मुंबईत 23 जुलैला शाळा आणि कॉलेज बंद? महापालिकेने स्पष्ट सांगितलं

नीट पेपरफुटीनंतर देशभरात आंदोलन पेटलं आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनामाच्या जंतर मंतरवरुन सुरु झालेल आंदोलन आता देशाच्या कानाकोपऱ्यात पसतंय. त्यात कॉकरोच जनता पार्टीच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर आलेल्या जनसमुदायावर पोलिसांकडून बळाचा वापर झाला. याचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीकडून 23 जुलैला मुंबई बंदची हाक देण्यात आली आहे. अशातच महाराष्ट्रात सुरक्षतेच्या दृष्टिकोनातून पुणे आणि मुंबईत जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. पुण्यात 3 ऑगस्टपर्यंत आणि मुंबईत 6 ऑगस्टपर्यंत जमावबंदी असणार आहे.
त्यातच सोशल मीडियावरुन 23 जुलैला मुंबईसह उपनगरातील शाळा आणि कॉलेज बंद असणार की सुरु याबद्दल चर्चा सुरु आहे. यामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आहे. तसंच जमावबंदी लागू झाल्यामुळे शाळा आणि कॉलेज बंद असतील का असाही प्रश्न अनेकांना पडलाय. त्यामुळे झी २४ तासने महानगरपालिका मुख्य जनसंपर्क अधिकारी तानाजी कांबळे यांच्याशी बातचीत केली.
तानाजी कांबळे यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, गुरुवारी 23 जुलैला मुंबईसह उपनगरातील शाळा आणि कॉलेज नेहमीप्रमाणे सुरु राहणार आहे. मुंबई महानगर पालिका आणि राज्यसरकारने शाळा आणि कॉलेज बंद ठेवण्यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे मुंबईतील सर्व सरकारी, महानगरपालिका आणि खाजगी शाळा असो किंवा महाविद्यालये असून ते 23 जुलैला सुरु राहणार आहे.
दरम्यान मुंबईत 6 ऑगस्टपर्यंत जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. सुरक्षा आणि शांतता राखण्यासाठी हा निर्णय महाराष्ट्र पोलिसांनी घेतला आहे. शहरात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकांना एकत्र होण्यास मजाव असतो. त्यामुळे यानियमानुसार शाळा आणि कॉलेज सुरु राहणार की बंद असणार आहे, असा संभ्रम सोशल मीडियावर पसरला आहे.
दरम्यान त्यासंदर्भात मुंबई महानगरपालिका मुख्य जनसंपर्क अधिकारी तानाजी कांबळे म्हणाले की, महाराष्ट्र पोलिसांनी घेतलेल्या निर्णयाचा शाळा आणि कॉलेजवर काही परिणाम होत नाही. हा नियम शाळा, कॉलेज आणि शैक्षणिक संस्थांच्या नियमित कामकाजावर लागू होत नाही. तसंच ही जमावबंदी व्यावसायिक अस्थापने, न्यायालये आणि सार्वजनिक वाहतूक यावर लागू होत नाही. त्यामुळे पोलिसांच्या या जमावबंदीचे आदेश शाळा आणि कॉलेजवर होणार नाही. त्यामुळे शाळा आणि कॉलेज नियमितरित्या सुरु राहणार आहेत.