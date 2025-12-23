English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबईत 'जगातील सर्वात मोठी जगदंबा तलवार', BMC निवडणुकीत ठाकरे बंधुंना शह देण्यासाठी भाजपची स्ट्रॅटर्जी?

World Biggest Jagdamba Talwar: जगातील सर्वात मोठी जगदंबा तलवार असं यावर लिहिलंय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 23, 2025, 02:43 PM IST
मुंबईत 'जगातील सर्वात मोठी जगदंबा तलवार', BMC निवडणुकीत ठाकरे बंधुंना शह देण्यासाठी भाजपची स्ट्रॅटर्जी?
जगदंबा तलवार

World Biggest Jagdamba Talwar: छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रसिद्ध जगदंबा तलवार ही स्वराज्य, धर्मरक्षण आणि न्यायाची खूण मानली जाते. ही तलवार भवानी मातेचे रूप समजली जाते आणि शिवाजी महाराजांनी अनेक लढायांमध्ये शत्रूंवर विजय मिळवण्यासाठी तिचा वापर केला होता. सध्या मूळ तलवार लंडनच्या रॉयल म्यूजियममध्ये आहे, पण भारतात परत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान मुंबईकरांना अशीच एक तलवार दिसतेय. जी भाजपच्या निवडणूक स्ट्रॅटर्जीचा भाग मानली जातेय. कोणी आणलीय ही तलवार? काय नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया. 

काय नेमकं प्रकरण?

भाजपने मुंबई महापालिका निवडणुकीत या तलवारीची 17 फूट लांबीची प्रतिकृती म्हणजेच रेप्लिका तयार केली आहे. जगातील सर्वात मोठी जगदंबा तलवार असं यावर लिहिलंय. तसेच यावर आमदार राम कदम यांचं नावदेखील लिहिण्यात आलंय. या प्रतिकृतीमध्ये मूळ तलवाराप्रमाणे 400 हून अधिक रत्ने जडवले आहेत. ही प्रतिकृती पूजून भाजपने निवडणूक प्रचारात वापरायला सुरुवात केलीय. ज्यामुळे लाखो शिवभक्त आणि हिंदू नागरिकांमध्ये उत्साह निर्माण होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय. 

भाजपची स्ट्रॅटर्जी 

मुंबई महापालिका म्हणजेच बीएमसी निवडणुकीत भाजपने जगदंबा तलवारीला प्रचाराचे प्रमुख हत्यार बनवलंय. ही तलवार हिंदू समाजाला एकत्र आणेल आणि मुंबईतील लाखो हिंदूंमध्ये एकता निर्माण करेल. यामुळे ठाकरे कुटुंबीयांच्या भ्रष्टाचाराला संपवता येईल, असा विश्वास भाजपला आहे. ही तलवार प्रदर्शनात ठेवून शिवाजी महाराजांच्या काळातील इतर हत्यारांचीही प्रदर्शनी आयोजित केली जातेय. मुंबईकर मोठ्या संख्येने या प्रदर्शनाला भेट देतायत. ज्यामुळे भाजपला हिंदू मतदारांचा पाठिंबा मिळवण्यात मदत होतेय.

ठाकरे बंधूंच्या मराठी अस्मितेच्या कार्डला प्रत्युत्तर

उद्धव आणि राज या ठाकरे बंधू मराठी माणूस आणि मराठी अस्मितेचा मुद्दा मांडत असतात. त्यांच्या या दाव्याला जगदंबा तलवाराद्वारे चोख उत्तर देण्याची तयारी भाजपकडून सुरु आहे. मराठी अस्मिता फक्त ठाकरेंची मक्तेदारी नाही, तर शिवाजी महाराजांच्या वारश्याशी जोडलेली आहे. ही तलवार मराठी आणि हिंदू ओळखीला मजबूत करेल आणि ठाकरेंच्या मराठी मुद्द्यावरील खोटेपणाला उघडे पाडेल, असे भाजपने म्हटलंय. अशा प्रकारे भाजप हिंदुत्व आणि मराठी अभिमान दोन्ही बाजूने मतदारांना आकर्षित करताना दिसतेय.

प्रदर्शन आणि प्रचारातील भूमिका

भाजपने जगदंबा तलवाराच्या प्रतिकृतीची विशेष पूजा केली आणि तिला निवडणूक रणांगणात उतरवलंय. या तलवारीबरोबरच मराठा साम्राज्याच्या काळातील इतर शस्त्रांचे प्रदर्शन मुंबईत भरवलंय. हे प्रदर्शन पाहण्यासाठी नागरिकांची गर्दी होत आहे. भाजप नेते या तलवाराला धर्म, न्याय आणि स्वराज्याचे प्रतीक म्हणून सादर करताना दिसतायत. यामुळे प्रचारात धार्मिक आणि ऐतिहासिक भावना जागृत होतायच. जे बीएमसी निवडणुकीसाठी भाजपसाठी फायदेशीर ठरताना दिसू शकते.

बीएमसी निवडणुकीवर परिणाम?

मुंबई महापालिका निवडणूक जवळ येत असताना राजकीय वातावरण तापलंय. भाजपची ही रणनीती ठाकरे कुटुंबीयांच्या पारंपरिक बालेकिल्ल्याला आव्हान देणारी आहे. जगदंबा तलवाराच्या माध्यमातून भाजप हिंदू मतदारांना एकजूट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही तलवार निवडणुकीत भाजपला मजबूत स्थिती देऊ शकते, कारण ती शिवाजी महाराजांच्या वारशाशी जोडलेली असल्याने भावनिक पातळीवर मतदारांना प्रभावित करेल. एकूणच, भाजपने धार्मिक प्रतीकांचा हुशार वापर करून निवडणूक लढाई रोचक बनवलेली दिसतेय.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

BJPBJP strategyjagdamba talwarbmc electionsBMC chunav

