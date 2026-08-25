माझगावात गणपती मिरवणुकीत अंडी का फेकली? पोलिसांच्या तावडीत सापडल्यावर तरुणाने सांगितलं कारण!

मुंबईच्या माझगाव परिसरात गणपतीच्या आगमन मिरवणुकीदरम्यान अंडी फेकल्याच्या घटनेने रविवारी रात्री काही काळ तणाव निर्माण झाला. मिरवणुकीतील गणपती मूर्तीवर अंडे पडल्याचा आरोप झाल्यानंतर मोठ्या संख्येने नागरिक एका इमारतीजवळ जमा झाले. पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या प्रकरणात पोलिसांनी एका तरुणाला अटक केली असून, फटाक्यांच्या धुरामुळे त्रास झाल्याने त्याने हे कृत्य केल्याचा प्राथमिक दावा समोर आला आहे. घटनेचा पुढील तपास सुरू आहे.
माझगाव परिसरातील ‘माझगावचा मोरया’ गणेशोत्सव मंडळाची गणपती आगमन मिरवणूक सुरू होती. त्यावेळी जवळच्या कॉन्टिनेंटल हाइट्स या इमारतीच्या वरच्या मजल्यावरून मिरवणुकीच्या दिशेने अंडी फेकण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. यातील एक अंडे गणपतीच्या मूर्तीवर पडल्याचे मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पोलिसांना सांगितले. घटनेनंतर मिरवणुकीतील नागरिकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आणि काही काळ परिस्थिती तणावपूर्ण झाली.
माध्यमांतून समोर आलेल्या वृत्तानुसार, या प्रकरणातील आरोपी तरुणाने मिरवणुकीतील फटाक्यांच्या धुरामुळे त्रास होत असल्याचे कारण सांगितले आहे. मात्र, हे त्याचे स्पष्टीकरण असून पोलिस तपासातून घटनेमागील नेमका हेतू आणि परिस्थिती अधिक स्पष्ट होणार आहे. सार्वजनिक मिरवणुकीदरम्यान धूर, आवाज किंवा इतर कारणांमुळे एखाद्याला त्रास होत असेल, तरी त्यावर कायदेशीर आणि शांततापूर्ण मार्गाने तक्रार करणे अपेक्षित असते.
अंडे मूर्तीवर पडल्याची माहिती समोर आल्यानंतर मिरवणुकीतील काही नागरिक संबंधित इमारतीबाहेर जमा झाले. त्यामुळे परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी पोहोचून मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांशी आणि उपस्थित नागरिकांशी चर्चा केली. जमावाला पांगवून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली. त्यानंतर परिसरात शांतता राखण्यासाठी अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला.
या घटनेप्रकरणी भायखळा पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम 299 आणि 196 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला. कलम 299 हे धार्मिक भावना दुखावण्याच्या उद्देशाने केलेल्या जाणीवपूर्वक आणि दुर्भावनापूर्ण कृत्यांशी संबंधित आहे, तर कलम 196 विविध गटांमध्ये वैमनस्य निर्माण करणाऱ्या किंवा सामाजिक सलोखा बिघडविणाऱ्या कृत्यांशी संबंधित आहे. त्यामुळे प्रकरणाला केवळ स्थानिक वाद म्हणून न पाहता पोलिसांनी कायदेशीर चौकशी सुरू केली आहे.
घटनेनंतर मोठा जमाव जमा झाल्याने परिस्थिती आणखी बिघडू नये यासाठी पोलिसांनी संयमाने हस्तक्षेप केला. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आणि नागरिकांना शांत केले. काही वृत्तांनुसार, परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर परिसरात पोलिसांचा अतिरिक्त बंदोबस्त ठेवण्यात आला. पोलिसांसाठी या घटनेतील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवणे आणि अफवा किंवा गैरसमजामुळे तणाव वाढू न देणे हा आहे.
गणेशोत्सवाशी संबंधित घटना असल्यामुळे या प्रकरणाची माहिती सोशल मीडियावर वेगाने पसरली. अशा घटनांमध्ये अपूर्ण माहिती, जुने व्हिडिओ किंवा अप्रमाणित दावे प्रसारित होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पोलिसांच्या अधिकृत तपासाआधी कोणत्याही व्यक्तीचा हेतू किंवा दोष निश्चित मानणे योग्य ठरणार नाही. उपलब्ध वृत्तांनुसार पोलिसांनी घटनेची चौकशी सुरू केली असून कायदेशीर कारवाई तपासाच्या निष्कर्षांनुसार पुढे जाईल.