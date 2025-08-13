पोटाची नस अन् छातीची हाडं तुटेपर्यंत मारलं; मुंबईत बेवफा पत्नीचं धक्कादायक कृत्य, अल्पवयीन मुलीने सांगितलं...

Mumbai Crime news: मध्य प्रदेशातील सोनम रघुवंशी हे प्रकरण अजून लोक विसरले नसताना अजून एक धक्कादायक प्रकरण मुंबईत उघडकीस आलं आहे. प्रियकराच्या मदतीने पत्नीने आपल्या पतीची हत्या केली आहे. अपघात झाल्याच बनाव करुन तिने या प्रकरणात दिशाभूल केली मात्र तिच्या अल्पवयीन मुलीने आईचं भयानक कृत्य सर्वांसमोर आणलं. त्यानंतर पोलिसांनी तिला पतीच्या हत्येप्रकरणात अटक केली आहे. पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार पत्नीचं तिच्या नवऱ्यासोबत बऱ्यात काळापासून संबंध चांगले नव्हते. दोघांमध्ये सतत भांडण होत होती. (wife kills husband with help of lover Extramarital affair goregaon Mumbai Crime news)
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई गोरेगावच्या आरे कॉलनीत राहणाऱ्या राजश्री अहिरे हिचं तिच्या नवरा भरत लक्ष्मण अहिरे सोबत बऱ्याच काळापासून वाद सुरू होते. राजश्री अहिरे यांचे चंद्रशेखर नावाच्या तरुणाशी प्रेमसंबंध होते. राजश्री आणि चंद्रशेखर यांनी मिळून भरतला संपवण्याचा कट रचला. 15 जुलैच्या रात्री चंद्रशेखरने भरतला गोरेगाव पूर्वेतील एका ठिकाणी बोलावले. दोघांनीही दुसऱ्या आरोपीच्या मदतीने भरतला मारहाण केली. पोटाची नस अन् छातीची हाडं तुटेपर्यंत भरतला मारहाण करण्यात आली. त्यानंतर नवऱ्याला रुग्णालयात घेऊन जाण्याऐवजी घरी घेऊन गेली. इथे त्याला तीन दिवस उपचाराशिवाय तिने त्रासात ठेवलं. भरतची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत गेली पण तिने त्याला रुग्णालयात नेलं नाही. शेवटी भरतने उपचाराशिवाय श्वास सोडला.
या महिलेचे निदर्यपणा इथे थांबत नाही, अर्धमेल्या पतीला राजश्री मुलींना जीवे मारण्याची धमकी देत होती. तुला मारहाण झाल्याचे कोणाला सांगितलं तर तुझ्या मुलांनाही मारून टाकेल अशी ती सतत धमकी देत होती. सततच्या धमकीमुळे भरतची प्रकृती खालावत होती.
भरतची 12 वर्षांची मुलगी श्रेयाने पोलिसांना सांगितलं की, आईने बाबांना शौचालयाजवळ बोलावले. जिथे तिचा प्रियकर चंद्रशेखर आणि त्याचा भाऊ रंगाने भरतला लाथा आणि बुक्क्यांनी मारहाण केली. या मारहाणीत वडिलांच्या पोटातील नस तुटली, छातीची हाडे तुटली आणि यकृताचे खूप नुकसान झाल्याचं तिने सांगितलं.
मुंबई पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, महिलेची क्रूरता तिच्या दोन मुली आणि 3 वर्षांच्या मुलाने पाहिली. त्यांनी वडिलांच्या स्थितीबद्दल नातेवाईकांना माहिती दिली. नातेवाईक तिथे पोहोचले तेव्हा राजश्रीने दावा केला की भरत दुचाकी अपघातात जखमी झाला आहे, पण पोलिसांना राजश्रीच्या दाव्यावर शंका आली. पोलिसांनी जोडप्याच्या मुलांशी बोलले तेव्हा सत्य उघड झाले. दरम्यान पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, महिलेचा प्रियकर चंद्रशेखर आणि त्याचा साथीदार रंगा अजूनही फरार आहेत. दोघांचाही शोध सुरू आहे.
1. मुंबईतील हत्याप्रकरणात नेमकं काय घडलं?
मुंबईच्या गोरेगावमधील आरे कॉलनीत राहणाऱ्या राजश्री अहिरे यांनी आपल्या प्रियकर चंद्रशेखरच्या मदतीने पती भरत लक्ष्मण अहिरे यांची हत्या केली. त्यांनी भरतला मारहाण करून जखमी केलं आणि उपचार न देता तीन दिवस घरी ठेवलं, ज्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला.
2. या हत्येचा कट कसा रचला गेला?
राजश्री आणि तिचा प्रियकर चंद्रशेखर यांनी मिळून भरतला मारण्याचा कट रचला. १५ जुलै २०२५ च्या रात्री चंद्रशेखरने भरतला गोरेगाव पूर्वेतील एका ठिकाणी बोलावलं. तिथे चंद्रशेखर आणि त्याच्या साथीदाराने भरतला पोटाची नस आणि छातीची हाडं तुटेपर्यंत मारहाण केली.
3. राजश्रीने हत्येनंतर काय केलं?
मारहाणीनंतर राजश्रीने भरतला रुग्णालयात न नेता घरी आणलं आणि तीन दिवस उपचाराशिवाय त्रासात ठेवलं. तिने सर्वांना बनावट कहाणी सांगितली की भरतचा दुचाकी अपघातात मृत्यू झाला.
4. भरतच्या मुलीने काय केलं?
भरतची १२ वर्षांची मुलगी श्रेयाने धैर्य दाखवत पोलिसांना सत्य सांगितलं. तिने सांगितलं की तिच्या आईने आणि तिच्या प्रियकराने तिच्या वडिलांना शौचालयाजवळ बोलावून क्रूरपणे मारहाण केली, ज्यामुळे त्यांच्या पोटातील नस, छातीची हाडं आणि यकृताचं नुकसान झालं.
5. राजश्रीने मुलांना धमक्या दिल्या का?
होय, राजश्रीने आपल्या मुलांना धमकी दिली की जर त्यांनी कोणाला सत्य सांगितलं तर ती त्यांनाही मारून टाकेल. या धमकीमुळे भरतला वाचवण्यासाठी कोणीही पुढे आलं नाही.
6. पोलिसांनी काय कारवाई केली?
पोलिसांना राजश्रीच्या दाव्यावर शंका आल्याने त्यांनी तिच्या मुलांशी बोललं, ज्यामुळे सत्य उघड झालं. पोलिसांनी राजश्रीला अटक केली आहे, पण तिचा प्रियकर चंद्रशेखर आणि त्याचा साथीदार रंगा अजूनही फरार आहेत. त्यांचा शोध सुरू आहे.
7. या प्रकरणात राजश्री आणि भरत यांचे संबंध कसे होते?
राजश्री आणि भरत यांचे बऱ्याच काळापासून संबंध चांगले नव्हते. त्यांच्यात सतत भांडणं होत होती, आणि राजश्रीचे चंद्रशेखर नावाच्या तरुणाशी प्रेमसंबंध होते.
8. या प्रकरणाची उघडकीस कशी आली?
भरतच्या मुलांनी, विशेषत: १२ वर्षांच्या श्रेयाने, पोलिसांना आपल्या आईच्या क्रूर कृत्याची माहिती दिली. तसेच, नातेवाईकांना मुलांनी वडिलांच्या स्थितीबाबत सांगितलं, ज्यामुळे पोलिसांना तपासात मदत झाली.