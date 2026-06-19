'एकनाथ शिंदेंचं नाही तर..., 'ऑपरेशन टायगर' कोणाचे मिशन? रामदास कदम यांनी शिवसेनेच्या वर्धापनदिन मेळाव्यात सगळंच सांगून टाकलं

मुंबईत आज शिवसेनेच्या वर्धापनदिनाचा सोहळा दोन ठिकाणी होतोय. एक उद्धव ठाकरेंचा मेळावा आणि दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांच्या मेळावा झाला. एकनाथ शिंदेंच्या मेळाव्यात शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांनी ऑपरेशन टायगर हे मिशन कोणाचे याचा खुलासा केला. यावेळी मंचावर केलेल्या भाषणात रामदास कदम म्हणाले की, महाराष्ट्राचा टायगर कोण हे दाखवून दिलं आहे. महाराष्ट्राचा खरा टायगर हे एकनाथ शिंदे आहेत.
भाषणात रामदास कदम म्हणाले की, बाळासाहेब ठाकरेंचे विचार आणि शिवसेनेला एकनाथ शिंदे यांनी जिवंत ठेवलंय. आज बाळासाहेब ठाकरे दोन्ही हातांनी एकनाथ शिंदेंना आशीर्वाद देत असणार आहे. आपली जिद्द आणि चिकाटीमुळे तुम्हाला यश मिळालं. सगळीकडे ऑपरेशन टायगरची चर्चा आहे. या ऑपरेशन टायगर साठी मी एकनाथ शिंदेंचं अभिनंदन करतो. पण या ऑपरेशन टायगरचा खरा शिल्पकार हा श्रीकांत शिंदे आहेत. बापापेक्षा बेटा सव्वा शेर आहे, हे त्याने दाखवून दिलं.
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