'पत्नी तुमच्या हक्काची मोलकरीण नाही', स्वयंपाक, साफसफाईला नकार देणे म्हणजे क्रूरता...; मुंबई हायकोर्टाने टोचले कान

Mumbai News : लग्न करून घरात आणलेली सून किंवा पत्नी ही तुमची हक्काची मोलकरीण नाही, तिने स्वयंपाक करण्यास नकार दिल्यास, घरातील साफसफाई केली नाही, म्हणजे ही क्रूरता नाही. एका घटस्फोटाच्या प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाने सर्वांचे कोन टोचले.
Mumbai High Court : मुंबई हायकोर्टात एका घटस्फोटाच्या सुनावणी दरम्यान पत्नी ही मोलकरीण नाही याबद्दल पुन्हा एकदा कडक शब्दात सुनावण्यात आलं. यापूर्वीही कोर्टात असे अनेक प्रकरण समोर आले आहेत. ज्यामध्ये पत्नी स्वयंपाक करत नाही किंवा घरातील कामं करत नाही. त्यामुळे पतीला घटस्फोट हवा असतो. असंच एक प्रकरण मुंबई हायकोर्टात आलं. मुंबईतील जोडप्याचे चार महिन्यापूर्वीच लग्न झालं होतं. पती चार्टर्ड अकाउंटंट होता, तरी त्याने पत्नीविरोधात तक्रार केली की, स्वयंपाक नीट करत नाही, घरकाम कराला टाळाटाळ करते, वडीलधाऱ्यांचा अनाआदर करते आणि समाजात कुटुंबाची बदनामी करते. या आरोपावर त्याला पत्नीपासून घटस्फोट हवा होता. मुंबई कौटुंबिक न्यायालयाने या जोडप्याचा घटस्फोट मंजूर केला. पण त्यानंतर पत्नीने मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली.
मुंबई हायकोर्टात हे प्रकरणाची सुनावणी झाली असता पत्नी घरकामासाठी ठेवलेली मोलकरीण नाही, असं स्पष्ट शब्दात सुनावण्यात आलं. जेवण न बनवणे, साफसफाई न करणे किंवा घरातील इतर कामं न करणे हे वैवाहिक कायद्यानुसार क्रूरता ठरत नाही. त्यामुळे हायकोर्टाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.
कोर्टाने हे निरीक्षण नोंदवलं की, हे आरोप किरकोळ स्वरूपाचे असून ते वैवाहिक आयुष्यातील सामान्य मतभेद आहेत. ही सगळी कारणे घटस्फोटासाठी ग्राह्य धरली जाणार नाही. त्यासोबतच लग्न हा समानतेवर आधारित सहजीवनाचा संबंध आहे. तो सेवा करार नाही. स्वयंपाक, साफसफाई आणि घरकाम ही केवळ पत्नीचीच जबाबदारी आहे असं मानता येणार नाही. तिने या गोष्टी केल्या नाही म्हणून याला मानसिक क्रूरता म्हणता येणार नाही. लग्न करुन तुम्ही हक्काची मोलकरीण आणत आहे हा विचार अतिशय मुर्खपणाचा आहे. लग्नानंतर पत्नीला मोलकरणीसारखे वागवणे हे चुकीचं आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
तसंच संसाराच्या सुरुवातीच्या काळातील किरकोळ मतभेद आणि जुळवून घेण्यातील अडचणी या बाबी घटस्फोटासाठी कारणं ग्राह्य धरल्या जाणार नाही. त्याप्रमाणे वैवाहिक जीवनातील सामान्य तणाव आणि खऱ्या मानसिक क्रूरतेत फरक ओळखणे महत्त्वाचे आहे. गंभीर मानसिक त्रास सिद्ध न होता केवळ किरकोळ आरोपांच्या आधारावर लग्न मोडणे हे चुकीचे आहे.