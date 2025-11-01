गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड प्रकल्पाबाबत नवीन अपडेट समोर, मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी होणार

Goregaon- Mulund Link Project: गोरेगाव-मुलुंड जोडमार्ग प्रकल्पांतर्गंत गोरेगाव फिल्म सिटी परिसरात 5.3 किमी लांबी आणि तिहेरी मार्गिका असलेल्या ट्विन टनलच्या बांधकामासाठी लाँचिंग शाफ्टचे उत्खनन सुरू झाले आहे. या प्रकल्पांतर्गंत असलेल्या भूमिगत जुळ्या बोगद्यांच्या बांधकामासाठी दोन अत्याधुनिक टीबीएमची आवश्यकता आहे. यापैकी एका टीबीएमचे भाग दाखल झाले आहेत. तर, बोगद्याचे काम ऑगस्ट 2026 मध्ये बोगद्याच्या खोदकामाला सुरुवात होणार आहे.
जीएमएलआर हा मुंबई पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱ्या चौथा प्रमुख जोडरस्ता असणार आहे. यामुळं गोरेगाव ते मुलुंडदरम्यान नवीन जोडमार्ग तयार होणार आहे. तर, कोस्टल रोड ते मालाड माइंडस्पेस कंपनी आणि थेट ऐरोलीला हा मार्ग जोडला जाणार आहे. हा प्रकल्प चार टप्प्यांमध्ये प्रस्तावित आहे. त्यातील तिसरा टप्पा म्हणजे गोरेगाव फिल्म सिटी येथील 5.3 किमी लांबीच्या तिहेरी मार्गिका असलेल्या बोगद्यासाठी लाँचिग शाफ्टचे उत्खनन सध्या गतीने सुरू आहे.
ट्विन टनलच्या बांधकामासाठी दोन टीबीएम आवश्यक आहेत. त्यापैकी एकाचे 77 भाग फिल्मसिटी येथे आणण्यात आले आहेत. तर दुसऱ्या यंत्राचे भाग डिसेंबर 2025 पर्यंत दाखल होण्याची शक्यता आहे. याची जोडणी ऑगस्ट 2026 आणि ऑक्टोबर 2026 पर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे.त्यानंतर बोगदा खोदकामास सुरुवात होणार आहे.
