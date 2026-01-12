English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • विवाहित पुरुषांसोबत संबंध ठेणाऱ्या महिलांना..., हायकोर्टाचा निर्णय; पुरुषांना दिलासा

विवाहित पुरुषांसोबत संबंध ठेणाऱ्या महिलांना..., हायकोर्टाचा निर्णय; पुरुषांना दिलासा

Bombay High Court Judgment: मुंबई उच्च न्यायालयाने विवाहित पुरुषांसोबत संबंध ठेणाऱ्या महिलांसंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय एकल खंडपीठाने दिला असून सध्या या निर्णयाची जोरदार चर्चा होताना दिसतेय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 12, 2026, 12:07 PM IST
विवाहित पुरुषांसोबत संबंध ठेणाऱ्या महिलांना..., हायकोर्टाचा निर्णय; पुरुषांना दिलासा
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो)

Bombay High Court Judgment: मुंबई उच्च न्यायालयाने विवाहित पुरुषांसोबत संबंध ठेणाऱ्या महिलांसंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय मागील आठवड्यामध्ये दिला आहे. विवाहित पुरुषासोबत जाणीवपूर्वक संबंध ठेवणाऱ्या महिलेला 'घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, 2005' अंतर्गत कोणताही दिलासा मिळू शकत नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.

Add Zee News as a Preferred Source

अशा प्रकरणांत पोटगी किंवा आर्थिक दिलासा दिल्यास...

न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. विवाहित पुरुषांसोबत ठेवलेला अशा प्रकारचा संबंध हा 'लग्नासारख्या स्वरूपाचा संबंध' ठरत नाही. अशा प्रकरणांत पोटगी किंवा आर्थिक दिलासा दिल्यास त्या पुरुषाच्या कायदेशीर पत्नी व मुलांवर विपरीत परिणाम होईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. याचिकाकर्ती इंजिनियर महिलेचे 2001 पासून विवाहित प्राध्यापकासोबत संबंध होते. पहिले पत्नी असताना दोघांनी 2005 मध्ये विवाह केला होता. महिलेला त्या पुरुषाचे लग्न व पहिल्या विवाहातून मूल असल्याची माहिती आधीपासूनच होती. त्यामुळे या संबंधाला 'कायदेशीर मान्यता' नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. 

मुलं झालं अन्...

2008 मध्ये या दोघांना एक मुलगा झाला. संबंध बिघडल्यावर तिने पुण्यातील दंडाधिकारी न्यायालयात भारतीय दंड संहिता व घरगुती हिंसाचार कायद्यान्वये तक्रार दाखल केली. 2 मार्च 2015 मध्ये न्यायालयाने त्या प्राध्यापकाला दरमहा 28,000 रुपये पोटगी व 5 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले. 3 जुलै 2016 मध्ये पुणे सत्र न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला. त्यानंतर महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता न्यायालयाने या महिलेच्या बाजूने निकाल दिला आहे. 

काही दिवस एकत्र घालवल्याने...

केवळ संयुक्त मालमत्ता खरेदी करणे किंवा काही दिवस एकत्र घालवणे यामुळे घरगुती हिंसाचार (प्रतिबंध) कायद्यान्वये 'लग्नासारख्या स्वरूपाचा संबंध' सिद्ध होत नाही. 'हा संबंध 'लग्नासारख्या स्वरूपाच्या' नात्यासाठी आवश्यक ते निकष व अटी पूर्ण करत नाही, असा निष्कर्ष हायकोर्टाने काढला आहे. असा संबंध लग्नासारखा संबंध सिद्ध होत नाही. तो लग्नाच्या अटीही पूर्ण करत नाही, असं न्यायालयाने निकाल देताना नमूद केलं आहे. 'घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, 2005' अंतर्गत विवाहित महिलांना संरक्षण दिलं जातं. या कायद्याअंतर्गत विवाहित महिला पतीपासून विभक्त होत असेल तर तिला आर्थिक आधार म्हणून पोटगी देण्याचे किंवा महिन्याला ठराविक रक्कम देण्याचे आदेश न्यायालयामार्फत दिले जाता. पण असे आदेश विवाहित पुरुषांसोबत संबंध ठेणाऱ्या महिलांसंदर्भातील प्रकरणात देता येत नाही असं आता न्यायालायने स्पष्ट केलंय.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
womanrelationshipMarrieddomestic violenceact

इतर बातम्या

6871 सरकारी कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाणार? भोवणार निवडणुकीसंदर्...

महाराष्ट्र बातम्या