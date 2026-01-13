English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • अण्णामलाईंची मुक्तापळं अन् राज ठाकरेंनी फडणवीसांचातो व्हिडीओ दाखवत..., तर राऊतही भडकले...

अण्णामलाईंची मुक्तापळं अन् राज ठाकरेंनी फडणवीसांचा'तो' व्हिडीओ दाखवत..., तर राऊतही भडकले...

Annamalai Statement: अण्णामलाई यांनी "मुंबई महाराष्ट्राचे शहर नाही" असे वादग्रस्त विधान केल्यामुळे महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे. या मुद्द्यावरून राज ठाकरेंनी व्हिडिओ पुरावा सादर करत देवेंद्र फडणवीसांना घेरले असून, विरोधकांनी सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेवर मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावरून जोरदार टीका केली आहे.  

मनाली सागवेकर | Updated: Jan 13, 2026, 08:38 PM IST
अण्णामलाईंची मुक्तापळं अन् राज ठाकरेंनी फडणवीसांचा'तो' व्हिडीओ दाखवत..., तर राऊतही भडकले...

Zee 24 Taas To The Point Show Clip In Thackrey Sabha: तामिळनाडूचे भाजप नेते अण्णामलाई यांनी महाराष्ट्रात येऊन मुंबईसंदर्भात गरळ ओकल्यानंतर ठाकरेंनी भाजपवर टीकेची झोड उठवली. राज ठाकरेंनी ठाण्यातील सभेत झी 24 तासचे संपादक कमलेश सुतारांच्या मुलाखतीची एक व्हिडिओ क्लिप दाखवत देवेंद्र फडणवीसांना कचाट्यात पकडलं. झी 24 तासच्या टू द पॉईंट मुलाखतीमध्ये कमलेश सुतारांनी फडणवीसांना अण्णामलाईसंदर्भात रोखठोक सवाल केलेत. "मुंबई इज नॉट महाराष्ट्र सिटी असं अण्णामलाई म्हणालेच नाही" असं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय.. दरम्यान झी 24 तासच्या याच मुलाखतीची क्लिप सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल झाली, या क्लिपमध्ये खाली अण्णामलाईंच ते वादग्रस्त विधान आणि दुस-या बाजूला कमलेश सुतार हे देवेंद्र फडणवीसांना प्रश्न करतायत असा व्हिडिओ राज ठाकरेंनी भर सभेत दाखवला. 

अण्णामलाईच्या वक्तव्यावरून एकनाथ शिंदे यांची जाहीर नाराजी

अण्णामलाईच्या मुद्द्यावरूनच संजय राऊतांनी सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेवर हल्लाबोल केला, चेन्नई तामिळनाडूची नाही कोलकाता पश्चिम बंगलाचं नाही त्यानं बोलून दाखवावं, महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते घाबरट असल्याचं म्हणत राऊतांनी सत्ताधा-यांचा समाचार घेतला. एकीकडे देवेंद्र फडणवीस अण्णामलाई मुंबई महाराष्ट्राची नाही असं म्हणाले नसल्याचं म्हटलं. तर दुसरीकडे त्यांचेच सत्तेतील मित्र एकनाथ शिंदे यांनी मात्र, टू द पॉईंटमधून अण्णामलाईच्या वक्तव्यावरून जाहीर नाराजी व्यक्त केली.अण्णामलाईच्या वक्तव्याशी आपण सहमत नसून त्यांच्याबाबत भाजप नेत्यांकडे तक्रार केल्याची माहिती त्यांनी दिली. 

 

जाहीर सभेत राज ठाकरेंचा फडणवीसांवर हल्ला बोल 

अण्णामलाईच्या वक्तव्यावरून सुरू झालेला वाद थांबण्याचं नावच घेत नाहीये. भाजपनं धारावीत प्रचारासाठी अण्णामलाईंना मैदानात उतरवलं होतं मात्र,मुंबईसंदर्भात परराज्यातील नेत्यांमधलं विष बाहेर आल्याचं यावेळी विरोधकांनी म्हटलंय. दरम्यान याच अण्णामलाईच्या मुद्द्यावरून झी 24 तासच्या टू द पॉईंट मुलाखतीमधून फडणवीसांना सवाल केला होता, तो व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झाला असून राज ठाकरेंनी त्यांच्या जाहीर सभेत  व्हिडिओ दाखवत फडणवीसांवर हल्लाबोल केला. 

 

अण्णामलाई यांच्या वक्तव्यामुळे राजकीय वाद आणखी तापला

भाजपचे नेते अण्णामलाई हे प्रभाक्रमांक 47 मध्ये प्रचारासाठी आले असताना त्यांनी मुंबईचा उल्लेख 'बॉम्बे' असा करत "बॉम्बे हे महाराष्ट्राचे शहर नाही, हे आंतरराष्ट्रीय शहर आहे" असे म्हटले. त्यांनी मुंबईचे बजेट 75 हजार कोटी रुपये असल्याचे सांगत चेन्नई आणि बंगळुरूच्या तुलनेत मुंबईच्या विकासासाठी योग्य लोकांची गरज असल्याचेही नमूद केले. हे विधान लगेचच व्हायरल झाले आणि महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांनी त्यावर तीव्र टीका सुरू केली. या वक्तव्यामुळे राजकीय वाद आणखी तापला.

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026mahapalika election 2026Annamalaizee 24 taasTo The Point

