Exclusive: 'या' पक्षाला एकाही महिलेचं मत मिळणार नाही; फडणवीसांचं भाकित; कारणही सांगितलं

Devendra Fadnavis Exclusive Interview: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'झी 24 तास'च्या 'महाराष्ट्र गौरव' पुरस्कार सोहळ्यात दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये केलं भाष्य...
Devendra Fadnavis Exclusive Interview: देशाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी एका प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान केलेल्या विधानावरुन सोशल मीडियावर चर्चेत आलेल्या 'कॉकरोच जनता पार्टी'ला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खोचक टोला लगावला आहे. मंगळवारी मुंबईतील नरीमन पॉइंट येथील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे पार पडलेल्या 'झी 24 तास'च्या 'महाराष्ट्र गौरव' पुरस्कार सोहळ्यामध्ये फडणवीस यांनी 'झी 24 तास'चे मुख्य संपादक कमलेश सुतार यांना दिलेल्या खास मुलाखतीमध्ये एका विशेष सेशनमध्ये फडणवीसांनी 'कॉकरोच जनता पार्टी'ला टोला लगावला. या पक्षाला एकही महिला का मतदान करणार नाही यामागील कारण फडणवीसांनी सांगितलं.
फडणवीसांच्या मुलाखतीच्या शेवटी त्यांना काही फोटो दाखवून त्या फोटोंबद्दल त्यांचं काय मत आहे याबद्दल भाष्य करण्याची विनंती करण्यात आली. या काही मोजक्या फोटोंमध्ये पहिला फोटो फडणवीस काही दिवसांपूर्वी दुचाकीवरुन विधानभवनात गेले होते त्यावेळेचा होता. या फोटोवरुन कमलेश सुतार यांनी, खरं तर ट्रीपल सीटला परवानगी नाहीये. पण तुमच्या मित्रपक्षांपैकी एखाद्या मागच्या सीटवर बसवायचं असेल तर कोणाला बसवाल, शिंदेंची शिवसेना की राष्ट्रवादी? हा प्रश्न ऐकून फडणवीसांनी मी दोघांसाठी दोन फेऱ्या मारेन असं सांगितलं. फडणवीसांचा या हजरजबाबीपणाला प्रेक्षकांनीही दाद दिली.
मुलाखतीमधील याच सेशनमध्ये फडणवीसांना पुढला फोटो दाखवण्यात आला तो, झुरळाचा! स्टेजवरील मोठ्या स्क्रीनवर हा फोटो झळकल्यानंतर सभागृहात एकच हशा पिकला. फडणवीस यांनी झुरळाचा फोटो पाहताच, "इतका वेडेपणा केला आहे यांनी, यांना जर खरच पार्टी काढायची असेल ना एकही महिला यांना मत देणार नाही," असं म्हटलं. पुढे आपल्या या विधानाचं स्पष्टीकरण देताना फडणवीसांनी, "कारण महिला आणि कॉकरोच यांचं इतकं शत्रुत्व आहे की यांना महिला कधी मतच देणार नाहीत," असं म्हटलं.
15 मे रोजी सुप्रीम कोर्टात एका सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी, “काही तरुण कॉकरोचसारखे आहेत. त्यांना नोकरी मिळत नाही, व्यावसायिक क्षेत्रात स्थान नाही. त्यापैकी काही प्रसारमाध्यमे, सोशल मीडिया किंवा माहिती अधिकार कार्यकर्ते बनून सिस्टिमवर हल्ला करतात,” असं विधान केलं. त्यांनी “परजीवी” असा शब्दही वापरला. नंतर या विधानावरुन वाद झाल्याने सरन्यायाधीशांनी स्पष्टीकरण देताना, आपला इशारा खोट्या/बोगस डिग्री घेऊन व्यावसायात शिरणाऱ्यांकडे होता, सर्व बेरोजगार तरुणांकडे नव्हता. पण माध्यमांनी ते चुकीच्या पद्धतीने सादर केल्याचा दावा केला.
या वक्तव्यानंतर 16 मे रोजी मूळचा महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगरमधला पण सध्या बोस्टन युनिव्हर्सिटीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या अभिजीत दिपकेने “जर आम्हाला कॉकरोच म्हणत असाल तर चला, सर्व कॉकरोच एकत्र येऊ,” असं म्हणत गुगल फॉर्मच्या माध्यमातून 'कॉकरोच जनता पार्टी'ची नोंदणी सुरू केली. हा खरा राजकीय पक्ष नव्हता तर केवळ व्यंगात्मक आंदोलन होतं. पण या आंदोलनासाठी सुरु करण्यात आलेलं इन्स्टाग्राम अकाऊंट व्हायरल होऊन अवघ्या तीन दिवसांमध्ये ते भारतीय जनता पार्टीच्या अधिकृत खात्यापेक्षा अधिक म्हणजेच एक कोटींहूनही अधिक फॉलोअर्स असलेलं अकाऊंट झालं. त्यामुळे जगभरातील प्रसारमाध्यमांनी या व्यंगात्मक आंदोलनाची दखल घेतली.