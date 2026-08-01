'मुंबईत वीज इतकी महाग का?' नेटकऱ्याच्या पोस्टमुळे रंगली चर्चा; दिल्ली, बेंगळुरू आणि राजस्थानशी केली तुलना

Mumbai News: मुंबई आणि नवी मुंबईतील वाढत्या वीजबिलांबाबत सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे. एका एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) युजरने आपल्या वीजबिलाचा अनुभव शेअर करत मुंबईतील वीजदरांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दिल्ली, बेंगळुरू आणि राजस्थानमधील दरांची तुलना करत त्याने मुंबईतील ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचा दावा केला आहे.
@pritishposwal या एक्स हँडलवरून शेअर करण्यात आलेल्या पोस्टमध्ये संबंधित युजरने लिहिले की, "मुंबई आणि नवी मुंबईत वीज इतकी महाग का आहे? राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर किंवा बेंगळुरूमध्ये इतके जास्त दर मी कधी पाहिले नाहीत." त्याने पुढे आपल्या वीजबिलातील विविध अतिरिक्त शुल्कांचाही उल्लेख केला. वीजदरांव्यतिरिक्त व्हीलिंग चार्ज, वीज शुल्क (Electricity Duty) आणि इंधन समायोजन शुल्क (Fuel Adjustment Charge) यामुळे अंतिम बिल अपेक्षेपेक्षा खूपच वाढल्याचे त्याने सांगितले.
युजरच्या म्हणण्यानुसार, सर्व कर आणि अतिरिक्त शुल्कांचा विचार केल्यानंतर प्रत्यक्षात एका युनिटचा खर्च सुमारे 14 ते 15 रुपये इतका पडत आहे. हा खर्च इतर अनेक शहरांच्या तुलनेत लक्षणीय जास्त असल्याचा दावाही त्याने केला. ही पोस्ट व्हायरल होताच अनेकांनी आपल्या अनुभवांसह प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली. काहींनी या निरीक्षणाशी सहमती दर्शवली, तर काहींनी मुंबईतील वाढत्या राहणीमानाचा मुद्दाही उपस्थित केला.
पोस्टवर अनेक मजेशीर आणि टोलेबाज प्रतिक्रिया उमटल्या. एका युजरने लिहिले, "हे सगळं 'स्पिरिट ऑफ मुंबई' म्हणून स्वीकारा." दुसऱ्याने टिप्पणी केली, "घरभाडं, वीजबिल, लोकल प्रवास... अजून किती खर्च 'स्पिरिट ऑफ मुंबई'च्या नावाखाली सहन करायचा?" आणखी एका युजरने मुंबईतील वीजदर इतर शहरांच्या तुलनेत तब्बल अडीच पट जास्त असल्याचा दावा केला. तर काहींनी सर्व शुल्क मिळून प्रतियुनिट खर्च 16 रुपयांपर्यंत जात असल्याचेही म्हटले.
Bhai ye Mumbai/Navi Mumbai mai electricity itni mahangi kyu hai .— Pritish Poswal (@pritishposwal) July 30, 2026
I have never seen such insane electricity rates in Rajasthan or Delhi NCR or Bangalore.
Expensive electricity uppar se wheeling charge, electricity duty and fuel adjustment
Bill is like 2.5x of my estimate
ही पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर मुंबईतील वाढत्या जीवनावश्यक खर्चाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. याआधीही एका महिलेने मुंबईतील महिनाभराच्या खर्चाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत, या शहरात राहणे दिवसेंदिवस अधिक खर्चिक होत असल्याचे सांगितले होते.
दरम्यान, सोशल मीडियावरील या पोस्टमधील दावे हे संबंधित युजरचे वैयक्तिक मत आणि अनुभव असून, वीजदरांबाबत कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण या पोस्टमध्ये देण्यात आलेले नाही.