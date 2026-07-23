झी २४ तास टॉप 10 हेडलाईन्स | 23 जुलै 2026 | गुरुवार

सध्या नवी दिल्ली येथील जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हे रावणरुपी सरकारचा किंवा सरकार रुपी रावणाचा वध केल्याशिवाय थांबणार नाही, असे मत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केले. शिवसेनेचा खासदार आणि सामनाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी सामना वर्तमानपत्रासाठी महामुलाखत घेतली आहे. त्यावेळी ते बोलत होते.
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भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात भारताच्या संघाला विजय मिळवला आहे. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने 7 विकेट्सने विजय नोंदवला आहे. या सामन्यात भारतीय संघाच्या खेळाडूंची कामगिरी कशी राहिली.
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मुंबईत बुधवारी झालेल्या आंदोलनादरम्यान एका तरुणीने रस्त्याच्या मधोमध उभं राहून पोलिसांची व्हॅन अडवल्याचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.
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भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये हा सामना सुरु आहे, यामध्ये भारताच्या संघाने चांगली सुरुवात करुन दिली. भारताचा युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी याने त्याच्या आंतरराष्ट्रीय करिअरचे पहिले अर्धशतक झळकावले आणि ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे.
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नाशिक जिल्ह्यात तुफान पाऊस पडत असून याच पार्श्वभूमीवर उद्या शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती. मात्र नंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला.
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Nashik Heavy Rain : यंदाच्या पावसाळ्यात गोदावरी नदीला महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पूर आला आहे. नाशिक जिल्ह्यात पावसाचा हाहाकार माजवला आहे. दुतोंड्या मारुतीच्या गळ्याच्या वर पाणी गेले आहे.
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मुंबईतील विद्यार्थ्याच्या आंदोलनातील एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. यामध्ये पोलीस कर्मचारी खोट्या ड्रग्ज केसमध्ये अडकवण्याची भीती दाखवत आहे.
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छत्रपती संभाजीनगरातील प्रसिद्ध उत्तम उपहार गृहावर FDA अधिकाऱ्यांकडून कारवाई करण्यात आली आहे. याठिकाणी FDA अधिकाऱ्यांनी धाड टाकल्यानंतर जे दृश्य दिसलं त्यामुळे उपहारगृह सील करण्यात आले आहे.
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हवामान खात्याने मान्सूनबाबत सर्वात मोठा अलर्ट दिला आहे. भारतापासून दक्षिण कोरियापर्यंत 7000KM ढगांचा पट्टा तयार झाला आहे. भारतातील अनेक राज्यांमध्ये पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. 2 दिवसांत देशात सामान्य पावसाच्या 170 ते 180 टक्के पाऊस झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
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विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून सर्व शासकीय, अनुदानित, खासगी तसंच इतर सर्व माध्यमांच्या शाळांना 24 जुलै रोजी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे
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