झी 24 तासच्या Who's Got the Mike मधील अंतिम फेरीतील 10 स्पर्धक

झी 24 तास या अग्रगण्य वृत्तवाहिनीने Who's Got The Mike ही स्पर्धा आयोजित केली होती. यामध्ये मुंबईतील अनेक कॉलेजमधील विद्यार्थी सहभागी झाले होते. यामध्ये 10 हून अधिक विद्यार्थ्यांचा समावेश झाला.
मित विनोद पाटील
मित पाटील अकरावीला ज्ञानसाधना कॉलेजमध्ये शिकत आहे. शाळा पातळीवर त्याने नाटकांमध्ये काम केलं आहे. शिक्षणासोबतच मित युपीएससीचा अभ्यास करत आहे. सूत्रसंचालन करण्यात मितला अधिक रस आहे. झी 24 तासचा Who's Got the Mike या उपक्रमाचा मला खूप फायदा झाल्याचं मित सांगतो.
वैदही शशिकांत सावंत
अंबरनाथमध्ये राहणारी वैदही ठाणे-बेडेकर कॉलेजमध्ये बी.ए.एम.एम.सीच्या पहिल्या वर्गात शिकत आहे. नाटक, वकृत्व स्पर्धा, वाचन, सूत्रसंचालन करायला वैदेहीला आवडते. महिला दिन, ढोल ताशा पथक आणि कल्चरल फेस्टचे सुत्रसंचलन वैदही करते.
श्रद्धेश पाटील
लालबागला राहणारा श्रद्धेश पाटील हा किर्ती कॉलेज दादर येथे बी.एम.एसच्या तिसऱ्या वर्षाला शिकत आहे. कॉलेज फेस्टिवलमध्ये त्याने सुत्रसंचालन केले. या अनुभवातून आत्मविश्वास आल्याने त्याने झी 24 तासच्या Who's got the mike या स्पर्धेत सहभाग घेतला. ड्रॉयिंग, क्राफ्टची आवड असलेला श्रद्धेश आपल्या वडिलांचं स्वप्न पूर्ण करत आहे.
भविष्या प्रभू
पिल्लेई कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या भविष्याला स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करायची आहे. मॉडेलिंगची आवड असलेल्या भविष्याचे बाबा नोकरी करतात आणि आई शिक्षिका आहे. भविष्याला या क्षेत्रात करिअर करायचं आहे.
तन्वी शेट्टी
पिल्लेई कॉलेजचमया बीकॉममध्ये शिकत असलेली तन्वी ही उत्तम मराठी बोलते. वाशीला राहणाऱ्या तन्वीला अनेक गोष्टी करुन बघायला आवडतात. वडील तुल्लू आणि आई मराठी असले तरीही तन्वी उत्तम मराठी बोलते. तिला याच क्षेत्रात प्रगती करायची आहे.
कार्तिकी गायकवाड
कार्तिकी गायकवाड ही 23 वर्षांची असून ती एसएनडीटी कॉलेजमध्ये शिकते. कार्तिकीच्या आईने तिला आणि तिच्या बहिणीला उत्तम संस्कार आणि शिक्षण दिलं आहे. सिंगल पॅरेंट्स असूनही त्यांनी कधीच वडिलांची उणीव जाणवू दिली नाही. कार्तिकीला या क्षेत्रात करिअर करुन स्वतःची ओळख निर्माण करायची आहे. तिच्या या प्रवासात तिच्या मामाची खंबीर साथ आहे.
नेहा जोशी
रुईया कॉलेजमध्ये शिकणारी नेहा ही अवघ्या 16 वर्षांची आहे. झी 24 तासच्या Whos Got the Mike या स्पर्धेत सहभागी झालेली सगळ्यात लहान स्पर्धक होती. या उपक्रमात सहभागी झाल्यामुळे तिचा आत्मविश्वास वाढला आहे. सर्वोत्तम मराठी बोलताना दिसत आहे.
मृणाल जाधव
ठाकूर कॉलेजमध्ये शिकणारी मृणाल जाधव ही बीएमएमची विद्यार्थिनी आहे. मृणाल आपल्या कॉलेजच्या वेगवेगळ्या उपक्रमात सहभागी होते. झी 24 तासच्या या उपक्रमात सहभागी झाल्यामुळे मृणालला आनंद झाला.
सखी तेलंग
पार्ले टिळकची विद्यार्थिनी असलेली सखी अकरावीला आर्ट्सच शिक्षण घेत आहे. वकील, क्रिमिनल सायकोलॉजी आणि कम्युनिकेशन या सारख्या क्षेत्रात सखीला काम करायचंय. या सगळ्यासाठी तिला आत्मविश्वासाने संवाद साधणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे तिला झी 24 तासच्या या उपक्रमाची खूप मदत झाली.
अदिती पांडे
झी 24 तासच्या या उपक्रमात 10 विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. यामध्ये अदिती पांडे ही अमराठी स्पर्धक होती. पण तिचा देखील Whos got the mike चा अनुभव नक्कीच समृद्ध करणारा होता. हरिद्वारची असलेली अदिती पांडे खारघरमध्ये NIFT महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहे.