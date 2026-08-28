/मुंबई पोलिसांच्या गाडीत बसून तरुणाची ‘पुष्पा स्टाईल’ रील! व्हिडिओ व्हायरल; पोलीस वाहनांची सुरक्षा कोण करणार?

मुंबई पोलिसांच्या वाहनांचा गैरवापर होत असल्याच्या घटनांमुळे पुन्हा एकदा पोलिसांच्या वाहनांच्या सुरक्षेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. मुंबई पोलिसांच्या वाहनात बसून एका तरुणाने रील तयार केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमुळे पोलिसांचे वाहन सर्वसामान्य व्यक्तीपर्यंत कसे पोहोचले आणि त्या वाहनाचा वापर रील बनवण्यासाठी कसा झाला, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मात्र, व्हिडिओ नेमका कधी आणि कुठे शूट करण्यात आला, तसेच संबंधित तरुणाची ओळख काय आहे, याची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये एक तरुण मुंबई पोलिसांच्या वाहनाच्या ड्रायव्हिंग सीटवर बसलेला दिसत आहे. तो वाहनाचा दरवाजा बंद करून कॅमेऱ्यासमोर ‘पुष्पा’ चित्रपटाच्या शैलीत अभिनय करताना दिसतो. व्हिडिओच्या पार्श्वभूमीवर ‘Daddy’s Home’ हे गाणे आणि संगीत ऐकू येत असल्याचे सांगितले जात आहे. सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात असून त्यावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
या व्हिडिओमुळे सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे संबंधित तरुणाला पोलिसांच्या वाहनापर्यंत प्रवेश कसा मिळाला? पोलिसांच्या अधिकृत वाहनांचा वापर कोणाच्या परवानगीने करण्यात आला होता का, वाहन त्या वेळी ड्युटीवर होते का आणि संबंधित व्यक्तीला वाहनात बसण्याची परवानगी होती का, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या बाबींची अधिकृत चौकशी झाल्यानंतरच नेमके वास्तव स्पष्ट होऊ शकते.
मुंबईत पोलिसांच्या वाहनाच्या गैरवापराबाबत यापूर्वीही एक घटना चर्चेत आली होती. कोस्टल रोड परिसरात पोलिसांचे वाहन घेऊन एक व्यक्ती पसार झाल्याची घटना समोर आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आता पुन्हा पोलिसांच्या वाहनात बसून रील केल्याचा व्हिडिओ समोर आल्याने वाहनांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
आज सोशल मीडियावर व्हिडिओ आणि रील्स बनवण्याची क्रेझ मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मात्र, सरकारी किंवा पोलिसांच्या वाहनांचा वापर अशा प्रकारे केला जात असल्यास तो केवळ सोशल मीडिया कंटेंटचा विषय राहत नाही. संबंधित वाहन, त्यातील उपकरणे आणि पोलिसांच्या कामाशी संबंधित माहितीची सुरक्षा याचाही प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे या व्हिडिओकडे केवळ मनोरंजन म्हणून न पाहता सुरक्षा आणि शिस्तीच्या दृष्टीनेही पाहण्याची गरज आहे.
व्हिडिओ खरा असल्याचे अधिकृतरीत्या स्पष्ट झाल्यास संबंधित तरुणाची ओळख पटवून त्याच्याकडून चौकशी केली जाण्याची शक्यता आहे. वाहनाचा वापर कोणत्या परिस्थितीत झाला, त्याला परवानगी होती का आणि पोलिसांच्या वाहनाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले का, याची चौकशी महत्त्वाची ठरू शकते. मात्र, अधिकृत तपास किंवा पोलिसांचे निवेदन समोर येईपर्यंत संबंधित तरुणावर कोणताही गुन्हा किंवा गैरप्रकार निश्चित झाल्याचे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.
पोलिसांची वाहने ही केवळ वाहतूक साधने नसून कायदा-सुव्यवस्था आणि आपत्कालीन कारवाईतील महत्त्वाची साधने आहेत. त्यामुळे अशा वाहनांची सुरक्षितता, चाव्यांचा ताबा, पार्किंग आणि अनधिकृत व्यक्तींना प्रवेश रोखणे याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या अशा घटनांमुळे पोलिसांच्या वाहन व्यवस्थापनाबाबत अधिक कडक सुरक्षा उपायांची गरज अधोरेखित होते.
सध्या या प्रकरणात सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे व्हायरल व्हिडिओची सत्यता आणि त्यामागची संपूर्ण पार्श्वभूमी. व्हिडिओ कधी शूट झाला, वाहन कोणत्या विभागाचे आहे, त्या वेळी वाहन कुठे होते आणि संबंधित व्यक्तीला तेथे प्रवेश कसा मिळाला, याची माहिती अधिकृत चौकशीतूनच स्पष्ट होऊ शकते. त्यामुळे मुंबई पोलिसांकडून या व्हिडिओची दखल घेतली जाते का आणि संबंधित व्यक्तीची चौकशी केली जाते का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.