‘फटकवून काढणार, कळलं का?’ राज ठाकरेंनी पत्रकारांसमोरच कोणाला दिला इशारा? 'उद्या जर...'

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी थेट फटकावून काढण्याचा इशारा दिला आहे. मुंबईमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये नीट परीक्षेसंदर्भातील वादावरुन सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शक्तीप्रदर्शन पद्धतीचा मोर्चा आयोजित केला जाणार असल्याची घोषणा राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी पत्रकारांनी ठाकरे बंधूंना या आंदोलनांमध्ये असमाजिक घटक आहेत अशी शंका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी उपस्थित केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत प्रश्न विचारला. या प्रश्नावरुनच आधी उद्धव आणि नंतर राज यांनी आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवल्या. सदर विषयावर बोलताना राज यांनी थेट फटकवून काढण्याची भाषा केली.
पत्रकारांनी, मुख्यमंत्र्यांना शंका आहे की असमाजिक घटक आहेत का? असं म्हणत प्रश्न विचारला असता. "सरकारमध्ये देशाच्या विद्यार्थ्यांना चिरडण्यासाठी कोणती परकीय शक्ती शामिल झाल्यात का अशी आम्हालाही शंका आहे," असं विधान उद्धव ठाकरेंनी केलं. उद्धव ठाकरेंच्या विधानानंतर 26 जुलै रोजी मुंबईमध्ये ठाकरे बंधुंकडून विद्यार्थी आणि पालकांच्या आक्रोशाला वाचा फोडण्यासाठी मर्चा काढला जाणार असल्याचा संदर्भ देत राज ठाकरेंनी थेट इशाराच दिला.
"मी तुम्हाला सांगतो, 26 तारखेला असे कोणी घुसवण्याचे प्रयत्न केला ना, फटकवून काढणार. कळलं का? शांततेत मोर्चा असेल. शांततेत या सगळ्या गोष्टी होतील. कोणतीही हुल्लबाजी नसेल. काहीच गोष्टी नसतील. उद्या जर दिल्लीसारखं इथं काही करायचा प्रयत्न केला तर आमची लोक सोडणार नाही," असा इशाराच राज यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर दिला.
मोर्चाची माहिती देताना राज ठाकरेंनी मोर्चा 26 तारखेला असेल असं जाहीर केलं. "आम्ही 26 तारखेला शक्तीप्रदर्शन पद्धतीचा मोर्चा आयोजित करणार आहे. सर्व मुलं, पालक एकत्र येऊन राग व्यक्त करत आहेत हे केंद्राला समजणं गरजेचं आहे. शिवाजीपार्क ते सिद्धीविनायक असा मोर्चा देवाला साकडं घालणार या सरकारला सुबुद्धी देवो असं सांगणार," असंही राज ठाकरे म्हणाले. सकाळी 10 वाजता जमायची वेळ आहे. पुढे 11.30 वाजेपर्यंत मोर्चाला सुरुवात होईल.
राज यांनी, "माझा जुना व्हिडीओ व्हायरल होतोय. त्यात मी पंतप्रधानांशी बोलताना म्हणालेलो की आज शेतकरी आत्महत्या करत आहेत उद्या विद्यार्थी करतील. आज तेच झालं. त्यात सगळा जो राग सिस्टीमच्या विरोधातील आहे. ज्या पद्धतीने देशात गोष्टी सुरु आहे सगळे राग व्यक्त करत आहेत. ज्यांची मुलं नीटला बसलेली नाहीत त्यांच्या आई-वडिलांनाही त्रास होत आहे. जी मुलं मोठ्या अपेक्षेने आली त्या मुलांना कशी वाट करुन द्यायची याचा आम्ही विचार करतोय," असं म्हणाले. याचाच एक भाग म्हणून मोर्चाचं आयोजन केलं जाणार आहे.