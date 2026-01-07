Mumbai Metro : 3 महिन्यानंतरही अंडरग्राऊंड मेट्रोमध्ये नेटवर्क का नाही? खरं कारणं पहिल्यांदा आलं समोर; 'या' कंपनीमुळे प्रवाशांचे हाल

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Mumbai Underground Metro:  मुंबईत भूमिगत मेट्रो सुरू होऊन तीन महिने झाले आहेत. मेट्रो मार्गाच्या काही भागात अजूनही प्रवाशांना नेटवर्क मिळू शकत नाही. २० फूट जमिनीखाली बांधलेली ही लाईन लवकरात लवकर पूर्णपणे नेटवर्कशी जोडली जाईल असे आश्वासन देऊनही, हे काम का रखडले आहे?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 7, 2026, 11:04 PM IST
मुंबईत मेट्रो 3 (अ‍ॅक्वा लाईन) सुरू होऊन तीन महिने झाले आहेत. तरीही, अनेक प्रवाशांना अजूनही सबवेवर "नेटवर्क नाही" अशी समस्या येत आहे. मेट्रोच्या उद्घाटनाच्या वेळी, शक्य तितक्या लवकर संपूर्ण लाईनवर मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध होईल असे आश्वासन देण्यात आले होते. तथापि, तीन महिने आणि नवीन वर्ष सुरू होऊनही, काही सिम कार्डना अद्याप नेटवर्क मिळालेले नाही. यामागील खरे कारण शोधूया.

समस्या कुठे आहे?

मेट्रोच्या शुभारंभाच्या वेळी, एमएमआरसीएलने सबवेवर नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी देण्याचे आश्वासन दिले. तथापि, वरळी आणि कुलाबा दरम्यानच्या स्थानकांवर प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात नेटवर्क खंडित होत आहे. या मुद्द्यावरून दूरसंचार सेवा प्रदाते आणि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) यांच्यातील वाद सुरूच आहे.

नेटवर्क कोणाला मिळणार?

सध्या, फक्त व्होडाफोन आयडिया (व्हीआय) आणि बीएसएनएल मेट्रो मार्गाच्या काही भागांवर कनेक्टिव्हिटी देत ​​आहेत. तथापि, जिओ आणि एअरटेल वापरकर्त्यांना संपूर्ण मार्गावर नेटवर्कचा अनुभव येत नाही. व्हीआयचा दावा आहे की आरे ते आचार्य अत्रे चौक (वरळी) स्थानकांपर्यंत नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी आहे. तथापि, त्यांचे ग्राहक वरळी आणि कफ परेड दरम्यान नेटवर्क समस्यांबद्दल तक्रार करत आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (एनएमआयए) येथेही अशीच परिस्थिती अनुभवास येत आहे.

समस्या नेमकी कुठे आहे?

एमएमआरसीएलने अ‍ॅक्वा मार्गासाठी एसीईएस इंडिया लिमिटेडशी भागीदारी केली आहे. तथापि, दूरसंचार कंपन्यांचा आरोप आहे की एसीईएस नेटवर्क तैनातीसाठी अत्यधिक दर आकारत आहे. अनेक बैठका होऊनही कोणताही उपाय सापडला नाही आणि काही मेट्रो प्रवाशांना अजूनही नेटवर्क व्यत्यय येत आहे. एका प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरच्या सूत्रांनुसार, एसीईएसने ₹११८ कोटींचा भांडवली खर्च (कॅपेक्स) असल्याचा दावा केला आहे. तथापि, टेलिकॉम सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स (टीएसपी) च्या अंतर्गत अंदाजानुसार, हा खर्च फक्त ₹३० कोटी असावा.

प्रवाशांवर काय होतो परिणाम

सूत्रांनी सांगितले की, सुरुवातीला मुंबई मेट्रो आणि तिचे विक्रेते प्रति स्टेशन ₹१.३ दशलक्षची मागणी करत होते. नंतर हे शुल्क प्रति स्टेशन ₹५.५ दशलक्ष करण्यात आले. दरम्यान, टीएसपीच्या अंतर्गत गणनेनुसार, प्रत्येक स्टेशनला दरमहा ₹३९,००० भांडवली खर्च अपेक्षित आहे, तसेच १०% व्यवस्थापन शुल्कही द्यावे लागेल. या आर्थिक वादामुळे, भूमिगत मेट्रोमधील नेटवर्कची समस्या अद्यापही सुटलेली नाही आणि याचा थेट परिणाम प्रवाशांवर होत आहे.

