Mumbai Crime News:  मुंबईच्या गोरेगाव पूर्वेतील संतोषनगर, बीएमसी कॉलनी येथे एक धक्कादायक घटना घडली. बीएमसी कर्मचारी रमेश धोंडू हळदीवे यांच्या घरातून सुमारे १० लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने चोरी झाल्याची तक्रार मिळाली. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 12, 2025, 03:43 PM IST
महिलेचे एकाचवेळी दोघांसोबत अफेअर, प्रियकरासोबत पळून जाण्यासाठी पतीला अडकवले जाळ्यात, पण एक चूक अन्...
Mumbai Crime News: मुंबईत एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. प्रियकरासोबत पळून जाण्यासाठी स्वतःच्याच घरात चोरी केली. या प्रकरणी पोलिसांनी दोघांना अटक केली असून महिलेलाही ताब्यात घेण्यात आले आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीला पोलिसांना एका घरात 10 लाखांची चोरी झाल्याची तक्रार मिळाली. पोलिसांनी यासंदर्भात तपास करतानाच या घटनेला नाट्यमय वळण मिळाले आहे. ज्या महिलेने पोलिसांत दागिने चोरी केल्याची तक्रार दिली तिनेच घरातील दागिने चोरल्याचे समोर आले आहे. 

मुंबई महापालिकेचे कर्मचारी रमेश धोंडू हळदीवे हे गोरेगाव येथे राहतात. रमेश यांची पत्नी उर्मिला हिने एक दिवस त्यांना सांगितले की, कपाटातून सोन्याचे दागिने गायब झाले. दागिने गायब झाल्यानंतर तिने तिच्याच पतीवर चोरी झाल्याचा आरोप केला. त्यानंतर दिंडोशी पोलिस ठाण्यात चोरीची तक्रारदेखील दाखल केली. 

पोलिसांनी घटनास्थळी भेट दिल्यानंतर घरातील वातावरण पाहता. तिथे कुठेच चोरी झाली असेल असे काही आढळले नाही. बाहेरून कोणी संशयित आला असेल याचीही शक्यता नव्हती. पोलिसांनी जेव्हा कुटुंबातील सदस्यांचे कॉल रेकॉर्ड तपासले आणि फोनच्या लोकेशनची तपासणी केली तेव्हा आढळले की, उर्मिला एका व्यक्तीच्या सातत्याने संपर्कात होती. त्याच्यासोबत ती घरातून पळून जाण्याचा प्लान करत होती. 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उर्मिलाने 100 ग्रॅमहून अधिक सोन्याच्या दागिने चोरी केले आणि त्याची विक्री केली. हे दागिने तिने साधारण 10 लाखांना विकले त्यानंतर ते पैसे प्रियकराच्या खात्यात ट्रान्सफर केले. पोलिसांनी केलेल्या चौकशीनंतर उर्मिलाने तिच्या प्रियकरासोबतच तिच्या 18 वर्षाच्या मुलीच्या प्रियकरासोबत सातत्याने संपर्कात होती. मुलीच्याच प्रियकरासोबतही तिचे अफेअर सुरू होते असाही पोलिसांचा संशय आहे. दागिन्यांचा काही हिस्सा त्याच्याकडेदेखील ठेवण्यासाठी दिला होता. 

पोलिसांनी उर्मिलाच्या मुलीच्या प्रियकरांला ताब्यात घेतलं. त्यानी चौकशीदरम्यान गुन्हा कबुल केला आहे. पतीला अडकवण्यासाठी उर्मिलाने चोरी केल्याचे समोर आले आहे. दिंडोशीचे वरिष्ठ निरीक्षक महेंद्र शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उर्मिला आणि रमेश यांच्या लग्नाला 18 वर्ष पूर्ण झाली होती. बीएमसीच्या जल विभागात काम करणारे रमेश हा रात्रपाळीवर जात असे. तर एकीकडे उर्मिला सोशल मीडियावर एका व्यक्तीच्या संपर्कात होती. 

पोलिसांनी उर्मिला आणि तिच्या प्रियकराला दोघांना अटक केली आहे. उर्मिलाला न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे. 

