English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • मुंबईतील जगप्रसिद्ध Parle-G बिस्किटची फॅक्टरी पाडणार; 39619000000 रुपयांच्या 1,90,360.52 चौरस मीटर जमीनीवर टॉवर बांधणार

मुंबईतील जगप्रसिद्ध Parle-G बिस्किटची फॅक्टरी पाडणार; 39619000000 रुपयांच्या 1,90,360.52 चौरस मीटर जमीनीवर टॉवर बांधणार

मुंबईतील जगप्रसिद्ध Parle-G बिस्किटची फॅक्टरी जमीन दोस्त होणार आहे. या जागेवर आता टॉवर बांधले जाणार आहेत. या जमिनीची किंमत 39619000000 रुपयांच्या आसपास आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 25, 2026, 07:37 PM IST
मुंबईतील जगप्रसिद्ध Parle-G बिस्किटची फॅक्टरी पाडणार; 39619000000 रुपयांच्या 1,90,360.52 चौरस मीटर जमीनीवर टॉवर बांधणार

Parle-G Factory: मुंबईतील विलेपार्ले येथील ऐतिहासिक पार्ले-जी बिस्किट इमारत आता जमीनदोस्त होणार आहे. या इमारतीने लाखो लोकांच्या बालपणीच्या आठवणी आणि आठवणी दशकांपासून जपल्या आहेत. पार्ले प्रोडक्ट्सने विलेपार्ले पूर्वेतील त्यांच्या 97 वर्ष जुन्या कारखान्याच्या जागेवर एक मोठे व्यावसायिक संकुल बांधण्याची योजना आखली आहे. ही फक्त बिस्कीट बनवणारी फॅक्टरी नाही तर एकेकाळी भारतातील सर्वात ओळखल्या जाणाऱ्या बिस्किटाचे जन्मस्थान आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या (MoEFCC) अंतर्गत राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाने (SEIAA) 7 जानेवारी रोजी या प्रकल्पाला अंशतः पर्यावरणीय मंजुरी दिली. मंजुरीनुसार, परिसरातील 21 जुन्या आणि जीर्ण इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. 2025 मध्ये सादर केलेल्या प्रस्तावाला अखेर मंजुरी देण्यात आली आहे

प्रकल्पाचे बजेट किती आहे?

प्रस्तावित पुनर्विकास 5.44 हेक्टर भूखंडावर आहे आणि एकूण बांधकाम क्षेत्रफळ 1,90,360.52 चौरस मीटर (चौरस मीटर) आहे. प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च 3,961.39 कोटीआहे. या जागेवर चार इमारती आणि दोन स्वतंत्र पार्किंग टॉवर, प्रत्येकी तीन आणि सहा मजली लांबीचे, बांधले जातील.

इमारतीची उंची किती आहे?

ऑक्टोबर 2025 मध्ये, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (AAI) विमानतळाच्या जवळ असल्याने आणि एअर फनेल झोनमध्ये येत असल्याने उंचीच्या मर्यादांसह ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) जारी केले. त्यानुसार, एका इमारतीची उंची 30.40  मीटर आणि दुसऱ्याची 28.81 मीटर निश्चित करण्यात आली होती. तथापि, पर्यावरणीय मंजुरी कागदपत्रांनुसार, कंपनीने एका इमारतीसाठी 30.70 मीटर उंचीची विनंती केली आहे, जी या मर्यादेपेक्षा 0.30 मीटरने जास्त आहे.

प्रस्तावित चारही इमारतींमध्ये दोन तळघर असतील. पहिल्या तीन इमारतींच्या ए-विंगमध्ये सहा मजली असतील. इमारत क्रमांक १ मध्ये, बी-विंगचा एक भाग व्यावसायिक वापरासाठी राखीव आहे, तर पहिला, सातवा आणि आठवा मजला दुकाने आणि कार्यालयांसाठी प्रस्तावित आहे. दुसऱ्या ते सहाव्या मजल्यावर पार्किंगची व्यवस्था केली जाईल. या कमर्शियल कॉम्प्लेक्समध्ये किरकोळ दुकाने, रेस्टॉरंट्स आणि फूड कोर्टचा समावेश असण्याची अपेक्षा आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
world famous Parle G biscuit factory in MumbaiParle G biscuit factory in Mumbai will be demolisheपार्ले जीपार्ले जी फॅक्ट्री

इतर बातम्या

लोकलच्या पहिल्या डब्यातून थेट शेवटच्या डब्यात जाता येणार; न...

मुंबई बातम्या