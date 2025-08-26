वरळीतील एक फ्लॅट 1317300000 रुपयांना विकला, 'या' व्यक्तीने खरेदा केला; मुंबईतील सर्वात मोठी प्रॉपर्टी डील

Mumbai Real Estate Property Deal : मुंबईच्या लक्झरी रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये आणखी एक मोठा करार झाला आहे. वरळीतील एका फ्लॅटची 1317300000 रुपयांना विक्री झाली आहे. मुंबईतील सर्वात मोठी प्रॉपर्टी डील मानली जात आहे. या फ्लॅटच्या व्यवहारासाठी मोठ्या रकमेची स्टॅम्पड्युटी भरण्यात आली आहे.
आनंद राठी वेल्थचे सह-संस्थापक आणि उपाध्यक्ष प्रदीप नवरत्न गुप्ता यांनी वरळीत एक अलिशान फ्लॅट खरेदी केला आहे. वरळी येथील हा सी फेसिंग फ्लॅट त्यांनी 131.74 कोटी रुपयांना खरेदी केला आहे. रिअल इस्टेट अॅनालिटिक्स फर्म सीआरई मॅट्रिक्सनुसार, हा करार 20 ऑगस्ट 2025 रोजी नोंदणीकृत झाला. ही मालमत्ता वरळीतील लोढा सी फेसच्या विंग ए मध्ये आहे.
अपार्टमेंट क्रमांक 4001 असरा आहे. 10,538 चौरस फूटांचा हा फ्लॅट आहे. येथे 7 कार पार्किंगची सुविधा आहे. प्रदीप गुप्ता आणि त्यांच्या पत्नी प्रीती प्रदीप गुप्ता यांनी या करारावर 7.90 कोटींची स्टॅम्प ड्युटी भरली आहे. अपार्टमेंटची किंमत सुमारे 1,25,018 प्रति चौरस फूट आहे. जी मुंबईतील लक्झरी हाऊसिंग सेगमेंटमध्ये त्याचे प्रीमियम स्थान दर्शवते. या करारात विक्रेता लोढा डेव्हलपर्स लिमिटेड आहे, जी देशातील आघाडीच्या लक्झरी रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सपैकी एक आहे. उच्च-मूल्याच्या मालमत्ता सौदे गेल्या काही महिन्यांत मुंबईत अनेक उच्च-मूल्याच्या मालमत्ता सौदे झाले आहेत ज्यात व्यावसायिक नेते, स्टार्टअप संस्थापक आणि वित्त क्षेत्रातील उच्च अधिकारी सहभागी आहेत.
रिअल इस्टेटमधील महागड्या डीलचा ट्रेंड भारतातील वेगाने वाढणारा पैसा आणि दक्षिण आणि मध्य मुंबईत समुद्राभिमुख लक्झरी घरांची वाढती मागणी हे दर्शवतो असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. सीआरई मॅट्रिक्सच्या मते, अशा सौद्यांमुळे राज्याच्या मुद्रांक शुल्क संकलनात मोठी वाढ होत आहे, ज्यामध्ये लक्झरी हाऊसिंगचा महत्त्वपूर्ण वाटा आहे. या खरेदीवरून पुन्हा एकदा सिद्ध होते की वरळी हे मुंबईचे सर्वात पसंतीचे लक्झरी डेस्टिनेशन राहिले आहे, लोढा, रहेजा आणि ओबेरॉय सारखे मोठे डेव्हलपर्स अति-उच्च-निव्वळ संपत्ती असलेल्या व्यक्तींना लक्ष्य करत आहेत.