Monorail: भारतातील पहिल्या मोनोरेलकडे मुंबईकरांची पाठ का? कशी राहू शकते फायद्यात? जाणून घ्या!

Mumbai Monorail: मुंबई मोनोरेलकडे मुंबईकरांनी पाठ फिरवल्याचे दिसून आले आहे. यामागची कारणे आणि उपाय जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 19, 2025, 09:13 PM IST
Monorail: भारतातील पहिल्या मोनोरेलकडे मुंबईकरांची पाठ का? कशी राहू शकते फायद्यात? जाणून घ्या!
मुंबई मोनोरेल

Mumbai Monorail: मुंबई मोनोरेल ही भारतातील पहिली मोनोरेल सेवा आहे, जी 2 फेब्रुवारी 2014 रोजी चेंबूर ते वडाळा या मार्गावर सुरू झाली. ही 20.21 किमी लांबीची रेल्वे स्ट्रॅडल-टाइप डिझाइनवर आधारित असून, एका स्टील बीमवर चालते, ज्यामुळे ती शहरातील वाहतूक कोंडीला हाताळण्यास उपयुक्त ठरते. सध्या ती चेंबूर ते संत घडगे महामार्ग या 19.54 किमी मार्गावर कार्यरत आहे, ज्यावर 17 स्थानके आहेत. असे असताना मुंबई मोनोरेचे उत्पन्न आणि कमाईच्या आकड्यात मोठी तफावत दिसून येते. कारण याकडे मुंबईकरांनी पाठ फिरवल्याचे दिसून आले आहे. यामागची कारणे आणि उपाय जाणून घेऊया.

कमी प्रवासी संख्या आणि चुकीचे मार्ग नियोजन:

मोनोरेलचा मार्ग, जे चेंबूर ते संत घडगे महाराज चौक (जॅकब सर्कल) या 20 किमी अंतरावर आहे, मोठ्या लोकवस्ती किंवा महत्त्वाच्या स्थानकांशी (उदा., दादर, लोअर परळ) चांगल्या प्रकारे जोडलेले नाही. अपेक्षित 1.25 लाख प्रवासीऐवजी सध्या केवळ 10,000 ते 18,000 प्रवासी दररोज प्रवास करतात. हा मार्ग औद्योगिक क्षेत्रांपुरताच मर्यादित असल्याने रोजच्या प्रवाशांना आकर्षित होत नाही. मार्गाचा विस्तार करून महालक्ष्मी मेट्रो स्थानक किंवा दक्षिण मुंबईशी जोडणी करणे, तसेच मेट्रो आणि उपनगरीय रेल्वेशी चांगली अंतर्गत जोडणी (उदा., फुट ओव्हर ब्रिज) उपलब्ध करून देणे. यामुळे प्रवासी संख्या वाढू शकते.

उच्च कार्यखर्च आणि कमी उत्पन्न:

मोनोरेलचा वार्षिक खर्च सुमारे 542 कोटी रुपये असून, 2023-24 मध्ये केवळ 13.64 कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. ही तफावत (529 कोटी तोटा) ही रेल्वे रॅक, स्पेअर पार्ट्स आणि पायाभूत सुविधांच्या देखभालीमुळे आहे. मलेशियन कंपनी स्कोमी इंजिनिअरिंगकडून स्पेअर पार्ट्स मिळणे अवघड झाल्याने देखभाल खर्च वाढला आहे. स्थानिक विक्रेत्यांकडून स्वस्त स्पेअर पार्ट्सचा पुरवठा सुरू करणे आणि नवीन 10 रॅक मिळाल्यावर सेवा वारंवारता (प्रति 5 मिनिटे) वाढवून प्रवासी संख्या वाढवणे. तिकीट दरात किरकोळ वाढ किंवा सवलतीच्या योजना राबवून उत्पन्न वाढवता येईल.

तांत्रिक अडचणी आणि खराब सेवा:

सततच्या तांत्रिक बिघाडांमुळे (उदा., टायर फुटणे, आग लागणे), सेवा खंडित होते आणि वारंवारता कमी होते (सध्या 18-40 मिनिटे). यामुळे प्रवाशांचा विश्वास कमी झाला आहे. नवीन रॅकची खरेदी (ज्याची किंमत 590 कोटी रुपये आहे) आणि स्थानिक तांत्रिक पाठबळ विकसित करणे. नियमित देखभाल आणि प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा समावेश यामुळे सेवा विश्वासार्ह होईल, ज्यामुळे प्रवासी पुन्हा आकर्षित होतील.

प्रतिस्पर्धी पर्यायांचा प्रभाव:

मेट्रो, बस आणि उपनगरीय रेल्वे हे स्वस्त आणि अधिक जोडलेले पर्याय असल्याने प्रवासी मोनोरेलकडे वळत नाहीत. सामायिक तिकीट प्रणाली (उदा., एकाच कार्डाने सर्व वाहतूक) सुरू करून मेट्रो आणि रेल्वेशी एकीकरण करणे. खासगी भागीदारीद्वारे जाहिराती, खाद्यपदार्थ विक्री किंवा स्टेशनवर दुकाने उघडून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवता येईल.

भविष्यातील नियोजनाची कमतरता:

प्रकल्पाची सुरुवात 2009 मध्ये झाली, पण उशिरा पूर्ण झाल्याने (2019) आणि विस्तार योजना अजूनही अपूर्ण असल्याने तोट्यातील परिस्थिती कायम आहे. 450-500 मीटरचा विस्तार करून महालक्ष्मी स्थानकाशी जोडणी पूर्ण करणे आणि दीर्घकालीन नियोजनातून मालमत्ता विकास (उदा., स्टेशनजवळ व्यावसायिक जागा) राबवणे. हे उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करेल आणि तोटा कमी करेल. या उपायांमुळे मोनोरेलचा तोटा कमी होऊन तो फायद्यात येऊ शकतो, असे असले तरी यासाठी ठोस अंमलबजावणी आणि सरकारच्या पाठबळाची गरज आहे.

