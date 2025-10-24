मुंबईत थरार! ब्रेकअपनंतर प्रेमाचा भयानक शेवट... 'त्या' तरुणीचाही अखेर मृत्यू; प्रियकराचे कृत्य पाहून सगळचे हादरले

Mumbai Crime News: आठ वर्षांच्या प्रेमप्रकरणानंतर संशयावरुन तरुणाने तरुणीवर जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना मुंबईत समोर आली आहे. या हल्ल्यात तरुणी गंभीर जखमी झाली. यानंतर तरुणाने स्वत:वरही हल्ला करुन घेतला आहे. या हल्ल्यात तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. यानंतर आता या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या तरुणीचा देखील अखरे मृत्यू झाला आहे.
प्रेम संबंध प्रकरणावरून तरुणाने तरुणीवर जीवघेणा हल्ला करत स्वतःलाही संपवल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या हल्यात तरुणी गंभीरित्या जखमी झाली होती. स्थानिकांच्या मदतीने तरुणीला मुंबई येथील केम रुग्णालयात उपचारा करिता दाखल करण्यात आले होते. मात्र तीन तासानंतर तरुणीने अखेरचा श्वास घेतला आहे व या हल्ल्यात या तरुणीचा देखील मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येत आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीचे नाव सोनू बरई असे आहे. काळा चौकी परिसरात राहणाऱ्या एका 24 वर्षीय तरुणीसह त्याचे प्रेमसंबंध होते. काही दिवांपासूर्वीच याचा ब्रेकअप झाला. ब्रेकअप झाल्यापासून सोनू मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ होता. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांच्या म्हणण्यानुसार, सोनूने धारदार शस्त्राने, चाकूने हल्ला केला. हा हल्ला इतका अचानक आणि क्रूर होता की जवळचे लोकही स्तब्ध झाले. लोक मदतीसाठी धावले तोपर्यंत सोनूने स्वतःवर चाकूने वार करून गळा चिरला होता.
स्थानिक रहिवाशांनी दिलेल्या माहितीनुसार तरुणी रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली पाहिली आणि मुलगा तिथेच कोसळला. काही वेळातच त्याचा मृत्यू झाला." पोलीस घटनास्थळी पोहोचले, त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेतला आणि पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवला. घटनास्थळी पंचनामा करण्यात आला असून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि तपास सुरू करण्यात आला आहे. तरुणी गंभीररीत्या जखमी झाली. तिला तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.