प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! 'या' स्थानकात लोकल थांब्यात बदल, तिकीट काऊंटरची जागाही बदलली

Mumbai Local Train Update: वरळी-शिवडी कनेक्टर प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी ब्रिटिशकालीन प्रभादेवी पूल पाडून तिथे डबलडेकर पूल उभारण्यात येणार आहे. सध्या या पुलाचे पाडकाम सुरू आहे. प्रभादेवी पूलावरील पादचारी भाग वापरण्यास बंदी घातल्यानंतर तिथे चेंगराचेंगरीसदृश्य स्थिती निर्माण झाली होती. त्यानंतर आता प्रभादेवी रेल्वे स्थानकात मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
प्रभादेवी स्थानकातील गर्दी व्यवस्थापनेसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. प्रभादेवी रेल्वे पुलाच्या मध्यभागी असलेले तिकीट घर बोरीवली दिशेकडील धीमी मार्गाच्या डाव्या बाजूला भिंतीलगत कंटेनरमध्ये उघडण्यात आले आहे. त्याचबरोबर पुलावरुन प्लॅटफॉर्मवर येणारे जिनेही सोमवारी सकाळी 11 वाजल्यापासून बंद करण्यात आले आहे. गर्दीवर नियंत्रणासाठी लोकलच्या थांब्यातही बदल करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
मध्य आणि पश्चिम रेल्वेला जोडणारे प्रभादेवी रेल्वे स्थानकात 12 मीटर आणि 6 मीटर रुंदीचे दोन पादचारी पूल आहेत. स्थानताच्या पूर्व आणि पश्चिम दिशेला जोडणाऱ्या दक्षिण पादचारी पुलावर अधिक गर्दी होते. येत्या आठवड्यात एल्फिन्स्टन पुलावरील पादचारी भाग बंद होणार असल्यामुळं स्थानकातील पादचारी पुलावरील गर्दीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळं दक्षिणेकडील पुलावरील गर्दी विभागण्यासाठी अतिरिक्त जिना आणि सरकते जिने जोडण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
प्रभादेवी स्थानकातील दक्षिण दिशेच्या पुलावरील गर्दी कमी करण्यासाठी लोकल थांब्यात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रभादेवी स्थानकात चर्चगेट दिशेची लोकल 50 मीटर म्हणजे दोन डब्बे मागे तर बोरिवली दिशेची लोकल एक डबा पुढे थांबवण्यास सुरुवात झाली आहे. यामुळं स्थानकातील उत्तर दिशेकडील पुलाचा वापर वाढून दक्षिण दिशेच्या पुलाकडील गर्दी विभागण्यास मदत होणार आहे.
प्रभादेवी स्टेशनच्या बोरिवली आणि चर्चगेट दिशेच्या दोन्ही मोठ्या पादचारी पुलांवर सहा स्वयंचलित तिकीट विक्री मशीन आहेत. येत्या दोन दिवसांत त्या पुलांवर स्वयंचलित तिकीट विक्री मशीन सुरू करण्यात येतील. तोपर्यंत प्रवाशांना युटीएस अॅप आणि नव्याने उघडलेल्या तिकीट काउंटरचाच आधार घ्यावा लागणार आहे.
वरळी-शिवडी कनेक्टर प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी ब्रिटिशकालीन प्रभादेवी पूल पाडून तिथे डबलडेकर पूल उभारण्यात येत आहे, ज्यामुळे हे बदल आवश्यक आहेत.
पुलाच्या मध्यभागी असलेले तिकीट घर आता बोरीवली दिशेकडील धीमी मार्गाच्या डाव्या बाजूला भिंतीलगत कंटेनरमध्ये उघडण्यात आले आहे.
पुलावरून प्लॅटफॉर्मवर येणारे जिने सोमवारी सकाळी 11 वाजल्यापासून बंद करण्यात आले आहेत.