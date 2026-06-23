'टँकर देऊन सरकार 'उपकार' करत नाही', कोर्टाने राज्य सरकारला झापलं; 'पिण्यायोग्य पाणीपुरवठा हा मूलभूत अधिकार'

मुंबई उच्च न्यायालयाने पिण्याच्या पाण्याच्या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारला झापलं आहे. राज्यातील वाढत्या पाणीटंचाईबाबत चिंता व्यक्त करताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला त्यांच्या कर्तव्याची आठवण करुन दिली आहे. "स्वच्छ आणि पिण्यायोग्य पाण्याचा पुरवठा हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असून, तो उपलब्ध करून देणे हे राज्य सरकारचे घटनात्मक कर्तव्य आहे," असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्यातील वाढत्या पाणीटंचाईची समस्या नेमकी कधीपर्यंत सोडविण्यात येणार आहे, याची माहिती सरकारने द्यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये न्या. ए. एस. गडकरी आणि न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठासमोर अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट आदिवासी भागात कुपोषणामुळे बालके, गर्भवती आणि स्तनदा मातांच्या मृत्यूंशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला सांगण्यात आले की, प्रचंड उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर मेळघाट परिसरात स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे.
परिसरात नियमितपणे पिण्याच्या पाण्याचे टँकर पाठवले जात आहेत, असं राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी हा पुरवठा अनियमित असल्याचा दावा केला. यावर न्यायालयाने सरकारला सुनावले की, "पाण्याचे टँकर उपलब्ध करून देऊन सरकार कोणतेही 'उपकार' करीत नाही. स्वच्छ आणि पिण्यायोग्य पाण्याचा हक्क हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. तो प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. केवळ मेळघाटच नव्हे, तर संपूर्ण राज्य पाणीटंचाईच्या समस्येला सामोरे जात आहे," असेही कोर्टाने नमूद केले. तसेच
ही समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने कोणती उपाययोजना केली आहे आणि ती कधीपर्यंत पूर्ण होणार आहे, याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी मंगळवारी म्हणजेच आज ठेवली आहे.
दरम्यान दुसरीकडे, पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर टँकर माफियांवर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. त्याकरिता पालिका 33 टँकर भरणा केंद्रांमधून किती पाणी घेतले जाते, याचा हिशेब ठेवण्यासाठी फ्लो मीटर बसविणार आहे. यासाठी निविदा प्रक्रिया 2 ते 3 आठवड्यांत राबविली जाणार असून पाण्याची चोरी, हेराफेरी आणि भ्रष्टाचार पालिक रोखणार आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी पालिका सभागृहात दिली. पावसाने ओढ दिल्यामुळे धरणांमधील पाणीसाठा आठ टक्क्यांवर आला आहे. त्यामुळे पालिकेने 10 टक्के पाणीकपातीसह विविध उपाययोजना लागू केल्या आहेत. मात्र, पाणीकपातीमुळे अनेक भागांत कमी दाबाने असामान पुरवठा होता आहे. पाणीसाठ्यावर सोमवारी सभागृह नेते गणेश खणकर, विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर व 35 सदस्यांनी निवेदने दिली. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी यावर निवेदन केले.