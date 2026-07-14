/महाराष्ट्राच्या राजकारणात अर्थखात्यावरून महायुतीमध्ये अनेकदा रस्सीखेच, सुनील तटकरे म्हणाले की थेट मुख्यमंत्र्यांना...

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खात्यावरून महायुतीत रस्सीखेच होण्याचे संकेत आहेत. महाराष्ट्राचे अर्थखात्य उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. पण यापूर्वी अजित पवार यांनी अनेकदा अर्थखात्याची जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस अर्थखात्यावर दावा करणार आहेत. या मागणीसाठी लवकरच राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रमुख नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहेत. महायुतीत अर्थ खाते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वाट्याला आले होते. त्यामुळे ते पुन्हा माघारी मिळावे अशी विनंती करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात खातेवाटपावरून अनेक वेळा वादावादी पाहिला मिळाली आहे. महायुती म्हणजे शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारमध्ये मंत्रिपदाचे वाटप करताना अर्थखात्यावरून अंतर्गत मतभेद पाहिला मिळाला आहे. इतर मित्रपक्षांनीही या खात्यावर अनेक वेळा दावा केला आहे. पण कायम राष्ट्रवादीने अर्थखात्यावर आपली हक्क दर्शवला आहे.
अर्थखातं हे महाराष्ट्राची तिजोरी आहे. कोणत्या विभागाला किती पैसे द्यायचे, नवीन योजनांसाठी निधी कसा उभा करायचा या आणि अशा अनेक गोष्टींचं नियोजन या खात्याद्वारे करण्यात येतं. त्यामुळे हे खातं महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. थोडक्यात सांगायचं झालं तर राज्याच्या आर्थिक धोरणांवर प्रभाव राहावा यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अर्थखात्यावर त्यांनी दावा नेहमीच आक्रमक राहिलाचा पाहिला मिळाला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असलेलं अर्थखातं सध्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. गेले काही दिवस अधिवेशन चालू होतं. त्यामुळे, आतामुख्यमंत्र्यांची वेळ घेत आम्ही लवकरच हा प्रश्न मार्गी लावू, असेही सुनिल तटकरे यांनी सांगितलं आहे.
राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे म्हणाले की, पक्षाचे सरचिटणीस सच्चिदानंद यांच्या नोटीसीत तथ्य नाही, राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी लावलेली बैठक नियमानुसारच होती. आम्ही तरीही यासंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊ, माहिती घेऊ आणि नंतरच कारवाई करू, असं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
दरम्यान जुलै महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. या मंत्रिमंडळ विस्तारात एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला दोन मंत्री पदं मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे. या सगळ्या घडामोडी सुरू असतानाचा एकनाथ शिंदे आज दिल्ली दौऱ्यावर गेले आहेत. त्यांच्या या दिल्ली दौऱ्याला विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे.