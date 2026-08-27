पावसाळा संपत आला तरी विद्यार्थ्यांना छत्र्या का नाही दिल्या; BMC प्रशासनाचं अजब स्पष्टीकरण!

मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पावसाळा सुरू होऊन अनेक महिने उलटले तरी छत्र्या आणि शैक्षणिक साहित्य मिळाले नसल्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शिक्षण समितीच्या बैठकीत याबाबत प्रशासनाला जाब विचारण्यात आला. मात्र, छत्र्यांच्या खरेदीला आंतरराष्ट्रीय युद्धामुळे अडथळा निर्माण झाल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाकडून देण्यात आल्याने विरोधकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. दरम्यान, महापालिका शाळांमधील मध्यान्ह भोजनाच्या दर्जाबाबतही गंभीर तक्रारी समोर आल्या असून, नगरसेवक अंकित प्रभु यांनी अन्न व औषध प्रशासनाकडे (FDA) तक्रार केली आहे.
मुंबईत पावसाळा सुरू होऊन जवळपास चार महिने होत आले असतानाही महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना छत्र्या मिळालेल्या नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना पावसापासून संरक्षण मिळावे, यासाठी दरवर्षी छत्र्यांचे वाटप केले जाते. यंदा मात्र खरेदी आणि वितरण प्रक्रियेला विलंब झाल्याने विद्यार्थी छत्र्यांपासून वंचित राहिल्याचे सांगण्यात येत आहे.
शिक्षण समितीच्या बैठकीत छत्र्या का मिळाल्या नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावर युद्ध सुरू झाल्यामुळे छत्र्यांचा पुरवठा आणि खरेदी प्रक्रियेवर परिणाम झाल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आल्याचे समोर आले आहे. मुंबईतील विद्यार्थ्यांना छत्र्या देण्याचा आणि परदेशातील युद्धाचा नेमका संबंध काय, असा सवाल आता विरोधकांकडून केला जात आहे.
महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत गरजांसाठी आवश्यक असलेल्या वस्तू वेळेत उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय युद्धाचा आणि विद्यार्थ्यांच्या छत्र्यांचा संबंध काय?’ असा थेट प्रश्न उपस्थित करत प्रशासनाच्या स्पष्टीकरणावर टीका करण्यात आली. पावसाळा संपण्याच्या मार्गावर असताना छत्र्या देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्यास त्याचा विद्यार्थ्यांना नेमका फायदा कधी होणार, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
छत्र्यांबरोबरच महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याच्या 27 वस्तू अद्याप मिळालेल्या नसल्याचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. शाळा सुरू होऊन जवळपास चार महिने होत आले असताना विद्यार्थ्यांना आवश्यक साहित्य वेळेवर न मिळणे ही गंभीर बाब असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे खरेदी प्रक्रिया, निविदा आणि पुरवठा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, BMC शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मध्यान्ह भोजनाच्या गुणवत्तेबाबतही तक्रारी समोर आल्या आहेत. नगरसेवक अंकित प्रभु यांनी विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे अन्न निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा आरोप केला आहे. काही पालकांच्या तक्रारीनुसार अन्नामध्ये किटक आणि कचरा आढळणे, तसेच काही ठिकाणी अन्न अर्धवट शिजलेले असणे, अशा समस्या असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या आरोपांची अधिकृत चौकशी झाल्यानंतरच त्यातील तथ्य स्पष्ट होईल.
मध्यान्ह भोजनाच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत अंकित प्रभु यांनी FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना पत्र पाठवले आहे. संबंधित शाळांमधील भोजनाची तातडीने तपासणी करावी, अन्नाचे नमुने घ्यावेत आणि दोष आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे भोजन सुरक्षित, पौष्टिक आणि स्वच्छ असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मध्यान्ह भोजनाच्या दर्जाबाबत तक्रारी केल्यानंतर काही पुरवठादारांकडून ‘केंद्र सरकारकडून मिळणारा तांदूळ निकृष्ट आहे’ असे सांगितले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र, अन्न तयार करणे, स्वच्छता राखणे आणि विद्यार्थ्यांना सुरक्षित भोजन देण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांची असल्याचे सांगत याप्रकरणी जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी होत आहे. छत्र्या, शैक्षणिक साहित्य आणि मध्यान्ह भोजन या तिन्ही मुद्द्यांमुळे आता BMC शाळांच्या व्यवस्थापनावर प्रशासनाला अधिक स्पष्ट उत्तर द्यावे लागण्याची शक्यता आहे.