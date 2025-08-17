उत्सवाला ग्लॅमर मिळवून देणाऱ्या जितेंद्र आव्हाडांनी का कायमची रद्द केली दहीहंडीला? स्वतः सांगितली 3 कारणं

मुंबईत दहीहंडी हा उत्सव जल्लोषात साजरा झाला. दहीहंडीचा उत्सव संपला असला तरी आजही गोविंदा पथक आणि अनेकजण याच मोहोलमध्ये आहेत. या दहीहंडीच्या उत्सवाला शिगेला पोहोचवलं ते या पावसाने. आजही रविवारी मुसळधार पाऊस पडत आहे. आजही अनेकजण रिल्सवर दहीहंडीला गोविंदा पथकांनी लावलेले 10 थर आणि गोविंदांचा उत्साह पाहत आहेत. असं असताना दहीहंडीच्या उत्सवाला ग्लॅमर मिळवून देणाऱ्या जितेंद्र आव्हाडांनी का कायमची रद्द केली असा सवाल विचारला जात आहे.
जितेंद्र आव्हाड हे 'संघर्ष प्रतिष्ठान' मार्फत दहीहंडीचे आयोजन करत असे. संघर्षची दहीहंडी पाहण्यासाठी विविध भागातून नागरिक ठाण्यातील पाचपाखाडीत एकत्र येतं. जितेंद्र आव्हाडांच्या दहीहंडीत अनेक विश्वविक्रम रचण्यात आले. एवढेच नव्हे तर याठिकाणी स्पेनच्या गोविंदांना देखील पहिल्यांदाच भारतात आणण्यात आले.
या दहीहंडीत आणखी एक आकर्षणाची गोष्ट असायची ती म्हणजे जितेंद्र आव्हाडांचा लूक. जितेंद्र आव्हाड यांनी स्वतः एका मुलाखतीत सांगितलं की, ते या दिवशी तब्बल 12 तासात 12 लूक करत असतं. याची तयारी अगदी महिनाभर आधीपासून होत असे. तसेच जितेंद्र आव्हाड हे स्वतः गोविंदांशी संवाद साधायचं. तब्बल 12 तास त्यांचेच सुत्रसंचालन असायचे.
जितेंद्र आव्हाडांनी दहीहंडीच्या दिवशी म्हणजे 16 ऑगस्ट रोजी आपल्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन एक भावनिक पोस्ट शेअर केली. या भावुक पोस्टमध्ये त्यांनी आपला भावना हॅशटॅगमधून व्यक्त केल्या आहेत. या पोस्टमध्ये त्यांनी 'दहीहंडी उत्सव आठवण' असे लिहून एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. व्हिडिओमध्ये आव्हाड हे अँकरिंग करताना आणि गोविंदांसोबत नाचताना दिसत आहेत. आव्हाड यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये 'मिस यु सो मच', 'गोविंद', 'दहीहंडी', 'संघर्ष दहीहंडी' असे हॅशटॅग वापरले आहेत. आव्हाड यांच्या या पोस्टला अनेक कमेंट्स केल्या असून तुम्ही आयोजन का रद्द केलं असा सवाल विचारला आहे.
2014 साली राज्य सरकारने दहीहंडीच्या थरावर काही निर्बंध लादले होते. तसेच त्यावेळी दुष्काळही पडा होता. त्यामुळे जितेंद्र आव्हाडांनी दहीहंडी कायमची रद्द करण्याचे ठरविले होते.
तसेच जितेंद्र आव्हाड यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, मी 11 लाखांचं रोख रक्कम बक्षीस म्हणून देत होतो. 25 हजारांची मी जवळपास 20-25 बक्षीस द्यायचो. पण जर मला कुणी विचारलं की, एवढी कॅश कुठून आली? किती एजन्सी माझ्या मागे लागू शकतात? त्यामुळे मी दहीहंडी बंद केली.
आता मला 12-12 तास नॉन स्टॉप बोलता येईल की नाही याची मला शंका आहे. माझ्या तब्बेतीनुसार मला जमेल की नाही याची मला खात्री नाही. त्यामुळे मी दहीहंडीच आयोजन कायमची रद्द केली.