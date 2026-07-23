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‘फटकवून काढणार, कळलं का?’ राज ठाकरेंनी पत्रकारांसमोरच कोणाला दिला इशारा? 'उद्या जर...'

राज आणि उद्धव यांनी आज मुंबईमध्ये संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. याचदरम्यान त्यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरं दिली. एका प्रश्नाचा उत्तरात राज यांनी थेट फटकावण्याची भाषा केली.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 23, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:39 PM IST
‘फटकवून काढणार, कळलं का?’ राज ठाकरेंनी पत्रकारांसमोरच कोणाला दिला इशारा? 'उद्या जर...'
Image Credit: मुंबईत पत्रकारांशी संवाद साधताना केलं विधान

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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‘फटकवून काढणार, कळलं का?’ राज ठाकरेंनी पत्रकारांसमोरच कोणाला दिला इशारा? 'उद्या जर...'
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