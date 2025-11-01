English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड प्रकल्पाबाबत नवीन अपडेट समोर, मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी होणार

Goregaon- Mulund Link Project: गोरेगाव-मुलुंड जोडमार्ग प्रकल्पासंदर्भात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. नेमकं घडलं काय?

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 1, 2025, 01:39 PM IST
गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड प्रकल्पाबाबत नवीन अपडेट समोर, मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी होणार
Work Of Excavation Of Launching Shaft For Goregaon Mulund Link Road Tunnel Is Progressing

Goregaon- Mulund Link Project: गोरेगाव-मुलुंड जोडमार्ग प्रकल्पांतर्गंत गोरेगाव फिल्म सिटी परिसरात 5.3 किमी लांबी आणि तिहेरी मार्गिका असलेल्या ट्विन टनलच्या बांधकामासाठी लाँचिंग शाफ्टचे उत्खनन सुरू झाले आहे. या प्रकल्पांतर्गंत असलेल्या भूमिगत जुळ्या बोगद्यांच्या बांधकामासाठी दोन अत्याधुनिक टीबीएमची आवश्यकता आहे. यापैकी एका टीबीएमचे भाग दाखल झाले आहेत. तर, बोगद्याचे काम ऑगस्ट 2026 मध्ये बोगद्याच्या खोदकामाला सुरुवात होणार आहे. 

जीएमएलआर हा मुंबई पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱ्या चौथा प्रमुख जोडरस्ता असणार आहे. यामुळं गोरेगाव ते मुलुंडदरम्यान नवीन जोडमार्ग तयार होणार आहे. तर, कोस्टल रोड ते मालाड माइंडस्पेस कंपनी आणि थेट ऐरोलीला हा मार्ग जोडला जाणार आहे. हा प्रकल्प चार टप्प्यांमध्ये प्रस्तावित आहे. त्यातील तिसरा टप्पा म्हणजे गोरेगाव फिल्म सिटी येथील 5.3 किमी लांबीच्या तिहेरी मार्गिका असलेल्या बोगद्यासाठी लाँचिग शाफ्टचे उत्खनन सध्या गतीने सुरू आहे. 

ट्विन टनलच्या बांधकामासाठी दोन टीबीएम आवश्यक आहेत. त्यापैकी एकाचे 77 भाग फिल्मसिटी येथे आणण्यात आले आहेत. तर दुसऱ्या यंत्राचे भाग डिसेंबर 2025 पर्यंत दाखल होण्याची शक्यता आहे. याची जोडणी ऑगस्ट 2026 आणि ऑक्टोबर 2026 पर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे.त्यानंतर बोगदा खोदकामास सुरुवात होणार आहे. 

FAQ 

प्रश्न 1: गोरेगाव-मुलुंड जोडमार्ग प्रकल्प काय आहे?

उत्तर: गोरेगाव-मुलुंड जोडमार्ग (जीएमएलआर) हा मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणारा चौथा प्रमुख जोडरस्ता आहे. यामुळे गोरेगाव ते मुलुंड दरम्यान नवीन मार्ग तयार होईल. हा मार्ग कोस्टल रोड ते मालाड माइंडस्पेस कंपनी आणि थेट ऐरोलीला जोडला जाईल. हा प्रकल्प चार टप्प्यांमध्ये प्रस्तावित आहे.

प्रश्न 2: ट्विन टनलचे बांधकाम कुठे आणि कसे सुरू होत आहे?

उत्तर: गोरेगाव फिल्म सिटी परिसरात ५.३ किमी लांबीच्या तिहेरी मार्गिका असलेल्या ट्विन टनलच्या बांधकामासाठी लाँचिंग शाफ्टचे उत्खनन सध्या गतीने सुरू आहे. हा प्रकल्पाचा तिसरा टप्पा आहे. भूमिगत जुळ्या बोगद्यांसाठी दोन अत्याधुनिक टीबीएम (टनल बोरिंग मशिन) वापरल्या जातील.

प्रश्न 3: टीबीएमचे भाग कधी दाखल झाले आणि उरणार?

उत्तर: दोन टीबीएम आवश्यक आहेत. त्यापैकी एकाच्या ७७ भागांचा साठा गोरेगाव फिल्म सिटी येथे दाखल झाला आहे. दुसऱ्या टीबीएमचे भाग डिसेंबर २०२५ पर्यंत दाखल होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही यंत्रांची जोडणी अनुक्रमे ऑगस्ट २०२६ आणि ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण केली जाईल.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

