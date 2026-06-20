संजय दिना पाटलांना ठाकरेंनी खासदार केले नसते तर शिंदे भेटायला गेले असते का? 'टू द पॉईंट'मध्ये राऊतांचा थेट सवाल

संजय दिना पाटील खासदार नसते तर त्यांच्या पत्नीच्या अपघातानंतर शिंदे भेटायला गेले असते का, ते अत्यंत सामान्य माणूस असते तर त्यांना शिंदे भेटायला गेले असते का? उद्धव ठाकरेंनी त्यांना खासदार केले म्हणून शिंदे भेटायला गेलेत. मी तुरूंगात होतो. मग मी म्हणायला पाहिजे होते. उद्धव ठाकरे तुरूंगात भेटायला आले नाहीत. पण ते नेहमी फोनवरून माझ्या आईशी आणि भावाशी चर्चा करत होते. मला कँसर झाला होता. मी भेटच्या स्थितीत नव्हतो. त्यांनी फोनवरून चर्चा केली. मी बरा झालो तेव्हा ते भेटायचा आले होते. ते भेटत नाही हे साफ खोटं आहे. ते लग्न कार्याला जातात. नागेश आष्टीकरच्या घरी किती वेळा जेवले हे त्यांना विचारा. हे आयटी सेलच्या माध्यमातून प्रचार केला जातो की ते भेटत नाही.
हे लोक दोन झापडीचे पण नाही. एकटे या. २५ गाड्या पुढे २५ गाड्या मागे ज्या दिवशी सत्तेवर नसतील त्या दिवशी काय करू ते पहा. एकनाथ शिंदे अत्यंत जवळचे संबंध होते. पण जेव्हा पक्षाचा विषय येतो तेव्हा मी पक्षाशी एकनिष्ट आहे. मलाही शिंदेंनी संपर्क साधला होता. तुम्हांला तुरूंगात जायचं नसेल तर मी वर बोलतो असं मला सांगितलं होते. पण मी तुरूंगात जाणं पसंत केले पण
शिवसेना ही लोकांच्या न्याय हक्कासाठी लढण्यासाठी जन्माला आलेली आहे. हा प्रश्नच येत नाही. जे म्हणताहेत काँग्रेसमध्ये विलीन करणार त्या पैकी ५ लोक हे काँग्रेस विचारधारेतून उद्धव ठाकरेंसोबत आलेले आहेत. भाऊसाहेब वाघचौरे यांना बाळासाहेब थोरात यांच्या मतदार संघातून ५० हजारांचा लिड होता. त्यांच्या घरात ते मागे होते. त्यावेळी त्यांना बाळासाहेब थोरातांचे मतं चालली. पाच खासदारांनी अनेक वेळा सांगितले की राहुल गांधींना फोन करा, नाना पटोलेंना फोन करा, बाळासाहेब थोरातांना फोन करा. मी फोन केले. ते खोटारडे आणि भंपक लोक आहेत.