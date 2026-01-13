अण्णामलाईंची मुक्तापळं अन् राज ठाकरेंनी फडणवीसांचा'तो' व्हिडीओ दाखवत..., तर राऊतही भडकले...

Zee 24 Taas To The Point Show Clip In Thackrey Sabha: तामिळनाडूचे भाजप नेते अण्णामलाई यांनी महाराष्ट्रात येऊन मुंबईसंदर्भात गरळ ओकल्यानंतर ठाकरेंनी भाजपवर टीकेची झोड उठवली. राज ठाकरेंनी ठाण्यातील सभेत झी 24 तासचे संपादक कमलेश सुतारांच्या मुलाखतीची एक व्हिडिओ क्लिप दाखवत देवेंद्र फडणवीसांना कचाट्यात पकडलं. झी 24 तासच्या टू द पॉईंट मुलाखतीमध्ये कमलेश सुतारांनी फडणवीसांना अण्णामलाईसंदर्भात रोखठोक सवाल केलेत. "मुंबई इज नॉट महाराष्ट्र सिटी असं अण्णामलाई म्हणालेच नाही" असं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय.. दरम्यान झी 24 तासच्या याच मुलाखतीची क्लिप सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल झाली, या क्लिपमध्ये खाली अण्णामलाईंच ते वादग्रस्त विधान आणि दुस-या बाजूला कमलेश सुतार हे देवेंद्र फडणवीसांना प्रश्न करतायत असा व्हिडिओ राज ठाकरेंनी भर सभेत दाखवला.
अण्णामलाईच्या मुद्द्यावरूनच संजय राऊतांनी सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेवर हल्लाबोल केला, चेन्नई तामिळनाडूची नाही कोलकाता पश्चिम बंगलाचं नाही त्यानं बोलून दाखवावं, महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते घाबरट असल्याचं म्हणत राऊतांनी सत्ताधा-यांचा समाचार घेतला. एकीकडे देवेंद्र फडणवीस अण्णामलाई मुंबई महाराष्ट्राची नाही असं म्हणाले नसल्याचं म्हटलं. तर दुसरीकडे त्यांचेच सत्तेतील मित्र एकनाथ शिंदे यांनी मात्र, टू द पॉईंटमधून अण्णामलाईच्या वक्तव्यावरून जाहीर नाराजी व्यक्त केली.अण्णामलाईच्या वक्तव्याशी आपण सहमत नसून त्यांच्याबाबत भाजप नेत्यांकडे तक्रार केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
अण्णामलाईच्या वक्तव्यावरून सुरू झालेला वाद थांबण्याचं नावच घेत नाहीये. भाजपनं धारावीत प्रचारासाठी अण्णामलाईंना मैदानात उतरवलं होतं मात्र,मुंबईसंदर्भात परराज्यातील नेत्यांमधलं विष बाहेर आल्याचं यावेळी विरोधकांनी म्हटलंय. दरम्यान याच अण्णामलाईच्या मुद्द्यावरून झी 24 तासच्या टू द पॉईंट मुलाखतीमधून फडणवीसांना सवाल केला होता, तो व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झाला असून राज ठाकरेंनी त्यांच्या जाहीर सभेत व्हिडिओ दाखवत फडणवीसांवर हल्लाबोल केला.
भाजपचे नेते अण्णामलाई हे प्रभाक्रमांक 47 मध्ये प्रचारासाठी आले असताना त्यांनी मुंबईचा उल्लेख 'बॉम्बे' असा करत "बॉम्बे हे महाराष्ट्राचे शहर नाही, हे आंतरराष्ट्रीय शहर आहे" असे म्हटले. त्यांनी मुंबईचे बजेट 75 हजार कोटी रुपये असल्याचे सांगत चेन्नई आणि बंगळुरूच्या तुलनेत मुंबईच्या विकासासाठी योग्य लोकांची गरज असल्याचेही नमूद केले. हे विधान लगेचच व्हायरल झाले आणि महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांनी त्यावर तीव्र टीका सुरू केली. या वक्तव्यामुळे राजकीय वाद आणखी तापला.