का, UBT ला कोकणात खिंडार; कोकणातील बडा नेता शिवसेनेत!
राजन तेली

Rajan Teli: मुंबईतील दसरा उत्सवात दोन्ही शिवसेना गटांचे शक्तिप्रदर्शन सुरू असताना, उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला कोकणातील बालेकिल्ल्यात मोठा धक्का बसला. शिवाजी पार्क येथे ठाकरे यांचा मेळावा जोरदारपणे सुरू असताना, गोरेगाव नेस्को सेंटर येथील एकनाथ शिंदे गटाच्या कार्यक्रमात राजन तेली यांचा जाहीर प्रवेश झाला. महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या तयारीत तेलींचा पक्षप्रवेश ठाकरेंसाठी मोठा धक्का मानला जातोय. कोण आहेत राजन तेली? त्यांच्या पक्षप्रवेशाने भविष्यात काय परिणाम दिसतील? सविस्तर जाणून घेऊया.   

राजन तेलींचा प्रवास

१९७० साली कुडाळ तालुक्यातील घोडगे गावात जन्मलेले राजन तेली हे शिवसेनेच्या पारंपरिक कार्यकर्ते म्हणून उदयास आले. १९८५ मध्ये कणकवली महाविद्यालयातून विद्यार्थी सेनेत सक्रिय झाले. १९८८ मध्ये कणकवली शाखाप्रमुख, १९९१ मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हाप्रमुख आणि १९९५ मध्ये जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. १९९७ मध्ये कोकण सिंचन महामंडळाचे उपाध्यक्ष म्हणूनही त्यांचे योगदान लक्षवेधी आहे. हे काळात त्यांनी शिवसेनेची तळकोकणातील पायाभरणी केली.

पक्षबदल व राजकीय वळण

२००५ मध्ये नारायण राणे यांच्यासोबत 'जय महाराष्ट्र' ध्यास घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सामील झाले. २००७ मध्ये विधान परिषद सदस्य म्हणून निवडणूक मिळाली. २०१२ मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्षपद भूषविले. मात्र, २०१६ मध्ये भाजपकडे वळले आणि राज्य सचिव म्हणून मोठी जबाबदारी मिळवली.

स्थानिक कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे दीपक केसरकर यांनी भाजपच्या तेलींना ७०,९०२ विरुद्ध २९,७१० मते मिळवून ४१,००० हून अधिक मतांच्या फरकाने पराभूत केले. २०१९ मध्ये अपक्ष लढलेल्या तेलींनी केसरकरांना ५६,५५६ विरुद्ध ६९,७८४ मते मिळवली, तरी १३,००० मतांची आघाडी गमावली. सावंतवाडी मतदारसंघात त्यांचे कडवे आव्हान नेहमीच चर्चेत राहिले, ज्यात स्थानिक कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा मिळवला.

शिंदे गटात तेलींच भविष्य काय?

दसरा मेळाव्यात शिंदे गटात सामील होण्याने तेलींचा निर्णय ठाकरेंच्या पक्षाला कोकणात कमकुवत करणारा ठरणार असल्याचे बोलले जातंय. हा प्रवेश स्थानिक निवडणुकांसाठी शिंदे गटाला बळकटी देणारा असून कोकणातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. तेलींच्या अनुभवामुळे शिंदे गटाची तळकोकणातील पकड मजबूत होईल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात येतोय.

FAQ

प्रश्न: राजन तेली हे कोण आहेत आणि त्यांचा राजकीय प्रवास कसा आहे?

उत्तर: राजन तेली हे १९७० साली कुडाळ तालुक्यातील घोडगे गावात जन्मलेले राजकारणी आहेत. त्यांनी १९८५ मध्ये विद्यार्थी सेनेतून सुरुवात केली, १९८८ मध्ये कणकवली शाखाप्रमुख, १९९१ मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हाप्रमुख, १९९५ मध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि १९९७ मध्ये कोकण सिंचन महामंडळ उपाध्यक्ष म्हणून काम केले. २००५ मध्ये नारायण राणे यांच्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेले, २००७ मध्ये विधान परिषद सदस्य, २०१२ मध्ये जिल्हा सहकारी बँक चेअरमन आणि २०१६ मध्ये भाजप राज्य सचिव झाले. 

प्रश्न: राजन तेलींच्या निवडणूक इतिहासातील मुख्य मुद्दे काय?

उत्तर: २०१४ मध्ये भाजपकडून सावंतवाडी विधानसभा निवडणुकीत दीपक केसरकर (शिवसेना) यांनी ७०,९०२ विरुद्ध २९,७१० मते मिळवून ४१,००० हून अधिक मतांनी पराभव केला. २०१९ मध्ये अपक्ष लढले तेव्हा केसरकरांना ६९,७८४ विरुद्ध ५६,५५६ मते मिळाली, तरी १३,००० मतांची आघाडी गमावली. सावंतवाडी मतदारसंघात त्यांचे स्थानिक कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा असलेले कडवे आव्हान चर्चेत राहिले. 

प्रश्न: राजन तेलींच्या शिंदे गटातील प्रवेशाचे भविष्यातील परिणाम काय दिसू शकतात?

उत्तर: दसरा मेळाव्यात एकनाथ शिंदे गटात सामील होण्याने उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला कोकणातील बालेकिल्ल्यात धक्का बसला. हे स्थानिक निवडणुकांसाठी शिंदे गटाला बळकटी देईल, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ताकद वाढेल आणि सावंतवाडी मतदारसंघात दीपक केसरकर यांना कठोर आव्हान येईल. कोकणातील राजकीय समीकरणे बदलतील आणि शिंदे गटाची तळकोकणातील पकड मजबूत होईल

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
uddhav thackerayrajan teliwho is Rajan Teliuddhav thackeray dasara melavaUddhav Thackeray Dasara Melava 2025

