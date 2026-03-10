मुंबईतल्या हाजीअली दर्ग्यावर फडकणार जगातील सर्वात मोठा राष्ट्रध्वज; काय आहे प्रस्ताव?

Tallest National Flag: मुंबईतील हाजी अली दरगाह ही एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थळ आहे. येथे जगातील सर्वात उंच राष्ट्रध्वज लावण्याची योजना आहे. याबाबत महाराष्ट्र सरकारला प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. काय आहे नेमका प्रस्ताव? सविस्तर जाणून घेऊया.
हाजी अली दर्गा मुंबईच्या वरळी किनाऱ्यापासून सुमारे 500 मीटर दूर एका छोट्या बेटावर आहे. येथे 15 व्या शतकातील प्रसिद्ध सूफी संत पीर हाजी अली शाह बुखारी यांची कबर आहे. दरवर्षी लाखो भाविक येथे येतात. या छोट्या बेटावर जगातील सर्वात उंच राष्ट्रध्वज लावण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला परवानगीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याची माहिती ट्रस्टी सुहेल खांडवानी यांनी दिली. हा ध्वज मुंबईच्या या ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळाची महत्ता आणखी वाढवेल, असे ते म्हणाले.
हाजी अली दर्गा भारताच्या इतिहासात खूप महत्त्वाची जागा आहे. ती आस्था, सर्वांना सोबत घेऊन चालण्याचे आणि समुदायाच्या एकतेचे प्रतीक आहे.हे स्थळ सूफी संतांच्या स्मृतीसाठी ओळखले जाते आणि विविध धर्मांचे लोक येथे येतात. "हाजी अली दरगाह ही आस्था आणि एकतेची निशाणी आहे. येथे राष्ट्रध्वज लावल्याने देशभक्तीचा संदेश पसरेल.", असे सुहेल खांडवानी म्हणतात.
हा ध्वज समुद्राजवळ असल्याने मजबूत रचना आवश्यक आहे. यासाठी विशेष पाइलिंग तंत्रज्ञान आणि उच्च दर्जाच्या धातूचा वापर केला जाईल. "समुद्राजवळ असल्याने मजबूत स्ट्रक्चर बांधावे लागेल.", असे खांडवानी यांनी सांगितले. हे तंत्रज्ञान ध्वजाला वाऱ्यापासून आणि समुद्राच्या प्रभावापासून सुरक्षित ठेवेल. यामुळे ध्वज दीर्घकाळ फडकत राहील, असेही ते म्हणाले.
हाजी अली दर्गा ट्रस्ट आणि माहिम मखदूम शाह बाबा दरगाह ट्रस्टने लेजेंड ग्रुपसोबत मिळून एक विशेष सेहरी कार्यक्रम आयोजित केला होता. यात हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी, शीख आणि बौद्ध धर्मगुरूंचा सहभाग होता. या कार्यक्रमात धार्मिक मेळावा आणि एकतेचा संदेश देण्यात आला. येथे राष्ट्रध्वज लावल्याने हाजी अली दरगाहची ओळख जगभरात वाढेल. मुंबईच्या या स्थळाला पर्यटक आणि भाविक आणखी आकर्षित होतील. सरकारची परवानगी मिळाल्यास हे लवकरच प्रत्यक्षात येईल. यामुळे देशाच्या एकतेचा संदेश पसरेल आणि धार्मिक स्थळांना देशभक्तीची जोड मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.