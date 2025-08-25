English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
फडणवीसांनी सांगूनही 12 दिवसांत वरळी BDD मधील घर विकायला काढलं, किंमत तब्बल...; Instagram पोस्ट व्हायरल

Worli BDD Chawl: वरळीच्या बीडीडीवासियांना नवीन घरं देण्यात आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'सोन्यासारखी घरं विकू नका' असं आवाहन केलं होतं. दरम्यान सोशल मीडियावर एका एजंटने बीडीडीमधील घर विकण्यासाठी उपलब्ध असल्याची पोस्ट टाकली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 25, 2025, 08:55 PM IST
Worli BDD Chawl: वरळी बीडीडीमधील घऱांचा पुनर्विकास केल्यानंतर 13 ऑगस्टला राज्य सरकारने 556 सदनिकांच्या प्रदान केल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  चावी प्रदान कार्यक्रमामध्ये बोलताना सोन्यासारखी घरं विकू नका असं आवाहन केलं होतं. मात्र घर मिळाल्यानंतर 12 दिवसात एका रहिवाशाने घर विक्रीला काढलं आहे. सोशल मीडियावर एका एजंटने बीडीडीमधील घर विकण्यासाठी उपलब्ध असल्याची पोस्ट टाकली आहे.

पोस्टमध्ये काय सांगितलं आहे?

पोस्टमध्ये देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, वरळीत नव्याने उभारण्यात आलेल्या बीडीडीमधील सर्वात वरच्या मजल्यावरील घर विक्रीस काढलं आहे. या घराची किंमत 2 कोटी 80 लाख ठेवण्यात आली असून, ती कमी जास्त होऊ शकते असंही सांगण्यात आलं आहे. पोस्टमध्ये 500 स्क्वेअर फूट एरिया असून, लिफ्ट आणि एक कार पार्किंग असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. 

'आमचा मराठी माणूस ही रूम विकून मुंबईच्या बाहेर जाणार'

या पोस्टवर अनेकांनी कमेंट्स केल्या असून, एकाने हे घर विकण्याची परवानगी नाही असं सांगितलं आहे. तर एकाने 5 वर्ष त्यांना विकण्याची परवानगी नसून, या भानगडीत पडू नका असा इशारा दिला आहे. एकाने 'आता आमचा मराठी माणूस ही रूम विकून मुंबईच्या बाहेर जाणार..,' असं उपहासात्मकपणे म्हटलं आहे. 

फडणवीसांनी दिला होता घर न विकण्याचा सल्ला

जुनी पिढी भावी पिढीला वारसा देण्यासाठी सोने जतन करून ठेवायचे. तसेच मुंबईच्या हृदयस्थानी मिळालेली 500 चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाची टू बीएचके आकारमानाची मालकी तत्त्वावर मिळालेली विनामूल्य सदनिका सोन्याहून अधिक मौल्यवान असून हे मौल्यवान घर पुढील पिढीला वारसा म्हणून जतन करा, त्याची विक्री करू नका, असा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता. 

म्हाडाचं घर मिळाल्यानंतर किती वर्षांनी विकू शकतो? नियम काय आहेत?

 

   
अजित पवारांनी दिला होता 'घर न विकण्याची' अट घालण्याचा सल्ला

उद्या चाळीतून टॉवरमध्ये गेल्यानंतर तरी आपली संस्कृती तुटू देऊ नका. संपूर्ण आयुष्य इथे काढलं आहे. घर तुमचं हक्काचं आहे, त्यामुळे कोणत्याही मोहात पडू नका. घराच्या चाव्या हक्कांचं घर म्हणून देत आहोत. ते किती काळ ठेवता येईल पाहा. मी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करतो की, 10 ते 15 वर्षं विकता येणार नाही अशी अट घाला. मुंबईकर, मराठी माणूस इथेच राहिला पाहिजे असं अजित पवार म्हणाले होते. 

म्हाडाचं घर मिळाल्यानंतर लगेच विकता येतं का?

- म्हाडाच्या (महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण) घरांच्या विक्रीसंदर्भातील नियम तुम्हाला माहिती आहेत का? जे प्रामुख्याने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास (मिळकत व्यवस्थापन, विक्री, हस्तांतरण व अदलाबदल) विनियम 1981 अंतर्गत येतात. या नियमांबद्दल जाणून घ्या अन्यथा तुम्ही कायद्याच्या कचाट्यात अडकू शकता.   

- म्हाडाच्या लॉटरीद्वारे मिळालेले घर खरेदी केल्यानंतर 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी विक्री करता येत नाही. या कालावधीत घरात मूळ खरेदीदाराने राहणे आवश्यक असते. या कालावधीत घराची अनधिकृत विक्री किंवा हस्तांतरण आढळल्यास, म्हाडा कायदेशीर कारवाई करू शकते आणि सदनिका रद्द होऊ शकते.  

- 5 वर्षांचा लॉक-इन कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर घर विकले जाऊ शकते. यासाठी विक्रेता आणि खरेदीदार यांच्यात विक्री करार तयार करावा लागतो, ज्यामध्ये घराची किंमत आणि दोन्ही पक्षांची माहिती नमूद असते.  

- खरेदीदाराने संबंधित उपनिबंधक कार्यालयात (SRO) मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि नोंदणी शुल्क भरून मालमत्ता नोंदणीकृत करावी. तसंच म्हाडाला अर्ज करावा. नोंदणीकृत कागदपत्रांची प्रत आणि सुमारे 35,000 रुपये हस्तांतरण शुल्क (Transfer Fees) भरून म्हाडाकडे हस्तांतरण प्रमाणपत्रासाठी (Transfer Certificate) अर्ज करावा लागतो. ही प्रक्रिया साधारणपणे 23 दिवस ते 6 महिने लागू शकते. तसंच विक्रीसाठी म्हाडाकडून NOC घ्यावे लागते.  

- मूळ मालकाकडून मिळालेले म्हाडाचे वाटप पत्र (Allotment Letter), हस्तांतरण पत्र (Transfer Letter), कब्जा पत्र (Possession Letter) किंवा इंडेक्स II. - विक्रेता आणि खरेदीदार यांचे आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड. - सोसायटीकडून नो-ड्यूज सर्टिफिकेट आणि शेअर सर्टिफिकेट. - विजेचे आणि पाण्याचे बिल, प्रॉपर्टी कार्ड, महानगरपालिकेचे मूल्यांकन प्रमाणपत्र (उदा. BMC Assessment Copy), आणि ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट यांची प्रत.  

- काही माहितीनुसार, म्हाडाच्या नियमानुसार घराची पुनर्विक्री किंमत ही मूळ खरेदी किंमतीपेक्षा (तसेच खरेदीवेळी भरलेले अतिरिक्त शुल्क) जास्त असू शकत नाही. तथापि, ही मर्यादा नेहमी लागू होत नाही आणि बाजारमूल्यावर आधारित किंमत ठरवली जाऊ शकते.  

- विक्री प्रक्रियेत कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झाल्यास, म्हाडा मालमत्तेची मालकी रद्द करू शकते. जर मूळ मालकाचा मृत्यू झाला असेल, तर मृत्यू प्रमाणपत्र आणि 20 रुपये स्टॅम्प पेपरवर नोटराइज्ड प्रत्ञापण सादर करावे लागते. घराचा व्यावसायिक वापर (उदा. भाड्याने देणे) केल्यास म्हाडा मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकते.  

- म्हाडा मालमत्तेची अंतिम मालकी ही म्हाडाकडेच राहते, आणि सोसायटी सदस्यांना वार्षिक भू-भाडे (Land Rent) भरावे लागते. विक्रीसाठी कायदेशीर सल्लागाराची (प्रॉपर्टी लॉ विशेषज्ञ) मदत घेणे सुचवले जाते, कारण प्रक्रिया गुंतागुंतीची असू शकते.  

- विक्री प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी, म्हाडाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.mhada.gov.in) (www.mhada.gov.in) किंवा स्थानिक म्हाडा कार्यालयात संपर्क साधून नवीनतम नियम आणि प्रक्रियेची खात्री करा. तसेच, कायदेशीर सल्लागाराची मदत घ्या जेणेकरून कोणत्याही कायदेशीर अडचणी उद्भवणार नाहीत.  

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Worli BDD ChawlBDD Chawl Roomवरळी बीडीडी चाळ

