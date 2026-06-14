ठाकरे बंधू इंडिया आघाडीतही एकत्र येतात का? संजय राऊत एका वाक्यात म्हणाले...; महाराष्ट्रासह देशाचं लक्ष

केंद्रातील सरकारविरोधात इंडिया आघाडी रणशिंग फुंकत, विरोधकांची नव्यानं मोट बांधायला सुरुवात केलीय. त्यातच आता ठाकरेंचे खासदार असलेल्या संजय राऊतांनी राज ठाकरेंना पुन्हा एकदा इंडिया आघाडीत येण्यासाठी निमंत्रण दिल्याचं पाहायला मिळतंय. विशेष याला मनसेकडूनही काहीप्रमाणात सकारात्मक प्रतिसाद मिळताना दिसतोय. त्यामुळं राज ठाकरे इंडिया आघाडीत सामील होणार का? अशी चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झालीय.
शिवसेना UBTचे खासदार संजय राऊतांचं हे विधान. संजय राऊतांनी मनसे प्रमुख राज ठाकरेंना पुन्हा विरोधकांच्या इंडिया आघाडीत येण्यासाठी निमंत्रण दिल्याचं पाहायला मिळालं. उद्धव आणि राज ठाकरेंनी एकत्र येत देशाचं नेतृत्व करावं असं विधान संजय राऊतांनी केलं.
राऊतांच्या या निमंत्रणावर महायुतीनं मात्र टीका केली. निमंत्रणावर महायुतीतील नेत्यांनी राऊतांना टोला लगावला. भगवा सोडून काँग्रेसचा झेंडा घेतलेल्यांनी राज ठाकरेंना आवाहन करू नये, असं नवनाथ बन म्हणाले. तर राऊत तारिफ करतात की खड्ड्यात टाकतात कळत नाही असा टोला शिरसाटांनी लगावला.
संजय राऊत म्हणाले, “मनसेची म्हणजेच राज ठाकरे यांची इंडिया आघाडीसोबत जोडण्याची इच्छा असेल, तर ते आधी उद्धव ठाकरेंसोबत चर्चा करतील यात काही शंका नाही. त्यानंतर दिल्लीतील नेत्यांसमोर हा प्रस्ताव ठेवला जाईल. आमच्या आघाडीचा कोणीही एकटा मालक नाही. जे कोणी नवीन पक्ष आघाडीत सहभागी होऊ इच्छितात, त्यापूर्वी एका बैठकीत हे विषय मांडले जातात आणि त्याठिकाणी यावर सविस्तर चर्चा केली जाते.”
संजय राऊत पुढे म्हणाले की, राज ठाकरे यांचा स्वतंत्र पक्ष आहे आणि त्यांची एक स्वतंत्र भूमिका आहे. ते महापालिकेत शिवसेनेसोबत जरी युतीत असले तरीही त्यांची स्वतःची मते आहेत. तरीही, जर त्यांनी यात सहभागी व्हावे असे वाटत असेल, तर इंडिया आघाडीतील प्रमुख नेत्यांना त्यांच्याशी चर्चा करावी लागेल.
संजय राऊतांनी राज ठाकरेंना दिलेल्या निमंत्रणावर महायुतीचे नेते टीका करत असले, तरी मनसेकडून मात्र यावर सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटताना दिसतायेत. मराठीच्या मुद्द्यावरून राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आले होते. त्यानंतर दोघांनी महापालिका निवडणुकही एकत्र लढवली. आता दोघे ठाकरे बंधू इंडिया आघाडीतही एकत्र येतात का? याकडे महाराष्ट्रासह देशाचं लक्ष लागलंय.